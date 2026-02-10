El Liceo saca abonos para la segunda vuelta

La afición del Liceo, en las gradas del Palacio durante el partido contra el Benfica Patricia G. Fraga

Después de las dos grandes entradas de la semana pasada, con más de tres mil personas el jueves para el partido contra el Benfica y casi cuatro mil, rozando el lleno, en el del domingo frente al Barça, el Liceo saca a la venta abonos para la segunda parte de la temporada.

Estos incluirán los partidos de la OK Liga (Sant Just, Igualada, Noia, Caldes y Alcoi), además del playoff, y la jornada de la fase de grupos de la Champions que le queda al equipo coruñés en casa, contra el Barcelos, el vigente campeón de Europa.

Hay dos modalidades, la individual, con un precio de 25 euros; y la familiar, en la que se pueden incluir hasta a cuatro personas, con un coste de 40 euros. El Liceo es líder de la OK Liga con seis puntos de ventaja sobre el Barça y el Igualada (que juega este miércoles en Lleida) y en la competición continental marcha tercero en una clasificación en la que pasan a la final a ocho los cuatro primeros.