Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
OK Liga

El Calafell hace líder en solitario al Liceo

El cuarto clasificado venció con autoridad (5-2) al Igualada | La próxima semana los de Juan Copa reciben al Barça

Sergio Baltar
01/02/2026 16:54
Los jugadores del Liceo celebran un gol esta temporada
Los jugadores del Liceo celebran un gol esta temporada
Germán Barreiros
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Después de dieciséis jornadas el Liceo es líder en solitario de la OK Liga, gracias a la derrota (5-2) del Igualada en la pista del Calafell, donde el guardameta local, el exverdiblanco Martí Serra, tuvo bastante que ver en la victoria del cuarto clasificado.

Los de Juan Copa cumplieron ganando a domicilio al Hockey Rivas (1-3), mientras que el Barça hizo lo propio en Palau Blaugrana, con un claro 7-2 frente al penúltimo clasificado, el Sant Just.

En Calafell, el Igualada saltó al rectángulo del Joan Ortoll con las sábanas pegadas y se dejó gran parte de sus opciones de mantener el liderato en una primera parte nefasta. A los seis minutos inauguró el marcador Carles Domenech. 

Dos más tarde, vio la tarjeta azul el visitante Marc Carol. Y justo un segundo antes de que expirase la superioridad numérica del Calafell, Jerónimo García anotó el 2-0. El 3-0, obra de Joan Pujalte, no tardó en llegar ni medio minuto.

Nuno Paiva cae al suelo en el partido contra el Cerdanyola

Rivas-Liceo | Un cerro en la antesala de la montaña

Más información

A falta de algo menos de seis minutos para el descanso, Joan Ruano vio la segunda azul del Igualada. Y, en esta ocasión, el conjunto local tardó mucho menos aprovechar el power play. Cuarenta segundos. Joan Pujalte selló su doblete y mandó el partido al intermedio con 4-0.

Por si había alguna duda, el Calafell hizo la manita a los 30 segundos de la reanudación, por medio de Sergi Folguera. Espabiló el Igualada. De perdido al río. Pero solo le dio para anotar dos tantos, uno de Roger Bars, en el minuto 35, y uno de Biel Llanes, con ocho minutos y medio por jugar.

Martí Serra se encargó de que el Calafell no pasase apuros. Primero, detuvo una falta directa a Roger Bars; luego, lo mismo a Sergi Folguera.

El Liceo manda ahora en la OK Liga con tres puntos de margen respecto al Barça y al igualada. Cuarto, a cinco de los dos equipos azulgranas, es el Calafell. Un golpe de efecto y de moral para el conjunto verdiblanco, que la próxima jornada recibirá (domingo 8, 12.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor al (ya no tan) todopoderoso Barça. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Dídac Cuevas, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta

El Leyma Coruña abusa del farolillo rojo (72-105)
Chaly Novo
José Otero, portada de Atletismo Español en julio de 1965 tras superar los 60 metros

Fallece José Otero, el coruñés que rompió la barrera de los 60 metros con el martillo
Lois Novo
El ex del Dépor Peru Nolaskoain celebra el gol del Eibar ante el Sporting.jpeg

El Sporting se desinfla en Ipurua (1-0) y el Dépor le saca cuatro puntos
Agencias
Noé Carrillo durante el partido en El Requexón

La crónica | Bil se niega a ceder el trono en El Requexón (1-1)
Dani Fernández