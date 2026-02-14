Guillem Cabestany: “Cualquiera de los nueve jugadores del Liceo puede decidir un partido”

Guillem Cabestany, entrenador del Calafell CP Calafell

Guillem Cabestany (Sant Pere de Riudebitlles, 1976), exjugador del Liceo (1997-98) y exseleccionador nacional, lidera el proyecto del Calafell, uno de los equipos de moda de la OK Liga y de Europa.

Cuando era el entrenador del Porto, fue quien recomendó el fichaje de Nuno Paiva a Compañía de María. ¿Se esperaba el rendimiento que ha tenido?

La historia de Nuno es realmente ejemplar. Lo conocí cuando lo ficharon como sénior para el equipo B del Porto, un jugador con experiencia para ayudar en la formación de los jóvenes. Y es un ejemplo de humildad, trabajo y perseverancia. Cada vez que necesitábamos a alguien para completar los entrenamientos del primer equipo era siempre el que más predisposición tenía. Después de un par de años en el filial, tenía ganas de dar un salto aunque no sabía si sería un poco tarde. Creo que ni él se esperaba lo que le ha pasado. Yo lo recomendé a Sellas y a otros equipos. Pero a partir de ahí el camino lo escribió Nuno. Es un ejemplo. No todos los jugadores que con 20 años tienen nivel de selección después llegan. Y al revés, los que parece que quedan ahí escondidos, con trabajo sí que lo consiguen. Él es un súper ejemplo y todo lo que está consiguiendo es a base de trabajo, humildad y esfuerzo.

¿El Liceo y el Calafell son los dos equipos más en forma?

No sé si son los equipos más en forma, pero sí que el Liceo ha perdido poquísimos puntos y eso significa que compite súper bien en todos los partidos, en casa y fuera. Es el más regular y líder por méritos propios. Y nosotros somos un intento de asemejarnos a eso, a competir y optar a ganar todos los partidos. Por fin hemos conseguido una buena racha de resultados, aunque sinceramente creo que no estamos en nuestro mejor momento, hace unas semanas estábamos jugando mejor. Pero a diferencia del año pasado estamos siendo competitivos a pesar de no jugar nuestro mejor hockey. Martí (Serra) nos está dando seguridad en la portería que nos ayuda en los peores momentos. Aun así, llegamos bien, con una semana complicada de viajes, justitos, pero con la motivación y la energía moral intactas para intentar ganar al líder.

¿Cuáles cree que son las claves de este Liceo?

Como todos los muy buenos equipos, tiene una plantilla espectacular, con muchos jugadores de mucho nivel. Además como siempre es súper competitivo. Aunque tenga cambios cada temporada, en cuanto coge rodaje se transforma en un equipazo. Y este año han sumado un punto más de talento y calidad. Cualquiera puede decidir un partido. Hay equipos que tienen dos o tres que desequilibran. En el Liceo cualquiera de los nueve, además de Blai.

¿Con qué objetivos inició la temporada el Calafell?

Mejorar el rendimiento del año pasado. Creemos que hemos mejorado la plantilla y queríamos sumar más puntos y ver a dónde nos lleva eso. Ahora mismo lo estamos consiguiendo y somos cuartos. Estamos donde queremos, pero no renunciamos nada. Queremos competir contra todos, de momento lo estamos consiguiendo y vamos a seguir con esta mentalidad.

¿Qué armas utilizarán en el partido contra el Liceo?

Hacer un buen partido e intentar controlar las mil y unas cualidades del Liceo. Hay equipos que tienen ciertos puntos débiles y piensas que tocándolos puedes ganar. Pero con los de arriba hay que hacer un partido rayando la perfección y sobre todo no ponérselo fácil, controlar los errores.

¿Pueden decidir los porteros: Blai Roca y Martí Serra?

Los dos tenemos súper porteros que cuando bajan la persiana, se complica mucho para el contrincante. El año pasado, en Riazor, quedamos 1-0.

¿Los dos equipos han cambiado mucho desde el 3-2 de la primera vuelta en Riazor?

Hemos evolucionado y madurado los dos. Cuando hay tantos cambios, es normal que el mejor momento llegue más entrada la temporada. A principio se cometen más errores y hay cosas que aún no están trabajadas del todo, los jugadores se tienen que ir adaptando y conociendo.

¿Cambia la mucho la vida de seleccionador a entrenador de club?

Es diferente. La rutina diaria no tiene nada que ver. El trabajo es diario y hay que convivir con el estrés de la competición. Pero no hubo problema para adaptarse, ya lo conocía. He estados más años de entrenador de club que de selección.

¿Vería a Juan Copa como seleccionador español?

Su carrera, resultados y años que lleva hablan por sí solos. Ser entrenador de máximo nivel tiene mucho que ver con conocimientos, pero mucho más con la gestión de equipos, vestuarios y hacer que diferentes plantillas funcionen y crezcan. Y Juan lo ha demostrado una y mil veces.