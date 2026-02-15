El Liceo ya está clasificado para el playoff a falta de ocho jornadas de liga regular

Nil Cervera, en el partido entre el Liceo y el Barça en el Palacio de los Deportes de Riazor Patricia G. Fraga

El Liceo es el primer equipo confirmado para el playoff de la OK Liga. A falta de ocho partidos de liga regular, el equipo verdiblanco ya está clasificado para la lucha por el título. Con la victoria en Calafell y tras los resultados de la decimoctava jornada, además, aumenta en un punto su ventaja al frente de la clasificación, que ahora lidera con seis sobre el Barcelona, que recuperó la segunda plaza por el empate en Sant Just del Igualada (2-2), que ahora es tercero a siete.

Los verdiblancos están lanzados. Suman 47 puntos de los 54 posibles en las 18 primeras jornadas de la competición. Eso significa que solo han cedido siete con una derrota (en Igualada) y dos empates (SHUM y Sant Just). El noveno es el Alcoi, con 18 y un partido menos. Teniendo en cuenta que si hiciera pleno en los nueve encuentros que le quedan, sumaría 27 más y llegaría a los 45, insuficiente para superar al equipo coruñés.

El Liceo es el único que no baja el ritmo. De hecho, llegó al ecuador de la competición, no hace tanto (en la jornada 13), en tercera posición a dos puntos del Barça, que se llevó el título honorífico de campeón de invierno, y el Igualada. Pero con once victorias seguidas, incluido el duelo directo frente a los culés de hace una semana, le hicieron no solo recuperar posiciones, sino confirmarse como el dominador de hierro de la competición doméstica.

Calendario

Ahora al Liceo le quedan ocho jornadas ligueras por delante, con la Copa del Rey (del 19 al 22 de marzo) de por medio en la que tendrá como rival en cuartos al Alcoi, y también la resolución de la fase de grupos de la Champions, con otros cuatro partidos. En la OK Liga, de los encuentros, cinco serán en casa y tres fuera: Reus, Voltregá y Lleida, ninguna fácil.

Los dos próximos partidos serán en el Palacio de los Deportes de Riazor, el sábado contra el Sant Just y dentro de dos semanas, la visita del Igualada, su único verdugo de este curso. Noia, Caldes y Alcoi serán los últimos visitantes del curso regular a A Coruña, que ya se ha asegurado la emoción del playoff.