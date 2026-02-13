Bruno Saavedra: "Soy más veces ángel que demonio"

"#SeQueda!", bromea Jacobo Copa mientras Bruno Saavedra (Santiago, 2005) posa para las fotos de la entrevista. Ambos se presentan en el Palacio de los Deportes de Riazor en el día voluntario de entrenamiento para moverse un poco. No es casualidad que aparezcan juntos. De adolescentes hicieron historia en el Dominicos y en la selección española y ahora, ya en la veintena, tienen un papel protagonista en el Liceo. Tanto en el de hoy como en el de mañana. Porque en el club tienen muy claro que el futuro pasa por ellos, los mejores jugadores de su generación con el aliciente extra de que son de la casa.

Pero el protagonista en esta ocasión es el santiagués, que va reponiéndose poco a poco de su semana grande. No le faltó de nada. Gol y roja el jueves contra el Benfica. Gol de la victoria tres días después frente al Barça. Y anuncio de su renovación por dos temporadas. Un triplete. Sonríe. Está relajado. Y reflexiona sobre los acontecimientos que le han convertido en el más buscado, el foco de la actualidad verdiblanca. Los buenos y los malos, sin hacerle un regate a la autocrítica ni buscar excusas. "Bruno, Brunetti, dos pasitos para adelante y uno para detrás", que bromeaba Juan Copa después de un partido en el que había mostrado esas dos caras de la misma moneda. Pero ahora solo mira en una dirección. Como cuando juega. Siempre hacia arriba.

¿Cuántas veces ha visto el gol contra el Barça?

Unas cuantas. Entre las menciones en redes y tal... Pues no puedo decir cuántas pero sí que muchas y que me puedo quedar embobado viéndolo.

¿Fue tal y como lo recordaba o sobre la pista lo vivió diferente?

Es como diferente. Sí que en pista soy consciente de que me voy entre cuatro y que me la voy a jugar. Es una decisión personal. A veces el hueco solo lo veo yo y si después acaba en gol, hay motivos para estar contentos y si no, para lo contrario, para enfadarse. Es un poco valorar los riesgos y los beneficios.

¿Más ángel o más demonio?

A veces es un poco una, a veces es un poco otra, yo quiero pensar que muchas veces más ángel que demonio, pero sí que es verdad que hay esas veces que se me pira la olla, por así decirlo, y cometo esos errores que estoy mejorando y que estoy intentando eliminar, pero bueno, aún queda por ahí algún resquicio.

Aún haciendo autocrítica, ¿siente a veces que lleva una diana en la espalda para árbitros, menos permisivos con usted (azules por golpear la valla con el stick, primera roja del nuevo reglamento...), y rivales porque ya le buscan?

No sé, no sabría decir. Sí que es verdad que históricamente soy un jugador que es propenso a eso y también es verdad que lo estoy eliminando y lo estoy trabajando. Pero creo que a veces seguramente condiciona. La azul por golpear la valla me dio rabia porque luego ves muchos partidos que está todo el mundo dándole a la valla y no pasa nada. Ahí sí que siento un poco de rabia, pero es lo que hay. Y la roja en el banquillo por protestar (semifinales de la Supercopa de España a principio de esta temporada), si miras el reglamento, sí es roja pero viendo que todo el mundo hacía lo mismo, sí parece también un poco rigurosa. En cuanto a los rivales... Sí, puede que me busquen y lo entiendo. Si hay alguien en el equipo que puedas pensar en ir a picarlo es a mí.

"Si dejase que la roja contra el Benfica me afectase el partido siguiente contra el Barça sería como estar cometiendo un nuevo error" Bruno Saavedra

¿Olvidarse de la roja contra el Benfica fue lo más difícil del partido contra el Barça?

El partido de Benfica se mancha con la expulsión, pero no había sido un mal partido en cuanto a juego. Estaba por un lado el arrepentimiento y la culpa de la roja porque al final condiciona el partido y a mis compañeros, pero por otro la tranquilidad de saber que no estaba del todo mal el partido, que estábamos jugando bien, y yo personalmente también estaba jugando bien. Es un poco compartimentar, por así decirlo,

¿Pasar página?

Tienes que pensar que el del jueves (Benfica) fue un partido y que el del domingo (Barça) era otro distinto y que si dejas que le afecte la roja del anterior y te condicione para el siguiente, sería como cometer otro error.

¿Un error doble?

Claro. Y volvería a afectar al equipo.

¿Qué le dijo Juan Copa?

No me dijo nada en especial, yo creo que tampoco hacía falta que me dijera nada, ya yo sabía el error que había cometido y que no lo tenía que volver a hacer. Ya me conoce lo suficiente para saber que yo ya era consciente del error.

Otras veces le castigaba para el partido siguiente. ¿Siente ahora esa confianza del entrenador?

Es una confianza que me está dando y que se agradece muchísimo. En gran parte si me quedo es por estar con Juan también.

¿Cuáles fueron esos otros motivos para decidir quedarse dos años más?

Estoy muy cómodo aquí, con todo el club, con cómo me encuentro en pista, con Juan, con mis compañeros... Al final estoy en casa, con la familia... Es donde quiero estar.

Y donde siempre quiso estar.

Sí. Yo siempre soñé con jugar en el Liceo.

¿Tenía ofertas?

Sí, fueron una opción y estuvieron sobre la mesa, pero hablé con el club, hablé con mi familia y renovar fue la decisión más correcta y la que yo sentía que quería.

¿Cómo lleva la carrera de Medicina?

Como puedo. Me está costando... pero poco a poco se va sacando.

¿Qué sueños tiene en verdiblanco?

Ganar algún título con esta camiseta y ya si puedo pedir, que sea aquí en el Palacio, por ejemplo, con toda la gente que vino a vernos contra el Benfica y el Barça, que dio gusto. Estaría muy guay.

Celebrar el gol de la victoria contra el Barça ante casi cuatro mil personas, como anticipo de ese sueño, no tuvo que estar mal.

Fue el escenario casi ideal, con el Palacio lleno. Hay que gradecer a toda esa gente que vino y que nos está dando todo ese apoyo, porque se nota y se agradece. Fue un momento especial marcar con todo el Palacio rugiendo. Mola recordarlo.

Y que siga viniendo esa gente, porque el rival puede cambiar, pero vosotros siempre sois los mismos.

Que siga viniendo porque se nota y aunque no sea un Barça, los necesitamos igual y se agradece también. Nosotros vamos a jugar igual y vamos a ir a ganar sea el que sea el que venga.