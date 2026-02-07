Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Compañía de María sirve de refugio para Ignacio Alabart y el Barça en la previa del partido contra el Liceo

El jugador coruñés del conjunto azulgrana, emocionado en su vuelta a casa: "Aquí me he criado"

María Varela
María Varela
07/02/2026 18:46
Ignacio Alabart, jugador del Barça, posa con los niños en la pista del colegio Compañía de María.
Ignacio Alabart, jugador del Barça, posa con los niños en la pista del colegio Compañía de María
FC Barcelona
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

“Me emociono”, reconocía Ignacio Alabart mientras la voz se le entrecortaba y tenía que hacer una pausa en las declaraciones a los medios oficiales del Barça. Todas las visitas del jugador azulgrana a A Coruña son especiales, pequeñas dosis para sobrellevar la morriña lejos de casa. Da igual que lleve más de una década fuera. Él es muy coruñés y muy de Compañía de María, que ayer abrió las puertas de su pista para que uno de sus ilustres exalumnos y su equipo pudieran hacer un pequeño entrenamiento en la previa a su enfrentamiento con el Liceo.

“Esta ha sido mi casa, aquí me he criado, volver a la pista del cole, donde estuve hasta los 16 años, antes de irme a La Masía, es súper especial. Súper agradecido al cole y al club por la oportunidad que nos han brindado de entrenar aquí por las dificultades que había hoy en la ciudad. Muy contento de reencontrarme con todos los niños y los padres que siempre que vengo me brindan todo su cariño y la verdad es que es un gusto”, señaló el coruñés, que el próximo mes de abril cumplirá 30 años.

Los jugadores del Barça posan con la cantera del Compañía después de un entrenamiento en su pabellón.
Los jugadores del Barça posan con la cantera del Compañía después de un entrenamiento en su pabellón
CDM

Hijo de un exjugador del Liceo y nieto de un expresidente del Dépor, emparentado también con el Dominicos por la parte materna, por la sangre de Ignacio Alabart corre el hockey sobre patines, pero él es cien por cien Compañía de María, donde empezó a patinar, jugar y pasó por sus categorías inferiores con varios éxitos a nivel nacional. Siempre que puede vuelve a su patio. Ya lo había hecho en Navidad, en unas jornadas solidarias junto a otros excanteranos como Chino Miguélez, ahora en el Lleida, y Álex Roca, del Scandiano italiano. Pero ayer lo hizo rodeado por sus compañeros y haciendo de anfitrión para el club, que salió a primera hora de la mañana de la Ciudad Condal en un vuelo con destino Santiago, al que se fue con 16 años y, salvo una cesión de dos temporadas en el Voltregà, ha sido su segunda casa desde entonces.

Ignacio Alabart: así se forjó un campeón

Más información

Hoy le tocará ser del enemigo en su propia casa. Pero no se siente incómodo en ese papel. Todo lo contrario. Se crece especialmente en los partidos contra el Liceo y en el Palacio de los Deportes de Riazor. Como culé ha marcado 21 goles en sus duelos contra los verdiblancos. No lo hizo en los dos últimos, la victoria coruñesa en el Palau de la primera vuelta (3-5) ni en las semifinales de la Supercopa, pero en la final del playoff de la temporada pasada se fue hasta los seis en tres partidos, incluido un triplete en la que fue su anterior visita a A Coruña

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Manu Ferreiro, autor del gol, durante el partido en Abegondo contra la Sarriana

Fabi firma la épica bajo la lluvia en el último minuto (2-1)
Dani Fernández
Álex Rubio, Martín Fernández y San Bartolomé, nuevos jugadores del Albacete

El salto de Primera RFEF a Riazor para dos jugadores del Albacete
Zeltia Regueiro
Momento del partido entre Las palmas y el Burgos.jpeg

Las Palmas se deja dos puntos en casa ante el Burgos (0-0)
Zeltia Regueiro
Imagen del marcador del Levi's Stadium preparado para la Super Bowl

El nuevo rey de la NFL se corona en Santa Clara
Andrea Montolivo