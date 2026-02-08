Una genialidad de Bruno Saavedra y la defensa del Liceo mandan a la lona al Barça (1-0)

Bruno Saavedra durante el Liceo-Barça Patricia G. Fraga

Éxtasis del Liceo en el Palacio de los Deportes de Riazor con la victoria por 1-0 contra el Barcelona que afianza su liderato de la OK Liga, ahora con una ventaja de seis puntos sobre los azulgrana, aunque a la expensas de lo que haga el miércoles el Igualada contra el Lleida. Semana grande del equipo verdiblanco, que el jueves empató contra el Benfica y ahora gana el Clásico. Una auténtica demostración de potencial. Una declaración de intenciones. Y, sin olvidarlo: décima victoria seguida en Liga.

Al Benfica le había jugado con sus mismas armas. Y al Barça lo ató en corto. Los culés se habían quedado a cero el jueves contra el Porto por primera vez en 3.190 días. En A Coruña repitieron la sequía goleadora. Blai Roca estuvo muy seguro, pero seguro que no se podía esperar un partido contra los azulgrana tan tranquilo. Y en medio de esto, cuando todo se encaminaba hacia un empate a cero, apareció Bruno Saavedra, demonio el jueves con su tarjeta roja, ángel el domingo para desequilibrar la balanza con un gol que enloqueció a casi cuatro mil almas.

El partido empezó frío porque ya era la grada la que ponía el ambiente y el sonido, un Carnaval adelantado en una grada a la que le faltaron pocos huecos por llenar. Además ya tendría tiempo a calentarse, seguro. No hay un partido entre ambos sin su polémica, sin su chicha. Así que los dos equipos se lo tomaron con calma relativa, esperándose, estudiándose, como retándose en la distancia. Ven que te espero. Espérame que ya voy. Tú primero. No tú.

Eso no quita que no hubiera intención, que no se buscara la portería contraria, pero primero era la contención. Los dos son expertos en jugar a la contra y no querían dejar correr al otro. En el juego posicional, conociéndose tanto, habría menos espacio a la improvisación. Blai Roca y Sergi Fernández no tenían demasiados problemas, aunque el del Liceo sí tuvo que intervenir en una acción individual de Ignacio Alabart, del que su equipo tiene una dependencia casi total.

Dos bolas al palo

A Sergi Fernández le ayudaron los palos. César Carballeira se estrelló con el de su derecha casi la primera vez que el Liceo pudo correr. Recuperó, inició la transición y la culminó tras despistar a sus dos defensas. Era el minuto diez y el partido ya se iba animando, sobre todo cuando entró la segunda unidad, la de los jóvenes (en el caso del Liceo, porque en el Barça entró una institución como Pablo Álvarez, que empieza a entonar la despedida), que aguantaron el nivel e incluso aceleraron el ritmo.

Jacobo Copa está hecho para los días grandes. Salió y sin contemplaciones empaló un disparo que obligó a sacar la manopla a Fernández. La velocidad de Arnau Xaus le hizo daño al Barça. La tuvo también el tres. El Liceo se iba entonando. Copa lo volvía a intentar. Xaus se tiraba como un loco al suelo para taponar un tiro culé. El Barça estaba maniatado y no le servía ni la calidad de Alabart. Los verdes estaban perfectos en defensa y solo les faltaba un poco más de acierto en ataque. Incluso suerte. Porque Dava Torres sumó un nuevo palo y tampoco hubo fortuna en el rechace, que le cayó cerca a Bruno Saavedra, pero no le dio tiempo a darse la vuelta. El Liceo no se iba con ventaja de milagro. Y porque los árbitros no vieron un penalti de Llorca a Paiva cuando solo quedaban dos segundos para el intermedio.

El Barça tuvo su mejor ocasión ya en el inicio de la segunda parte. Sergi Llorca se quedó solo delante de Blai y la tiró muy cruzada. También Ignacio Alabart lo intentó con un disparo lejano. Fueron solo unos ecos de un Barça demasiado pobre en Riazor. El Liceo estaba perdonando. Demasiado. Porque no pudo ni en los dos minutos en superioridad por la azul a Pablo Álvarez. Pasaban los minutos. La tensión era cada vez mayor. El Liceo defendía y solo salía a la contra si lo veía extremadamente claro. Y como si era con un aventurero único.

Así, en una bola suelta en el medio de la pista, apareció Bruno Saavedra. Sus compañeros lo vieron y dijeron, él solo. Y allá se fue el santiagués, un verde contra cuatro de azul y grana que nada pudieron hacer contra su potencia. Se fue de todos, chutó y gol. De la roja del jueves contra el Benfica al éxtasis absoluto contra el Barça. Por algo los culés están como locos por hacerse con él. Quedaban 2 minutos y 41 segundos eternos.

Los dos equipos estaban con nueve faltas. El Barça llevaba quince minutos paralizado en esa cifra. El Liceo un poco menos. Había que resistir como fuera. Que no pasara lo del Benfica tres días antes, cuando este rebajó la euforia con el empate. Los azulgrana incluso lo intentaron sin portero cuando quedaba 1:13. Los jugadores coruñeses fueron todos a una, acompasados. Por aquí no pasa. Y no pasó. Terminó el partido y no se escuchó ni la bocina de lo que gritaba la grada. El Palacio de las grandes citas. Y el Liceo de siempre. El que nunca defrauda.