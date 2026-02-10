Mi cuenta

Diario de Ferrol

Liceo

El Liceo saca abonos para la segunda vuelta

Los precios son de 25 euros para los carnets individuales y 40 los familiares, que incluyen hasta cuatro personas

María Varela
María Varela
10/02/2026 12:32
La afición del Liceo, en las gradas del Palacio durante el partido contra el Benfica
La afición del Liceo, en las gradas del Palacio durante el partido contra el Benfica
Patricia G. Fraga
Después de las dos grandes entradas de la semana pasada, con más de tres mil personas el jueves para el partido contra el Benfica y casi cuatro mil, rozando el lleno, en el del domingo frente al Barça, el Liceo saca a la venta abonos para la segunda parte de la temporada. 

Estos incluirán los partidos de la OK Liga (Sant Just, Igualada, Noia, Caldes y Alcoi), además del playoff, y la jornada de la fase de grupos de la Champions que le queda al equipo coruñés en casa, contra el Barcelos, el vigente campeón de Europa.

Bruno y César durante la final de Liga de 2025 contra el Barça

Bruno Saavedra se queda: dos años más de verdiblanco

Más información

Hay dos modalidades, la individual, con un precio de 25 euros; y la familiar, en la que se pueden incluir hasta a cuatro personas, con un coste de 40 euros. El Liceo es líder de la OK Liga con seis puntos de ventaja sobre el Barça y el Igualada (que juega este miércoles en Lleida) y en la competición continental marcha tercero en una clasificación en la que pasan a la final a ocho los cuatro primeros.

