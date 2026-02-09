Bruno Saavedra se queda: dos años más de verdiblanco

Bruno y César durante la final de Liga de 2025 contra el Barça Javier Alborés

Bruno Saavedra (Santiago, 2005) seguirá en el Liceo dos temporadas más. El conjunto verdiblanco se asegura la continuidad del mayor talento de su generación, que terminaba contrato al final de esta temporada y no le faltaban las novias por toda Europa. Saavedra ya había rechazado unirse a la cantera del Barça, igual que Jacobo Copa, para terminar su formación, que había empezado en el Compostela y seguido en el Dominicos, y cumplir su sueño de dar un salto al Liceo. Ahora, después de tres temporadas en las que ha ido de menos a más, parece haber estallado definitivamente como demuestran sus recientes goles contra Benfica y Barça, que por otro lado son una muestra perfecta de lo que es: arranque, fuerza, verticalidad, una bestia de la naturaleza, puro espectáculo. Claro que la potencia sin control no sirve de nada, que decía la marca de neumáticos Pirelli en los años 90. En su caso, su temperamento le sigue jugando malas pasadas porque además tiene una diana en su espalda. Para los árbitros y para los rivales. Va siempre a doscientas revoluciones. Y si no lo hiciera, tampoco sería él.

Después del palo que supuso la noticia de la marcha de César Carballeira la próxima temporada al Porto, la continuidad de Bruno Saavedra es un aliciente tanto para el Liceo como para su afición para seguir manteniendo la fe. Primero, por su calidad como jugador que ha quedado sobradamente contrastada. Y segundo porque como producto local, sirve de espejo para todos esos niños que cada partido se sientan en las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor soñando con ser como él o como los otras referencias locales: el propio Carballeira, Dava Torres, Martín Rodríguez y Jacobo Copa.

"Desde prebenjamines era distinto", afirma Ramón Canalda. Elexportero del Liceo, hoy entrenador del Escola Lubiáns de Carballo, tercer clasificado de la OK Bronce, fue uno de los primeros en moldearle en las categorías inferiores del Compostela. "Ya tenía esa arrancada y mucho gol, porque le pegaba ya duro. Y además tuvo una progresión muy geométrica, siempre mejorando, nunca dando pasos atrás", añade. A él el gol contra el Barça no le pilló por sorpresa: "En una jugada como esa, el 95% de las veces le dices al jugador que se pare. Pero si es Bruno le permites que se la juegue porque sabes que va a hacer algo".

Para Canalda, la renovación es un gran acierto del Liceo. "No lo puede dejar escapar porque otro como él no hay. Tanto él como Jacobo Copa tienen que ser dos piezas clave del Liceo del futuro. Son muy diferentes, pero se complementan", indica y recalca esa condición de singularidad de su expupilo. "Para lo bueno y para lo malo, es un jugador único", destaca y cree que el carácter, que "va implícito" a su genio, "lo irá puliendo". "Después de la roja contra el Benfica seguramente haya reflexionado. Tiene 20 años y está en la edad de equivocarse. Y tiene la suerte de tener a Juan Copa al lado e irá mejorando", matiza.

Después del Compostela, Saavedra pasó por el Dominicos, donde junto a Jacobo Copa lideró a una generación que se proclamó campeona de España juvenil y debutó en la OK Plata. También empezó a llamar a las puertas de la selección española de categorías inferiores con la que fue campeón de Europa sub-17, subcampeón continental sub-19 y medalla de bronce en los World Skate Games, también de categoría sub-19.

“Yo me encontré con un chaval juvenil de primer año con un talento extraordinario acompañado de una fuerza física que no era normal”, apunta Pablo Arias, entrenador de Saavedra en su etapa en la Ciudad Vieja, que reconoce que “tiene que mejorar la cabeza”. “Yo cuando veía que se calentaba le sentaba dos minutos. Un año incluso le dije en broma que iba a tener un cubo de agua fría al lado para tirárselo y se reía. En la final del Campeonato de España que ganamos pasó. Lo senté, se calmó, salió y marcó dos goles”, recuerda y destaca su calidad humana fuera de la pista: “Es un buenazo y está estudiando Medicina. Se va todas las tardes a Santiago para ir a clase”.

En la temporada 2023-24 dio el salto al Liceo sin demasiada suerte. En el primer partido que jugó, las semifinales de la Supercopa de España contra el Barça, se lesionó en la mano en una caída y aunque al principio no le dio importancia, las molestias continuaban y las pruebas confirmaron una rotura de escafoides en la mano izquierda. Y lo que iba para dos meses terminó en seis por complicaciones en la recuperación, por lo que pasó su primera temporada prácticamente en blanco.

Llegó para la recta final y le dio tiempo a marcar seis goles. En la segunda, que casi empezaba de cero, se fue hasta los 16 en Liga y los 5 en Europa. Y esta lleva 8 en la competición doméstica, dos en la continental y uno en la Supercopa de España (en la que también fue expulsado). En total, 38 goles con la camiseta verdiblanca y todavía no ha cumplido los 21 años. Curiosamente, al equipo que más goles le ha marcado, lo que demuestra también su ambición, es al Barcelona. Con el del domingo ya van seis, cuatro esta temporada (uno en la Supercopa de España, doblete en el Palau y el decisivo en el Palacio) y dos en el playoff de la temporada pasada.

“Era un partido complicado, un equipo que viene a presionar, que es valiente. Teníamos las cosas claras y siguiendo el plan del míster, dio sus frutos. Una victoria importantísima a nivel de clasificación con una ventaja que nos hemos ganado nosotros mismos. Y anímicamente los dos partidos nos ponen en una posición muy buena”, señaló Saavedra tras el encuentro, encantado con su gol: “Meter un gol con toda la gente que ha venido es un lujazo. Se siente increíble. No se puede describir. El míster seguramente hubiese preferido otra cosa, pero yo soy así, con ese descaro que me caracteriza y me la jugué”. Así de simple.

Continuidad de Paiva

Con las salidas de César Carballeira, con destino al Porto, y de Tombita, con el que el club no ejerció la cláusula para ampliar el contrato, haría falta otro jugador para completar la plantilla. Porque se cuenta con los otros nueve, tanto con los que tenían contrato en vigor como con el caso especial de Nil Cervera, que el pasado el 31 de enero quedó vinculado por dos temporadas más al Liceo. Y a la renovación de Bruno Saavedra tendría que seguirle la de Nuno Paiva, también avanzada y que está en uno de sus mejores momentos desde su llegada a la ciudad el pasado verano.

En el apartado de incorporaciones, el coruñés Edu Lamas es una de las opciones que baraja el club. Parece el recambio natural de César Carballeira, con perfiles muy similares, aunque seis años mayor. También se formó en el colegio, pasó por las manos de Juan Copa en categorías inferiores e incluso lo dirigió ya en la elite tanto en el Cerceda como en el Liceo, con el que levantó una Liga, dos Champions, una Continental, una Intercontinental y una Supercopa de España. De A Coruña se fue al Barça, donde tampoco tuvo suerte al sufrir una lesión que a punto estuvo de acabar con su carrera, volvió al Liceo y después fichó por el Benfica para recalar posteriormente en el Porto (es el único jugador que ha ganado la liga española y portuguesa con los dos grandes de cada país), con el que termina contrato a final de temporada. Y nunca ha ocultado su deseo de retirarse en casa.