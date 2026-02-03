César Carballeira deja el Liceo por el Porto la próxima temporada

César Carballeira celebra un gol esta temporada contra el Oliveirense Javier Alborés

Una bomba directa al corazón del liceísmo. El portal portugués zeroazero publicaba ayer la noticia. César Carballeira jugará en el Porto la próxima temporada. Al jugador coruñés le quedaba un año más de contrato, pero la oferta de los Dragones, que eso sí, tendrán que pagar su cláusula de rescisión, es irrechazable y el cinco ya ha comunicado al club su decisión de marcharse.

Carballeira, O Neno do Cole, un producto cien por cien Liceo, es fuerza, carácter, impenetrable en defensa, potencia en el disparo, cada vez más importante en ataque, desatascador de partidos. Una pieza fundamental en cualquier esquema. Una bestia. Una pérdida difícil de reparar por más que su marcha deje dinero en el club para salir al mercado en búsqueda de su sustituto.

El coruñés empezó a patinar en el patio del colegio, pasó por todas las categorías inferiores del club y aún siendo un adolescente empezó a llamar a las puertas del primer equipo, con el que debutó a las órdenes de Carlos Gil, sumando un título de la OK Liga, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Ya con Juan Copa, y convertido en un pilar del equipo, ganó una Supercopa de España.

En 2018 se marchó al Reus, hasta ahora su primera y única aventura fuera de casa. Una grave lesión en su primera temporada truncó su trayectoria como rojinegro, aunque sumó una nueva Supercopa de España a su palmarés. En la segunda fue la pandemia la que lo frenó. Tras eso volvió a casa, al Liceo, y fue clave en una etapa dorada en la que el equipo conquistó la Copa del Rey, la Supercopa de España y la OK Liga.

Le falta la Champions de clubes. Tiene una oportunidad esta temporada con el Liceo. La próxima lo intentará ya con otros colores y con un mercado, el portugués, como nuevo escenario.