Antón Boedo, director deportivo del Liceo: "El proyecto es sólido y vamos a seguir creciendo"

Antón Boedo, director deportivo del Liceo, en rueda de prensa Javier Alborés

Antón Boedo, director deportivo del Liceo, repasó la actualidad del club. "El timing es perfecto", bromeó después de unas semanas en las que se sucedieron los acontecimientos en la pista, con los partidos contra Benfica y Barça, como fuera de ella, con la salida de César Carballeira para la próxima temporada; las renovaciones de Bruno Saavedra y Nuno Paiva; y el fichaje de Edu Lamas que ni confirmó ni desmintió por respeto al club en el que juega. "Pero hacéis bien vuestro trabajo", matizó a la prensa.

Estabilidad económica. "Mi parcela es la deportiva pero lógicamente en un club todo va unido y no se puede separar es parte de la económica y la social. Yo no podría hacer mi trabajo si no hubiese la solidez que estamos teniendo. Tenemos que dar las gracias a las instituciones, Concello, Xunta y Diputación. Y por supuesto a nuestros patrocinadores principales, Abanca, Estrella Galicia y Grupo Cubicaje. Pero también me encanta que cada vez tengamos más Amigos de Oro, la idea los palcos VIP a pie de pista, que creo que ningún club de Europa reproduce, y los patrocinadores particulares a los jugadores... Todo eso da más sustento al proyecto".

Crecimiento social. "Lo que vivimos la semana pasada en el Palacio de los Deportes de Riazor, que es el templo del hockey mundial, solo se puede vivir aquí. El Liceo es un club único. Estamos tratando de medir la afluencia de público y calculamos una asistencia media de dos mil personas en partidos estándars, que en hockey es fuera lo normal. Pero vivir partidos como el del Benfica y el del Barcelona, es una pasada. Aparte que es un público muy familiar, todo el mundo puede venir a ver al hockey tranquilamente a disfrutar con la camiseta que le dé la gana. De hecho, estamos intentando integrar a todo el hockey gallego".

Momento dulce en lo deportivo. "Somos líderes de la OK Liga en la jornada 17. Y no es ninguna casualidad. No se le ganan dos veces en una temporada al Barcelona, y las que nos quedan, de casualidad. Es una señal muy clara de cómo está el equipo. Está todo por venir. Nos viene la Copa del Rey, nos viene la Final a Ocho europea, el playoff... así que las notas se ponen a final de curso, más nosotros que somos un club ganador. Pero es evidente que estamos muy contentos.

Vestuario. "Para mí hay un par de claves que explican los resultados. La primera, y principal, que tenemos un vestuario que es un tesoro: súper sano, súper trabajador, súper profesional, súper implicado. No hay un día en el que bajen el pistón en los entrenamientos, trabajan como animales. Y la parte de los viajes, que supone un desgaste tremendo y siempre lo afrontan con buena cara y haciendo piña".

Cuerpo técnico. "Tenemos a Juan Copa, que ha ganado el premio a mejor entrenador de la liga no sé cuántos años. Pero con premio o no, para nosotros no hay mejor entrenador para estar en el Liceo. No solo por la parte técnica. Admiro mucho de él esa energía que sigue conservando en el día a día para pelear cada entrenamiento, cada bola, que no deja nunca que el equipo baje... Es increíble cómo es capaz de mantener ese fuego en los ojos de los campeones, esa autoexigencia que tenemos aquí todos. Pero tampoco me quiero olvidar de Kike Sanfiz, que nos ha dado una profesionalidad tremenda. En el deporte hoy en día es cada vez más físico y sin una buena preparación física no tienes nada que hacer. Y de Willy Domínguez, que tiene muy interiorizado qué es estar en el Liceo: hacer de todo y un poco más".

Proyecto de futuro. "Esto es deporte profesional. Unos jugadores vienen y otros se van. A veces me toca a mí tomar la decisión de la mano de Juan de que es mejor que no continúen. Otros son ellos los que toman otros caminos, pero que nadie tenga ninguna duda de que en el Liceo hay un proyecto sólido, que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir cumpliendo, estando en las finales, peleando y estoy muy seguro de que vamos a traer también más títulos a la ciudad y esta temporada ya.

