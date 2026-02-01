El Calafell hace líder en solitario al Liceo

Los jugadores del Liceo celebran un gol esta temporada Germán Barreiros

Después de dieciséis jornadas el Liceo es líder en solitario de la OK Liga, gracias a la derrota (5-2) del Igualada en la pista del Calafell, donde el guardameta local, el exverdiblanco Martí Serra, tuvo bastante que ver en la victoria del cuarto clasificado.

Los de Juan Copa cumplieron ganando a domicilio al Hockey Rivas (1-3), mientras que el Barça hizo lo propio en Palau Blaugrana, con un claro 7-2 frente al penúltimo clasificado, el Sant Just.

En Calafell, el Igualada saltó al rectángulo del Joan Ortoll con las sábanas pegadas y se dejó gran parte de sus opciones de mantener el liderato en una primera parte nefasta. A los seis minutos inauguró el marcador Carles Domenech.

Dos más tarde, vio la tarjeta azul el visitante Marc Carol. Y justo un segundo antes de que expirase la superioridad numérica del Calafell, Jerónimo García anotó el 2-0. El 3-0, obra de Joan Pujalte, no tardó en llegar ni medio minuto.

A falta de algo menos de seis minutos para el descanso, Joan Ruano vio la segunda azul del Igualada. Y, en esta ocasión, el conjunto local tardó mucho menos aprovechar el power play. Cuarenta segundos. Joan Pujalte selló su doblete y mandó el partido al intermedio con 4-0.

Por si había alguna duda, el Calafell hizo la manita a los 30 segundos de la reanudación, por medio de Sergi Folguera. Espabiló el Igualada. De perdido al río. Pero solo le dio para anotar dos tantos, uno de Roger Bars, en el minuto 35, y uno de Biel Llanes, con ocho minutos y medio por jugar.

Martí Serra se encargó de que el Calafell no pasase apuros. Primero, detuvo una falta directa a Roger Bars; luego, lo mismo a Sergi Folguera.

El Liceo manda ahora en la OK Liga con tres puntos de margen respecto al Barça y al igualada. Cuarto, a cinco de los dos equipos azulgranas, es el Calafell. Un golpe de efecto y de moral para el conjunto verdiblanco, que la próxima jornada recibirá (domingo 8, 12.00 horas) en el Palacio de los Deportes de Riazor al (ya no tan) todopoderoso Barça.