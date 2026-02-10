Nuno Paiva también se apunta al Liceo de la próxima temporada

Nuno Paiva, defendido por Ignacio Alabart, en el parido contra el Barça. Patricia G. Fraga

Hubo dudas con su fichaje, como confesaba Antón Boedo en su presentación. Pero no hubo ninguna con su renovación. Nuno Paiva seguirá un año más en el Liceo. El portugués no necesitó más que unos meses para convencer al cuerpo técnico y calar en el vestuario por su calidad deportiva y humana. Un líder silencioso que aporta veteranía y calma en los momentos necesarios, pero también empuje, patín, disparo y garra cuando el equipo está contra las cuerdas. Lleva un mes en continuo crecimiento y el jueves pasado lo demostró contra el Benfica. Primero en un ejercicio extraordinario de conducción en los cuatro minutos que el equipo tuvo que jugar en inferioridad y después con un golazo en una acción individual que estuvo a punto de dar la victoria y tras el cual se abrazaba efusivamente con Juan Copa.

Nacido en Póvoa de Varzim en 1994, siempre jugó en equipos de su país (Póvoa, Paço de Rei, Gulpilhares y en las categorías inferiores del Porto, donde incluso jugó en el filial y completaba convocatorias con el primer equipo) hasta que ya con 25 años apostó fuerte por el hockey. Como si su destino estuviese escrito, su primera parada fue en A Coruña, relativamente cerca de casa, donde jugó una temporada en el Compañía de María que no llegó a su fin por la pandemia. Esa primera experiencia fue tan buena que se le abrieron las puertas de la liga italiana y fichó por el Montebello. Y de allí, al Lleida, donde siguió de menos a más y deslumbró, sobre todo el último año, con goles en la final de la Copa del Rey, en la que rozó el título, y tantos decisivos también contra el Liceo en el playoff, cuando ya se sabía que sería su siguiente casa.

El equipo verdiblanco siempre lo había tenido en su órbita. Las dudas no residían en su incuestionable calidad, sino en el encaje y rol que pudiera tener dentro del sistema. Sus caminos finalmente se encontraron. Paiva incluso renunció a otras ofertas, incluida algunas que le podían permitir regresar a su país, y apostó por el Liceo, con el que firmó una temporada. Completamente integrado, en el equipo y en la ciudad, con ocho goles en la OK Liga y dos en la Champions y cada vez un mayor protagonismo, ambas partes no han tenido problemas en acordar una ampliación de su vinculación con el club por otra temporada más.

La renovación de Nuno Paiva se suma a la de Bruno Saavedra, anunciada solo un día antes. Hay anunciada una rueda de prensa del director deportivo, Antón Boedo, que analizará el mercado, con la conocida salida de César Carballeira para la próxima temporada lo que obligará al Liceo a hacer al menos una incorporación.

En el apartado de bajas el Liceo también presentará la de Tombita, que prácticamente no está entrando en los planes de Juan Copa, y la del portero coruñés Martín Rodríguez, que tras volver a casa hace dos años y empezar alternando en el puesto con Martí Serra, el buen momento de este, que acumuló un cero tras otro bajo palos; y el de Blai Roca en la presente campaña, no le han dejado muchas oportunidades de juego.