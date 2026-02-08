Mi cuenta

Liceo

Las notas del Liceo-Barça

Bruno Saavedra por su golazo, Dava Torres y César Carballeira por liderar el ejercicio defensivo y Blai Roca por su imbatibilidad se llevan el sobresaliente

María Varela
08/02/2026 20:46
Arnau Xaus e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça
Patricia G. Fraga
9 BLAI ROCA

Bromea con que no se le da tan bien dejar la portería a cero como a su antecesor Martí Serra y va y lo consigue el día más complicado, el del Barça. Confirma la leyenda que le acompaña de que se crece contra los culés. 

9 CÉSAR CARBALLEIRA

Es el jefe de la defensa y como tal es al que le toca fijar el listón y dirigir el ejercicio de resistencia. Rozó el gol con un tiro al palo en el primer tiempo con el que podría haber subido del sobresaliente a la matrícula. 

8 NUNO PAIVA

Está encontrando su sitio en el Liceo, cada vez más adaptado al rol que le pide Juan Copa, más atrevido a la hora de tomar la iniciativa y mejorando en defensa. Persiguió a Ignacio Alabart por toda la pista. 

Bruno Saavedra durante el Liceo-Barça

Una genialidad de Bruno Saavedra y la defensa del Liceo mandan a la lona al Barça (1-0)

9 DAVA TORRES

Siempre se destacan sus goles, su liderazgo, pero contra el Barça hizo un auténtico partidazo en defensa, sobre todo por su gran lectura del juego que le permitía anticiparse e interceptar muchas bolas. 

8 TONI PÉREZ 

Peleón como siempre. A veces gasta energías en peleas innecesarias, pero también va desgastando y minando la moral rival. Estuvo a punto de cazar un par de bolas en el área, donde moverse como él no es fácil. 

9 BRUNO SAAVEDRA

Su genialidad desniveló el partido. Una barbaridad. Solo entre cuatro jugadores del Barça, puede con todo y la enchufa en la escuadra. Aguantó bien el tipo, sin entrar en polémicas, para no sumar y luego, restar. 

Juan Copa durante el Liceo-Barça

Juan Copa: “Vernos ahí arriba y ganar con toda esta gente nos va a dar un plus de motivación”

8 NIL CERVERA 

Siempre que está en la pista pasa algo bueno. No tuvo suerte con sus disparos, algunos se fueron desviados, otros los atajó Sergi Fernández, pero todos llevaban mucha intención. 

8 ARNAU XAUS

Aportó su grano de arena a la buena defensa global del equipo. Tiene los brazos largos que le ayudan a ser un incordio para los rivales y además se lanzó en plancha cuando fue necesario para bloquear disparos. 

8 JACOBO COPA

Es un jugador para las grandes ocasiones porque no se asusta ante nada. Le costó el arranque de la temporada, pero cada vez está más entonado y siguiendo la línea ascendente de la temporada pasada.

