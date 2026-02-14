La previa | El lugar donde mueren los líderes

Toni Pérez reclama gol contra el Calafell Germán Barreiros

El Joan Ortoll, la pista en la que una portería mira hacia el castillo y otra para la playa, es el lugar donde esta temporada mueren los líderes. Allí se cargó el Calafell de forma consecutiva a Barcelona (4-1) e Igualada (5-2), provocando que ambos cediesen la primera posición en la que habían acabado la jornada anterior. Ahora los tarraconenses desafían a su tercer líder seguido (19.30 horas), con la gran diferencia de que, pase lo que pase, el Liceo seguirá mandando en la tabla. Porque la ventaja que han acumulado por méritos propios los verdiblancos, que llevan un ritmo vertiginoso de diez victorias seguidas en la competición doméstica, les permite incluso permitirse algún error. Le llevan cinco puntos al Igualada, seis al Barça, al que ganaron la semana pasada, y ocho a su rival de esta tarde. Lo que no les resta hambre para buscar la undécima. Mejor no abandonar la dinámica ganadora. Porque aún queda mucha temporada regular por delante. Y el que guarda siempre tiene, sobre todo pensando que quedan partidos complicados si quiere llegar al playoff en la pole position de la parrilla de salida por el título.

En la primera vuelta el Liceo se impuso en el Palacio de los Deportes de Riazor por 3-2, un partido en el que los tarraconenses empezaron mandando en el marcador pero en el que los coruñeses le dieron la vuelta con un doblete de Nuno Paiva y otro gol de Arnau Xaus, todo en escasos cuatro minutos de la segunda parte, que terminó con un nuevo tanto de los visitantes que les dio la opción incluso de jugar un último ataque sin portero en busca del empate.

El Liceo se verá las caras con su exportero, Martí Serra (que todavía juega con las guardas con el escudo del equipo coruñés), que acaba de ser elegido MVP de la OK liga en el mes de enero y que está en un gran momento de forma, aunque no se queda para nada atrás el de su sucesor Blai Roca. Si ambos están a su nivel habitual, a los dos equipos les será muy complicado hacer goles por más que haya mucha pólvora sobre la pista.

La del Calafell la dominan, en cuanto a números, tanto Aleix Marimón (autor del doblete en A Coruña) y Biel Pujadas, ambos con 13 dianas, aunque su caso es muy similar al del Liceo, en el que el protagonismo ofensivo está muy repartido (el Calafell ha marcado 61 goles por los 62 del Liceo). A ellos les siguen, con nueve, Carles Domenech y Sergi Folguera; con siete Jero García, que ha entrado en la lista de la selección argentina para la Copa de las Naciones; con cinco Joan Pujalte; con cuatro el veterano Jepi Selva y con uno Quim Gabarró. En los verdes está todavía más igualado desde los 11 del primero César Carballeira a los siete del último Nil Cervera.

Mucho ruido

El gran momento deportivo del Liceo no le aleja del ruido. Las dos últimas semanas el equipo ha vivido rodeado de noticias de idas y venidas, bajas y fichajes como el de Edu Lamas. A la bomba que supuso la salida de César Carballeira para la próxima temporada, rumbo al Porto y que se unía a las marchas de Martín Rodríguez y Tombita, se le suma ahora la de Nil Cervera, otro de los pilares sobre los que está sustentado el sistema de Juan Copa, también camino de Portugal pretendido por el Sporting.

No afectó al equipo para afrontar el doblete de Benfica, con empate que pudo haber sido más, y Barça. Juan Copa, que no contará con Tombita, tiene ese reto de meter a los jugadores en una burbuja en la que no llegue al ruido o al revés, hacer que se alimenten de él. Y por otro, mantener la tensión después de lo que supuso la semana grande, porque es normal un pequeño bajón una vez pasado uno de los momentos más complicados del año.