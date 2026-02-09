El Liceo consigue el tercer doblete de su historia contra el Barça

Una acción ofensiva de Toni Pérez durante el Liceo-Barça Patricia G. Fraga

36 años han tenido que pasar para que ocurriese de nuevo, pero el Liceo ha conseguido este domingo el tercer doblete de su historia contra el Barça. El gol de Bruno Saavedra a pocos minutos para el final del partido dio al Liceo su victoria número catorce de la temporada, la segunda contra su máximo rival en la fase regular.

En la primera vuelta, el Liceo firmó un partidazo espectacular en el Palau, donde llegó a verse 1-4 arriba en el marcador y terminó imponiéndose por 3-5 gracias a los goles de César Carballeira (dos), Bruno Saavedra (dos) y Nuno Paiva.

Al Palacio de los Deportes de Riazor se llegó con el Liceo como líder en solitario, por lo que era un partido a vida o muerte para ambos que podía devolver al Barça a la pelea por el primer puesto o alejarlo hasta los seis puntos de distancia. Una tensión que se pudo palpar en el ambiente desde el minuto uno de juego, algo también propio de este tipo de partidos entre dos grandes del hockey patines nacional y europeo.

Le costó al Liceo, que tuvo dos palos en la primera mitad y varias ocasiones a lo largo del partido para abrir la lata, pero finalmente tuvo que ser una acción individual en la que Bruno Saavedra se fue solo contra los cuatro jugadores del Barça a falta de 2:41 para el final del encuentro con la que dio los tres puntos a los coruñeses ante su mayor rival.

Un triunfo que deja varios datos a nivel histórico para el Liceo. Los verdiblancos han conseguido llevarse los dos duelos de la temporada regular contra el Barça, algo que no ha sido precisamente habitual a lo largo de los 54 años de historia liceísta. De hecho, es tan solo la tercera vez que los coruñeses son capaces de conseguir este hito contra su máximo rival. Liceo y Barça se enfrentaron por primera vez en la Copa del Rey de la temporada 1977-78, pero no fue hasta la 1979-80 que se encontraron en competición liguera, con ambos duelos acabando en empate (4-4 y 1-1). La primera victoria liceísta contra los blaugranas llegó un año más tarde, cuando se impusieron en A Coruña por 3-2 gracias a los goles de Zabalía (dos) y Torner.

Pero para ver el primer doblete liguero del Liceo contra el Barça hubo que esperar hasta la temporada 1986-87, cuando Daniel Martinazzo dio la victoria (0-1) en la ciudad condal y el propio argentino lideró la goleada por 6-0 en A Coruña con un hat-trick. Tres temporadas más tarde, en la 1989-90, el Liceo volvió a ganar tanto en casa (8-5 con cinco tantos de Pujalte) como a domicilio (1-2 con doblete de Joan Carles).

Y esa fue la última vez que el Liceo consiguió imponerse al Barça en los dos partidos de liga regular. La última hasta ayer. Han tenido que pasar 36 años para que el clásico se tiñese de nuevo de verde por partida doble.

Margen

Con estos tres puntos, el Liceo ya cuenta con 44 en su casillero tras 17 jornadas. Una cifra que supera en seis a la del Barça, un margen que los verdiblancos no tenían desde hace varios años sobre sus máximos rivales. En la temporada 2020-21 el Liceo había sido líder en solitario por última vez hasta esta temporada. Un curso en el que llegó a cosechar doce victorias de manera consecutiva (ahora mismo van diez) y a aventajar al Barcelona en cinco puntos. Pero finalmente fueron los catalanes quienes acabaron la liga regular como primeros con un margen de siete puntos tras una segunda vuelta en la que el Liceo decidió reservar fuerzas para la Copa del Rey, que terminó levantando en el Palacio de los Deportes de A Coruña.

Con el margen actual de seis puntos sobre Barça e Igualada (estos últimos aún tienen que disputar su encuentro de esta jornada), el equipo dirigido por Juan Copa se postula como favorito a acabar la liga como primer clasificado, algo que no consigue desde hace trece años, en la temporada 2012-13. Casi tan atrás, hasta la 2016-17, hay que trasladarse para ver una liga regular en la que el Barça perdiera tres encuentros.

El último dato curioso del partidazo de ayer entre Liceo y Barça lo firma el gran protagonista del encuentro: Bruno Saavedra. El santiagués ha conseguido ver portería en los dos clásicos de esta temporada. Ayer dio la victoria a su equipo con una genialidad individual y en el partido de ida consiguió un doblete. Con los tres goles de esta temporada, ya son seis los que ha conseguido marcarle al conjunto blaugrana en su carrera como jugador del Liceo. Con el gol de ayer supera en la lista de goleadores contra el Barça a una leyenda como Agüero o el ahora rival Marc Grau, e iguala a Pau Bargalló. De la plantilla actual, solo Dava Torres (13), César Carballeira (13) y Toni Pérez (8) han logrado marcar más goles que Bruno en clásicos vistiendo de verde.