Compañía de María sirve de refugio para Ignacio Alabart y el Barça en la previa del partido contra el Liceo

Ignacio Alabart, jugador del Barça, posa con los niños en la pista del colegio Compañía de María FC Barcelona

“Me emociono”, reconocía Ignacio Alabart mientras la voz se le entrecortaba y tenía que hacer una pausa en las declaraciones a los medios oficiales del Barça. Todas las visitas del jugador azulgrana a A Coruña son especiales, pequeñas dosis para sobrellevar la morriña lejos de casa. Da igual que lleve más de una década fuera. Él es muy coruñés y muy de Compañía de María, que ayer abrió las puertas de su pista para que uno de sus ilustres exalumnos y su equipo pudieran hacer un pequeño entrenamiento en la previa a su enfrentamiento con el Liceo.

“Esta ha sido mi casa, aquí me he criado, volver a la pista del cole, donde estuve hasta los 16 años, antes de irme a La Masía, es súper especial. Súper agradecido al cole y al club por la oportunidad que nos han brindado de entrenar aquí por las dificultades que había hoy en la ciudad. Muy contento de reencontrarme con todos los niños y los padres que siempre que vengo me brindan todo su cariño y la verdad es que es un gusto”, señaló el coruñés, que el próximo mes de abril cumplirá 30 años.

Los jugadores del Barça posan con la cantera del Compañía después de un entrenamiento en su pabellón CDM

Hijo de un exjugador del Liceo y nieto de un expresidente del Dépor, emparentado también con el Dominicos por la parte materna, por la sangre de Ignacio Alabart corre el hockey sobre patines, pero él es cien por cien Compañía de María, donde empezó a patinar, jugar y pasó por sus categorías inferiores con varios éxitos a nivel nacional. Siempre que puede vuelve a su patio. Ya lo había hecho en Navidad, en unas jornadas solidarias junto a otros excanteranos como Chino Miguélez, ahora en el Lleida, y Álex Roca, del Scandiano italiano. Pero ayer lo hizo rodeado por sus compañeros y haciendo de anfitrión para el club, que salió a primera hora de la mañana de la Ciudad Condal en un vuelo con destino Santiago, al que se fue con 16 años y, salvo una cesión de dos temporadas en el Voltregà, ha sido su segunda casa desde entonces.

Hoy le tocará ser del enemigo en su propia casa. Pero no se siente incómodo en ese papel. Todo lo contrario. Se crece especialmente en los partidos contra el Liceo y en el Palacio de los Deportes de Riazor. Como culé ha marcado 21 goles en sus duelos contra los verdiblancos. No lo hizo en los dos últimos, la victoria coruñesa en el Palau de la primera vuelta (3-5) ni en las semifinales de la Supercopa, pero en la final del playoff de la temporada pasada se fue hasta los seis en tres partidos, incluido un triplete en la que fue su anterior visita a A Coruña.