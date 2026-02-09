El Alcoi, rival del Liceo en los cuartos de final de la Copa del Rey

Bruno Saavedra y Jacobo Copa durante el Liceo-Benfica Patricia G. Fraga

El Liceo ya conoce su camino en la Copa del Rey que se disputará en Sant Sadurní d'Anoia del 19 al 22 de marzo. El equipo verdiblanco se enfrentará al Alcoi en los cuartos de final el viernes 20. Si pasa de ronda, su rival saldrá del ganador del duelo entre el Igualada y el Voltregà. Los emparejamientos se completan, por la otra parte del cuadro, con un Calafell-Reus y un Barça-Noia.

Los verdiblancos, que el año pasado cayeron en semifinales frente al Reus, que después se proclamó campeón, dominan sus enfrentamientos contra el Alcoi. Esta temporada, en su visita a la siempre complicada pista alicantina, se impusieron por 3-5. El sorteo, celebrado en la localidad que acoge el torneo, emparejó a los dos únicos equipos de fuera de Cataluña y deparará un nuevo duelo entre los hermanos Pérez, Toni del Liceo y Gonzalo del Alcoi.