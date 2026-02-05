El Liceo asusta a un invicto Benfica que salió vivo de milagro de Riazor (4-4)

Dava Torres celebra un gol contra el Benfica. Patricia G. Fraga

El invicto y todopoderoso Benfica se llevó un buen susto en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde el Liceo sacó todas sus armas deportivas y carácter luchador para sobreponerse a todo, incluso a una controvertida expulsión a un Bruno Saavedra que estaba imparable, para inscribir su nombre en la pequeña lista de equipos que este año le han robado puntos a los de Lisboa. Lo hizo el Sporting en la liga portuguesa con un empate. Y ahora los de A Coruña con otro (4-4). Fin. Un punto para seguir sacando papeletas para la final a ocho. Y un partido de los que hacen afición. Que levantó a un Palacio entregado en una noche mágica de Champions. Y que, una vez más, demuestra a los verdiblancos que pueden codearse con los grandes de Europa. Por lo menos en la pista. Y el domingo que pase el siguiente, el Barça.

Juan Copa volvió a cambiar su cinco de salida. Partido grande. Veteranos a la pista de inicio. De él no se mueven ni César Carballeira ni Dava Torres, acompañados por Nuno Paiva y Toni Pérez, un portugués y uno que ha jugado ocho años en la liga lusa. Con el técnico coruñés todo tiene un porqué y está concienzudamente pensado. También necesitaba centímetros y músculo para perseguir por toda la pista y no dejar respirar a Roberto di Benedetto. Copa sabe de lo que es capaz uno de sus exalumnos más aventajados. Y que una de las claves era no dejarle pensar, que no estuviera cómodo.

Claro que todos los planes pudieron irse al traste en un solo momento. Había salido mejor el Liceo, con un Dava Torres en modo juguetón, esos días que se nota que tiene un toque especial con la bola, que la enseña y la esconde, casi un prestidigitador. Encaró puerta y se iba de todos hasta que solo le pararon con falta (que quizás en otro momento del partido se hubiese cobrado como una azul). Encontró también a Toni Pérez en el primer palo, otro que se puso el traje de los grandes días.

Liceo-Benfica | Duelo de titanes en una noche mayúscula de Champions Más información

Pero el Benfica demostró lo que es. Nil Roca robó una bola a César Carballeira, en la que se protestó falta, lanzó la transición con Roberto di Benedetto, que llegó a la portería y solo tuvo que pasarla al segundo palo, donde ya estaba Roca, que había seguido la jugada, preparado para empujar la bola y batir a su hermano mellizo. No lo había conseguido hacía dos semanas en Lisboa pero A Coruña le trajo más suerte. La primera en la frente.

La moral del Liceo es a prueba de bombas. Se necesita mucho más para tumbar a un equipo que no sabe lo que significa la palabra rendición, ni cuando va por detrás en el marcador ni cuando pierde a sus jugadores franquicia y tiene que volver a empezar. Eso forja el carácter y Dava Torres llevó el timón de la nave de la remontada. Fue clave que el empate llegó pronto, un disparo del capitán que se coló por el primer palo. Y poco más de dos minutos después, el segundo. Torres para Pérez, y este al más puro estilo de la casa, cazó la bola de primeras para mandarla a la red.

Se las estaba teniendo el asturiano con Nil Roca e incluso se había llevado una amarilla por lo que los árbitros consideraron un piscinazo, lo que también provocó otra amarilla a Copa en el banquillo por protestar. Pero nada despistó al 57, que abandonaba la pista para su primer descanso entre aplausos. Empezaban las rotaciones y entraba una segunda unidad que mantuvo el tipo, con ayudas defensivas y desparpajo en ataque.

Jacobo Copa ya había sido el que cambió el partido en Lisboa y nada más salir probó con un disparo. En la revolución juvenil también participó Bruno Saavedra, al que le hicieron un penalti. Carballeira no pudo completar la fiesta. Tampoco Xaus aprovechar un gran pase del santiagués que le dejó mano a mano con Acevedo. El remate se fue rozando el palo demasiado cruzado. También Nil Cervera lo probaba. En defensa sufría en el cuerpo a cuerpo con Di Benedetto, pero en ataque no se cortaba y mandaba misiles cada vez que tenía ocasión.

Apenas iban doce minutos de partido y el ritmo era infernal. Cuando quedaban diez para el descanso, Copa miraba para el banquillo. Otra vez los cuatro veteranos en pie dispuestos para salir, aunque esta vez el entrenador los fue rotando, con continuos cambios de piezas. El Liceo tenía el modo resistencia activado para irse a vestuarios mandando, pero también tenía ocasiones. Estaba demostrándole al capo de Europa cómo son los partidos en Riazor.

De depredador a presa: Portugal manda en un mercado en el que al Liceo le hincan el diente Más información

La segunda parte se podía hacer muy larga si no se jugaba con cabeza. Y sobre todo si se le dejaba al Benfica que llevara la iniciativa. Los portugueses salieron mejor, también obligados por el resultado. El Liceo aguantó el chaparrón y empezó a dar réplica. Los árbitros también querían su protagonismo en un partido de alto voltaje. En el mismo minuto, penalti para el Benfica, en el que João Rodrigues remató hasta tres veces sin batir al leonino Blai Roca, y falta directa por la décima, en la que Zé Miranda sí hizo valer su técnica para el 2-2.

Otra vuelta a empezar. Otro mini partido, como diría Juan Copa. Y cogió el turno Bruno Saavedra. El santiagués robó detrás de su portería, salió en velocidad dejando atrás a un Lucas Ordóñez que perdía medio metro en cada zancada, chutó desde casi tres cuartos y marcó el 3-2 mientras el Palacio se caía abajo. Arriba. Y abajo. Los árbitros tienen anotada su matrícula. Si un jugador se duele a su lado, no hay presunción de inocencia que valga. Roja directa. Y directo para el vestuario.

Y lo más grave, dejó cuatro minutos en inferioridad a los suyos. En la primera jugada, gol de Lucas Ordóñez en una jugada embarullada en el área. Qué largo iba a ser jugar con tres frente a cuatro gigantes. El ejercicio de resistencia de Nil Cervera, César Carballeira y Nuno Paiva fue descomunal. No volvieron a encajar y encima encontraron un premio extra. Cuando volvió la igualdad numérica, el portugués pasó por detrás de la portería, levantó la bola y la mandó a la escuadra. Impresionante. Quedaban tres minutos. Y al Benfica una última bala. Demasiado fácil, corrió a la contra y en tres pases encontró solo en el segundo palo a Gonçalo Pinto que rubricó un 4-4 eléctrico y que da alas al Liceo.