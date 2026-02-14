Calafell-Liceo | Una victoria más y una final menos (2-3)

Toni Pérez celebra uno de los goles del Liceo contra el Calafell Germán Barreiros

Undécima victoria seguida del Liceo, el primer equipo capaz de ganar esta temporada al Calafell en el Joan Ortoll. Allí habían claudicado Barça e Igualada en las últimas jornadas, pero no los coruñeses, que en un partido muy ajustado confirmaron con un 2-3 que son líderes destacados por méritos propios y por muchos motivos. Uno es la competitividad y la capacidad de sufrimiento. Porque no siempre las cosas salen bien. Pero hasta en los peores días, hasta cuando las piernas pesan y se nublan las ideas, aparece ese rayo de luz. La base de todo está en la defensa, un parapeto verdiblanco que encima tiene como último resguardo a un Blai Roca sublime. Y después consiguió aprovechar sus individualidades arriba con Dava Torres, Toni Pérez y Nil Cervera como protagonistas. Tres puntos más y una final menos, ya que esta era una de las visitas más complicadas que le quedaban a los de Juan Copa, de la que salen intactos.

Martí Serra recibió el premio como MVP de la OK Liga en el mes de enero en la antesala del partido que ya de por sí estaba señalado de antemano por el nivel de los porteros. Y como si quisiera reivindicar su protagonismo nada más salir, Blai Roca se anotó la primera intervención de la tarde, además doble, en un remate y rechace de Biel Pujadas en el que la afición local ya cantaba gol.

Su homólogo, sin embargo, no estuvo acertado en la siguiente acción. Estrenando ya las guardas con el escudo del Calafell, porque hasta entonces todavía seguía jugando con las del Liceo (incluso lo hizo en el Palacio de los Deportes de Riazor), Martí Serra se tragó un envenenado chut de Dava Torres. Entre la pantalla de jugadores delante y que parecía que en vez de tirar iba a pasar, la bola se coló en la portería para el 0-1.

El duelo de guardametas se inclinaba para los visitantes. Pero Serra entró en calor y se puso a la par. Y eso que estuvo exigido mientras que Roca vivía un poco más tranquilo. No porque el Calafell no se acercase a sus dominios sino más bien porque el Liceo levantó un muro defensivo que le permitía estar a la expectativa. El local, en cambio, se tuvo que emplear con otro disparo colocado de Torres, buscándole la axila. Y después con el desparpajo de Jacobo Copa y Bruno Saavedra, que salieron desde el banquillo enchufados, agresivos y al quite en los robos para salir a la contra.

Había perdonado demasiado el equipo coruñés para ampliar su renta y el Calafell fue recuperando posiciones en la pista. En una transición Aleix Miramón se quedó solo delante de Blai Roca, que tuvo que obrar otro milagro. Se levantaba el portero, medio para celebrar, medio para echarle la bronca a sus compañeros. Pero la acción ya había cambiado el signo del partido, en el que se intercambiaron las tornas.

Paso atrás

El Liceo dio un paso atrás y demasiado enjaulado iba achicando bolas como podía. Se iba mascando lo que iba a ocurrir, por más que Blai Roca intentara parar la dinámica de los locales pidiendo limpiar su máscara. El palo de Aleix Marimón aumentó esa sensación de que el gol estaba a punto de llegar. Y fue Carles Domenech el que lo consiguió en un levanta y pica que frenó en primera instancia Roca, que después protestaba falta. Los árbitros negaban con la cabeza. Gol válido y saque de centro para afrontar una recta final de la primera parte en la que Torres sumó un palo. Otra vez perdonando.

Necesitaban irse al vestuario los de Juan Copa y les sentó bien porque en la salida del segundo tiempo volvieron a dominar y a acercarse a la puerta de Martí Serra, ahora del lado de la playa, con mucho peligro en jugadas de transición y muy rápidas. Se mostraba seguro ante sus excompañeros el meta local. Pero al que no conoce tanto es a Toni Pérez, con el que no coincidió. Y no sabe que este es una pantera del área. Jacobo Copa chutó de media distancia. La bola se estrelló en la valla y como si fuera una jugada de estrategia de billar, le llegó como un asistencia al área al asturiano, que es el más rápido en sus dominios y la mandó a donde no podía llegar el portero.

Fallos en la recta final

Otra vez por delante en el marcador, al Liceo los problemas le llegaron por las faltas. En unos segundos se puso con nueve y poco después, la décima. Blai Roca estiró la pierna hasta el infinito y más allá para impedir que Sergi Folguera pudiera rematar y negándole al Calafell que la falta directa le diese una vida extra. Quedaban siete minutos y parecía que ninguno de los dos equipos querían ganar. O quizás que estaban pagando la alta intensidad del partido y del calendario. El Liceo regalaba bolas en la salida, se las quitaba de encima y no conseguía superar la presión alta ordenada por Guillem Cabestany. Y el Calafell rifaba los pases.

En ese escenario, la defensa verdiblanca fue mucho más sólida y eso le sirvió para cazar un par de contras. Nuno Paiva encontró a Dava Torres, que cuando parecía que solo tenía que empujarla se encontró con Serra. Y con Juan Copa gritándoles que tuvieran cabeza, el portugués volvió a cazar una bola dividida y a asistir al compañero mejor situado, un Nil Cervera que en boca de gol hizo el 1-3.

Quedaba 1:13. Martí Serra directamente se sentó. El Calafell se la iba a jugar en superioridad dejando vacía su portería. El Liceo ya está acostumbrado a defenderse así. Incluso Paiva pudo haber sentenciado con un tiro desde su propio campo que se fue ligeramente desviado a portería. Cuando ya solo quedaban tres segundos, Carles Domenech volvió a marcar. Pero ya no había tiempo a más. Los verdes visitantes se llevaron los tres puntos para seguir soñando. El Barça, que ganó al Reus, sigue a seis. El Igualada, a ocho a falta de su partido de este domingo en Sant Just. Y el Calafell, cuarto, a once. Una barbaridad.