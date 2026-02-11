El Igualada empata con el Lleida y se queda a cinco puntos del Liceo

Juan Copa durante el Liceo-Barça Patricia G. Fraga

El Igualada empató contra el Lleida (4-4) tras dejar escapar un 3-0 con el que llegó al descanso, y la clasificación tras la decimoséptima jornada de la OK Liga queda con el Liceo en lo más alto con 5 puntos de ventaja sobre el conjunto arlequinado, que se pone segundo adelantando al Barça, ya a seis de los coruñeses.

Con 44 puntos y después de diez triunfos seguidos (con solo dos empates, SHUM y Sant Just, y una derrota, en Igualada) el equipo coruñés se mantiene al frente de la tabla. Con 39 se sitúa el Igualada mientras que el Barcelona le sigue con 38. Con 36 está ya el Calafell, que ayer ganó al Sant Just (3-5).

El próximo rival del Liceo, al que visita en el Joan Ortoll este sábado (19.30 horas), confirma que es uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta. Barça e Igualada llegaron líderes a su feudo y salieron derrotados. Ahora los tarraconenses desafían al tercer líder de forma consecutiva.