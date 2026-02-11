Portugal vuelve a la carga: el Sporting puja por Nil Cervera

Nil Cervera celebra uno de sus dos goles, los primeros del Liceo Germán Barreiros

El Sporting de Portugal quiere a Nil Cervera. La actualidad del Liceo y del mercado de hockey sobre patines va a tal velocidad que la rueda de prensa de esta mañana del director deportivo verdiblanco, Antón Boedo, tuvo apenas unas horas de vigencia antes de su caducidad. Porque un nuevo movimiento en cadena sacude al equipo coruñés. Cuando se publicó en Portugal que el Sporting no había hecho efectiva la cláusula de renovación sobre el veterano argentino Nolito Romero, en el club liceísta se echaron a temblar. Vienen a por Nil Cervera. Y esta tarde las sospechas se convirtieron en realidad.

Después del varapalo de la marcha de César Carballeira al Porto y de reponerse con una semana grande en el plano deportivo, con el empate frente al Benfica y la victoria contra el Barça, y las renovaciones de Bruno Saavedra y Nuno Paiva, la situación del Liceo vuelve a cambiar. Si se confirma la salida, Boedo, que hablaba de tres bajas para la próxima temporada (César Carballeira, Tombita y Martín Rodríguez) y de la incorporación de un jugador (Edu Lamas), tendrá que volver a exprimirse ("gasolina", le llamó a estos giros de los acontecimientos, como el de Carballeira) para buscar un sustituto, aunque ya avisaba que se mantenía, de la mano de Juan Copa, en constante alerta y atención al mercado para lo que pudiera surgir.

Cervera, de 22 años, llegó al Liceo hace dos años como jugador revelación de la temporada anterior en las filas del Igualada, con el que quedó campeón de la WSE Cup. El pasado 31 de enero finalizaba el plazo que club tenía para hacer efectiva la cláusula de renovación de dos años de su contrato.

Escaparate

La gran temporada del Liceo, líder de la OK Liga con seis puntos de ventaja y con grandes actuaciones en Europa, tiene esta contrapartida. Los jugadores llaman la atención de los equipos con grandes presupuestos. "Todos tienen pretendientes", reconocía Boedo esta mañana.

La última vez que el Liceo se proclamó campeón de liga en 2022, de hecho, se fueron siete de los diez jugadores que formaban parte de la plantilla, incluidos dos al Barça (los hermanos Carles y Marc Grau) y uno al Benfica (Roberto di Benedetto) y otro al Oliveirense (Jordi Adroher).