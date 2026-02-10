Edu Lamas vuelve a casa

Edu Lamas, con el título de campeón de la Liga portuguesa

Coruñés por coruñés. César Carballeira se va al Porto y del Porto vuelve al Liceo Edu Lamas. El jugador, que también fue criado en la cantera del colegio verdiblanco aunque nacido en Suria (Barcelona) hace 35 años (de la misma generación que Toni Pérez), vuelve a la que es su casa. "Yo el Liceo lo considero mi casa y me encantaría acabar aquí mi carrera deportiva. Ya no me quedan tantos años", decía el propio Lamas en una entrevista en DXT Campeón después de convertirse en el primer jugador en ganar la liga española y la portuguesa con los dos grandes de cada país (Liceo, Barça, Porto y Benfica).

El palmarés del coruñés, de 35 años, es de hecho espectacular. Con la Liga que levantó con el Porto al final de la temporada pasada llegó a los 24 títulos: 6 Ligas, 3 Copas Continentales, 2 Champions, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Intercontinental, 1 Taça de Portugal, 1 Taça 1947 y 1 Supertaça de Portugal, además de 1 Mundial y 1 Europeo absoluto con España y 2 Mundiales sub-20 y 1 Europeo sub-17 en categorías inferiores.

Con el Liceo jugó en dos etapas. Una primera de 2010 a 2015 con Carlos Gil en el banquillo antes de despedirse para irse al Barça, donde estuvo dos temporadas en las que una grave lesión estuvo a punto de acabar con su carrera; y otra ya a las órdenes de Juan Copa, con quien también había coincidido en las categorías inferiores verdiblancas y en el Cerceda, de 2017 a 2019, llamando la atención del Benfica. En Lisboa cumplió cuatro temporadas antes de marcharse al máximo rival, el Porto, donde este año cumple la tercera.

Con un perfil muy similar al de Carballeira, defensivo, potente físicamente, con llegada desde atrás para marcar, parece su recambio natural. Es más, Carballeira seguramente va a ocupar en el Porto el rol que deja Lamas, que con la camiseta verdiblanca marcó 119 goles (83 en Liga, 24 en Champions, 5 en Copa del Rey, 5 en la Supercopa de España, 1 en la Supercopa de Europa y 1 en la Intercontinental. Todavía muy lejos de los de su hermano mayor, Josep Lamas, tercero en el ranking histórico con 510 tantos y que tiene el récord de partidos y temporadas en el club.

Intercambio de cromos

No es el primer intercambio de cromos entre el Liceo y el Porto, que en la actualidad es uno de los equipos con mayor presencia de exjugadores verdiblancos. En 2019, el verano en el que Lamas puso rumbo al Benfica, el portero Xavi Malián se fue al Porto (también Carlo di Benedetto, que sigue allí con Malián, Lamas y Pol Manrubia; y Sergi Miras) y del conjunto blanquiazul llegó a A Coruña el meta Carles Grau (acompañado de su hermano pequeño Marc desde el Noia), abriendo una etapa exitosa en la ciudad con una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España seguidas antes de poner, junto con su hermano, rumbo al Barça.