Liceo

Juan Copa: “Vernos ahí arriba y ganar con toda esta gente nos va a dar un plus de motivación”

El técnico liceísta se mostró satisfecho con la victoria de su equipo contra el Barça

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
08/02/2026 20:04
Juan Copa durante el Liceo-Barça
Juan Copa durante el Liceo-Barça
Patricia G. Fraga
Juan Copa festejó como uno más la victoria del Liceo contra el Barça, como no podía ser de otra manera. Un resultado con el que se mostró satisfecho por el esfuerzo de todos sus jugadores, sobre todo en el aspecto defensivo.

Bruno Saavedra durante el Liceo-Barça

Una genialidad de Bruno Saavedra y la defensa del Liceo mandan a la lona al Barça (1-0)

Más información

El ambiente. “Dar las gracias a toda la gente que vino porque ha sido un espectáculo ver el Palacio lleno con tanta gente animándonos. Seguramente hoy hemos ganado gracias a que en esos momentos muy difíciles nos han ayudado. Decirles que estamos aquí, que vamos a lucha por todo como siempre, pero que nos hacen mucha falta.

Análisis del partido. “El partido es complicado, por momentos muy táctico. Creo que hemos sido muy listos, hemos madurado muy bien el ataque y hemos defendido muy bien. Hemos hecho un cero en la portería, que Blai hace tiempo que se lo merecía, pero hoy creo que ha sido a nivel global. Evidentemente, en un partido con 0-0, se decide muchas veces por una acción individual y ahí apareció Bruno.

Seis de ventaja sobre el Barcelona. “En la Supercopa no nos fue bien y en el Palau nos fue bien, les dije que intentáramos ir por ese camino. Pero más allá de la clasificación, creo que vernos ahí arriba y sobre todo ganar hoy con toda la gente que vino creo que nos va a dar un plus de motivación. Hoy hemos sido muy inteligentes a la hora de jugar y es lo que vamos  hacer a partir de ahora, ir a partido a partido, más allá de los puntos de ventaja que tenemos con el Barça y los que podamos tener con el Igualada.

La segunda unidad. “Tenemos a los ocho jugadores enchufados. Todos los que han jugado hoy están aportando muchísimo. Bruno ya controlándolo un poquito más, Jaco está creciendo muchísimo... y eso nos permite que a nuestras torres les demos ese descanso para que luego en los momentos importantes estén frescos. Y si tenemos frescos a César y Dava, este equipo es muy difícil de ganar.

Riazor invicto. “Riazor es nuestra fuerza, con nuestra gente, ganar en casa es vital porque son muchos puntos. Es lo que le hemos pedido a la gente, que venga a ayudarnos y creo que hoy se pueden ir contentos porque hemos dado un buen espectáculo.

