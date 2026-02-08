La previa | Otro ogro para el Liceo de los grandes desafíos

Los jugadores del Liceo Nuno Paiva, Toni Pérez, Dava Torres y César Carballeira celebran un gol contra el Benfica Patricia G. Fraga

Sobre un Liceo-Barça ya está todo escrito. Se podrían llenar páginas y páginas solo con cifras. Victorias, empates, derrotas. Goleadores. Porque 190 enfrentamientos, incluidas 24 finales de todas las competiciones (salvo la Copa CERS, en la que nunca se cruzaron) dan para mucho. Pero los fríos números no pueden explicar por sí solos lo que es un partido como este. Y a veces ni las palabras llegan. Es un sentimiento. La máxima rivalidad. El Clásico (con el permiso del Reus). El desafío de los que se sublevan contra el poder establecido. Orgullo y ADN. Talento y calidad. La magia de no saber lo que va a pasar, pero sí que sea cual sea el resultado la emoción está garantizada, tanto como la entrega de los que visten de verde y blanco. El Palacio de los Deportes de Riazor acoge a las 12.00 horas un nuevo capítulo de esta historia en el que si ya no eran pocos los alicientes, el liderato de la OK Liga está en juego. Y por una vez son los coruñeses los que llegan en ventaja.

Porque los de Juan Copa hicieron sus deberes. Nueve victorias seguidas en la competición doméstica. Ya queda lejos aquella dolorosa derrota en Igualada, donde el Liceo jugó seguramente su peor partido de la temporada allá por el mes de noviembre. Esta trayectoria imparable le sirve para cumplir el objetivo de presentarse al duelo directo con tres puntos de ventaja sobre un Barça que de los últimos tres partidos solo ganó uno, el último frente al Sant Just, pero perdió en Calafell y empató contra el Igualada. Esto permitió que los verdiblancos, que terminaron el año a dos puntos de sus rivales, recuperaran la desventaja, le añadiesen tres más y ahora puedan poner tierra de por medio, por más que la clasificación a final de temporada solo sirva para ordenar los contendientes de cara al playoff que decide el título.

Ya se lo jugaron entre ellos la temporada pasada, con victoria para los culés, liderados por Ignacio Alabart, por 3-0, el tercer punto logrado en el Palacio de los Deportes de Riazor en la que fue su última visita a la ciudad. Este curso ambos se presentaron con nuevos contendientes en ambos lados, incluido un nuevo inquilino para el banquillo de la Ciudad Condal, al que llegó Ricard Ares en detrimento de David Cáceres, al que no le bastó con ganar la Liga después del descalabro en la Champions, eliminado en la fase de grupos. Azulgrana y verdiblancos ya se han visto las caras dos veces. Una en las semifinales de la Supercopa de España, que quizás pilló demasiado pronto a los de Juan Copa con cuatro incorporaciones veraniegas (Blai Roca, Toni Pérez, Nuno Paiva y Tombita) y que se llevaron los culés por 5-2 (que después fueron campeones); y una victoria coruñesa en el Palau Blaugrana en la primera vuelta de la OK Liga (3-5), un asalto que sirvió al Liceo para ganar confianza y creer en el proceso.

Los dos vienen de jugar el jueves un partido de máxima exigencia en la Champions. Los dos grandes de España contra los dos grandes de Europa. El Liceo empató en casa contra el Benfica (4-4) después de firmar un partidazo que le muestra el camino para este domingo; mientras que el Barça cedió el liderato al perder en el Palau frente a un Porto (0-2) que le atormentó con la presencia de cuatro exjugadores verdiblancos como Pol Manrubia, Carlo di Benedetto, Edu Lamas y sobre todo Xavi Malián, que dejó su puerta a cero e hizo que el conjunto culé se quedara sin marcar por primera vez desde hacía 3.190 días. La trayectoria continental del Barça es sin embargo mejor que la del año pasado. En un grupo a priori menos complicado que el del Liceo, que está integrado hasta por cuatro equipos portugueses, marcha segundo y tiene bastante encarrilada la clasificación para la final a ocho, que es también uno de los grandes objetivos de la temporada de los de A Coruña.

Mini duelos, detalles y bola parada

En este tipo de encuentros, que son una final sin serla, los entrenadores siempre suelen hablar de que hay que ir ganando los mini duelos individuales, así como los mini partidos que hay dentro del propio partido, como si fueran una muñeca rusa. Otro clásico son los detalles. Y sin olvidarse de la bola parada, en la que la estadística favorece al Barça. La batalla de las porterías se presenta igualadísimo, con un Blai Roca que empata a 34 goles encajados en la OK Liga con la pareja Sergi Fernández-Carles Grau. En el de los goles, ha marcado nueve más el Barça, 70 (Alabart 13, Barroso 12, Font 11 y Pablo Álvarez 10 como los más destacados) por 61 (repartidos entre Carballeira 11, Toni Pérez 10, Torres y Xaus 9, Paiva 8 y Cervera y Saavedra 7).

La afición del Liceo, en las gradas del Palacio durante el partido contra el Benfica Patricia G. Fraga

Pero hay un factor extra que estará completamente del lado del Liceo por más que siempre haya algún verso suelto. Y esa es la afición. Cuando el Palacio aprieta, cuando el Palacio ruge, es muy difícil que se puedan escapar los partidos, con esa simbiosis afición-equipo de la que tantos réditos se ha sacado. Esta es la semana grande la temporada y la grada cumplió el jueves contra el Benfica y apunta a que hoy se repetirá e incluso mejorará la entrada. El club, de hecho, ya ha avisado de que abrirá las puertas una hora antes del partido ante la gran afluencia de público que esperan. Es el turno de la magia. El momento de los valientes. Y el Liceo siempre acude a su cita con la gloria.