Tombita. "Tenemos tres bajas, los tres jugadores muy vinculados al Liceo. Con Tomba, como club teníamos la opción de hacer el más uno para el año que viene pero es cierto que en el deporte muchas veces los timings no coinciden y nos está costando encontrar ese hueco que Tomba seguro merece. Él también tuvo una lesión que le lastró al principio de temporada y yo creo que el club ha hecho un ejercicio de honestidad para que no esté atado aquí por un contrato porque está en una época de crecer. Es un chaval cinco estrellas, como un cantera nuestro porque vino con 14 años, le deseamos lo mejor y ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar".

Martín Rodríguez Garaboa. "Es importantísimo para nosotros a nivel proyecto a nivel vestuario y se había ganado el derecho de ir decidiendo año a año su futuro. Ahora él nos ha comunicado que quiere que su futuro vaya por otros caminos y respeto absoluto. Es una posición desagradecida la suya (portero suplente), pero es básico para nosotros".

César Carballeira. "En su día hizo una apuesta por renovar, con Dava, en un momento muy delicado para el club. Es evidente que nosotros preferiríamos que siguiera toda la vida, pero ha tenido una buena propuesta y respetamos su decisión. Aclarar que no hubo cláusula de por medio, que era una opción que él tenía contractualmente. Esta es la casa de César y ojalá que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. No voy a mentir, fue un momento complicado porque contábamos con él en la planificación y cuando es alguien tan importante y al que necesitas tanto.. No puedo decir que esté contento de que se vaya, pero sí que respeto su decisión al 400%".

Renovación de Bruno Saavedra. "Ya sabe todo el mundo el jugador que es. Es increíble lo que ha puesto por llegar aquí y lo que ha puesto por seguir aquí. Es evidente que tiene pretendientes. Millones de gracias a Bruno porque la gente se identifica mucho con é y .vamos a disfrutar mucho con él, el mejor Bruno está por venir.. Es tan bueno que tiene tanto margen de mejora... Y está en el mejor entorno para crecer de la mano, de la gente veterana y de la de su Jacobo".

Un año más de Nuno Paiva. Vino un poco de radar bajo, pero increíble el rendimiento que está dando, cada vez mejor, cada vez un jugador más completo, más 360. Súper contentos. Y el mejor Nuno está por venir sin duda. Yo creo que el Nuno del final de temporada va a ser increíble y el Nuno del año que viene todavía mejor".

Fichajes. Ya tenemos una incorporación confirmada que no puedo dar nombres por respeto al club en el que está, pero hacéis muy buen vuestro trabajo (a la prensa). Es un jugador de referencia mundial y europea, con posiblemente el mejor palmarés en activo, muy liceísta, que viene con muchísimas ganas y que nos va a aportar muchísimo".

Más movimientos. "Veremos qué más movimientos hay. Hay que estar vivos y preparados a lo que pueda venir. Ese ser vivo que va por la selva que es el mercado nos irá marcando lo que tengamos que hacer y los próximos movimientos".

Portería. "El objetivo claro para reemplazar a Martín es con gente de la casa porque hay gente que se lo está mereciendo y trabajando para ello. Aprovecho para hablar del gran trabajo que se está haciendo en la cantera con gente como José Ares, Noe Uzal, César Gómez, Pichu Galvani...".

Final a ocho europea. "Es un objetivo marcado en rojo no, lo siguiente. No estamos en una fase final desde 2012. Es algo que todos nos lo hemos marcado a fuego. Tenemos que estar en esa foto donde están los clubes europeos más potentes y una vez allí, vamos a pelear para ganarla. Organizarla... Necesitaríamos mucho apoyo. Se está organizando muy bien los últimos años, con muchos medios. El objetivo está ahí, pero sinceramente para este año lo veo complicado".