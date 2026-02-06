El reto ahora es ganar fuera

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Benfica Patricia G. Fraga

Igual que el día del empate contra el Sporting (2-2) Juan Copa veía el vaso más lleno que vacío, tras la igualada frente al Benfica (4-4) tendía más hacia el lado contrario. El entrenador del Liceo es ambicioso y haberse quedado a tan poco de dar una de las grandes campanadas de la temporada le dejó por un lado satisfecho por el tremendo esfuerzo y trabajo de su equipo, pero por otro con esa espina de que podía haber sido algo más. Sobre todo ahora que en Europa le esperan tres partidos fueras de casa (Bassano, Sporting y Oliveirense) y solo una bala en casa (Barcelos), donde ha sumado los ocho puntos con los que marcha tercero en una clasificación que se aprieta por detrás (Benfica es primero con 16 y Sporting segundo con 10). Solo se descuelgan los italianos (3), pero Barcelos y Oliveirense le respiran en la nuca a los coruñeses a solo uno (7). Es decir, para la final a ocho se antoja que va a ser necesario ganar lejos de Riazor, pendientes también de cuántos partidos le caerán a Bruno Saavedra por la roja directa recibida.

“Estamos jodidos porque merecimos ganar”. Fue la primera y genuina reacción de Juan Copa después del partido. “Hicimos un partidazo ante un grandísimo equipo”, resumió. Para el entrenador, su equipo fue “superior” en la primera parte y cree que mereció terminarla “con un gol más de ventaja”. El resultado al descanso fue de 2-1. “Después tuvimos un par de ocasiones en el inicio de la segunda y ellos luego empujan, porque tienen muy buen equipo y sufrimos la bola parada, porque nosotros no acertamos y ellos sí aprovecharon la directa para empatar”, analizó.

Hasta la jugada clave, que fue la expulsión de Bruno Saavedra por un golpe a Zé Miranda. Ya no solo por no poder contar en el final del partido con un jugador de sus características y que estaba en estado de gracia. Sobre todo por los cuatro minutos con uno menos ante un equipo al que ya es difícil competirle en igualdad de condiciones. “El partido se empieza a condicionar con la roja. Estuvieron acertados ahí los árbitros en ver la roja y no la falta a Paiva que nos costó el último gol”, ironizó sobre la actuación de la pareja italiana. Ahora toca esperar a la sanción. Según el reglamento, mínimo un partido, por lo que no podrá viajar a Bassano. Máximo, cuatro, que supondría perderse todo lo que queda de fase de grupos.

Cuatro goles especiales

Puede a que a ese sinsabor contribuyese que los cuatro goles anotados por el Benfica en el Palacio de los Deportes de Riazor llegaron en situaciones particulares. En el primero, que fue el 0-1 a los dos minutos de juego en una contra entre Roberto di Benedetto y Nil Roca, pudo haber falta del segundo sobre César Carballeira en la recuperación de la bola. El segundo, de Zé Miranda, fue a bola parada, una falta directa por la décima falta liceísta que llegó solo unos segundos después de que Blai Roca hiciera una triple intervención casi milagrosa en un penalti previo y sus dos rechaces posteriores.

El tercero fue precisamente en el power play por la roja: aún no se había llegado a los treinta segundos de los cuatro minutos que se tenían que cumplir en inferioridad y con la mala suerte de que fue en propia puerta (en el acta asignado a Lucas Ordóñez). El cuarto, a falta de solo 1:58 para la conclusión del encuentro, en otra transición y, como en el primero, tras otra falta protestada en la recuperación de la bola visitante sobre Nuno Paiva, que había marcado el 4-3 solo un minuto antes y que fue directo a abrazarse efusivamente con Juan Copa en la celebración.

“Una lástima, porque nos pusimos por delante y a falta de poco, esa jugada también marca el partido. Mañana (por ayer) cuando nos levantemos, valoraremos el punto, pero en estos momentos no porque lo hicimos todo”, añadía Juan Copa en su valoración del partido y que ayer, ya con unas horas de reposo, ya reconocía que había sido “un puntazo”. Pero también una confirmación más de que están en el camino y un refuerzo al trabajo de autoconvencimiento del entrenador liceísta con los suyos para que vean que pueden competirle de tú a tú a cualquiera. El primer paso para hacerlo es creerlo. Y los hechos hablan por sí solos. Era la tercera vez seguida que el Benfica se iba de A Coruña con un empate. El año pasado se marchó con un 0-0 y hace tres, con 3-3.

Ambiente

No habrá que esperar mucho más para que pase el siguiente gigante por el Palacio de los Deportes de Riazor, que vive su semana grande. El Liceo defenderá mañana (12.00 horas) contra el Barça el liderato de la OK Liga. Los verdiblancos llegan a la cita líderes con tres puntos de ventaja tanto sobre el conjunto culé como del Igualada y después de haber ganado en la primera vuelta en el Palau Blaugrana (3-5), así que seguro que quedan cuentas pendientes entre ellos.

Esa victoria en territorio culé fue uno de esos refuerzos psicológicos de la temporada para los verdiblancos, como también el empate frente al Sporting o el triunfo en casa contra el Oliveirense. Días grandes en los que el Liceo es especialistas y más cuando tiene detrás una afición que siempre acude a la llamada de los suyos.

Después de una gran entrada el jueves, con tres mil aficionados en las gradas que vibraron con el gran partido, se espera otro casi lleno este domingo, ya que los seguidores verdiblancos solo tendrán que dejar pasar tres días para repetir las emociones con la visita del Barça. “Hay que darle las gracias a la gente que vino porque nos ayudó mucho, sobre todo en el power play de cuatro minutos. Nos van a hacer falta el domingo para defender el liderato en Riazor”, pedía el técnico verdiblanco.

Ximo Navarro y Yeremay, jugadores del Dépor, asisten al Liceo-Benfica en el Palacio de los Deportes de Riazor Patricia G. Fraga

La coincidencia con el partido del Dépor, que juega el domingo a las 16.15 horas en Riazor contra el Albacete, también puede mover a más gente. Dos de sus jugadores, Ximo Navarro y Yeremay, eran el jueves dos de los espectadores del encuentro contra el Benfica. Otras de las caras conocidas en la grada, un habitual seguidor liceísta, fue el actor Xosé Antonio Touriñán. Entrega y diversión garantizas, nadie se lo quiere perder.