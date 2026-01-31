Rivas-Liceo | Un cerro en la antesala de la montaña

Nuno Paiva cae al suelo ante Xavi Rovira en el partido contra el Cerdanyola Carlota Blanco

Partido trampa para el Liceo, que visita al Rivas (Cerro del Telégrafo, 17.00 horas) con la defensa del liderato en juego. Puede ser otra jornada propicia. Como en las dos últimas vuelve a jugar antes que su acompañante en lo alto de la clasificación ya que el Igualada visita mañana al Calafell, que es un rival en teoría más complicado que el de los verdiblancos. Pero el peligro es que su encuentro es el típico en el que si centran la mirada en los árboles, estos no le dejarán ver el bosque. Es decir, si empiezan a pensar antes de tiempo en lo que les espera la próxima semana, el doblete Benfica y Barça (jueves y domingo), una fecha marcada en rojo en el calendario, tendrán problemas ante un equipo que aunque ocupa la zona baja de la clasificación, llega en forma. Una elevación antes de la montaña.

Es imposible, no obstante, compartimentar y evitar el análisis sin tener en cuenta lo que viene a continuación. Sobre todo porque, con el Barça tres puntos por detrás y siendo el próximo rival en el Palacio de los Deportes de Riazor, mantener o ampliar la renta (los culés reciben al Sant Just, un partido sobre el papel asequible) antes del duelo directo es fundamental. Así que los verdiblancos tendrán a mayores ese objetivo. Ganar ya entra siempre dentro de su ecuación, de su forma de entender y afrontar cada jornada. Pero en esta el premio es extra para seguir por delante del Barça por un lado y por otro, meter presión al Igualada e intentar quedarse con el liderato en solitario.

En la OK Liga son ya ocho las victorias seguidas las que lleva el conjunto de Juan Copa, que además ha tenido más de una semana para preparar el partido. No juega desde el jueves de la semana pasada, cuando visitó al Benfica en la quinta jornada de la Champions, con una derrota por 4-2 que en cierta medida cortó su buena racha, ya que no perdía desde el pasado mes de noviembre, cuando cayó en la competición continental en Barcelos (3-1) y en la doméstica en Igualada (4-0). Aunque no hizo un mal partido el Liceo en Lisboa, con una buena reacción cuando iba 3-0 en contra.

Solo tres antecedentes

El Liceo ya se vio las caras con el Rivas esta temporada. Fue en la primera vuelta, en el Palacio de los Deportes de Riazor y con un resultado muy favorable de 6-2. Pero aunque dominó todo el partido, con un 3-0 de salida, los visitantes apretaron el marcador con goles de Sergio Martín y Adrián Pos, aunque un acelerón final permitió a los locales volver a mandar con claridad y ganar su primer partido de la temporada en su feudo, ya que en el anterior habían cedido un empate frente al SHUM.

No hay muchos más precedentes. Porque esta solo es la segunda temporada del equipo del sur de la capital en la OK Liga, uniéndose al selecto club del Liceo de aquellos que tienen que luchar contra la hegemonía del imperio catalán (este curso son tres junto al Alcoi). En su anterior etapa, hace dos años, el Liceo se llevó los dos partidos, por 8-2 como local y por 0-6 en su única visita hasta el momento al Cerro del Telégrafo. Le falta el jugador más inspirado en los duelos frente a los madrileños ya que Fabrizio Ciocale, ahora en el Lleida, lideró con cuatro tantos ambas goleadas. Y por otra parte sí sabe lo que es perder en Madrid, lo hizo por dos veces frente al Alcobendas, aunque en diecisiete visitas.

Fuera de descenso

El equipo madrileño se mantiene fuera de la zona de descenso, el gran objetivo después de tres años de sube y baja. Busca lo más difícil, que es asentar el proyecto en la elite y ser la cabeza visible de un hockey madrileño que lleva ya tiempo creciendo como la espuma tanto en categoría masculina como femenina. Y no le iban mal las cosas, con dos victorias, dos empates y cinco derrotas, cuando decidió dar un cambio de rumbo a mitad de temporada y prescindir de su entrenador, Edu Granell. Se hizo cargo de dirigir a la plantilla Jorge Nájera, coordinador del club, y que desde su llegada acumula dos triunfos, dos empates y dos derrotas. En total, 16 puntos para ser décimo con un margen de cuatro sobre el descenso.

Iñigo Artacho y Pablo del Río, jugadores del Rivas Cedida

Los madrileños, de hecho, tomaron una gran dosis de oxígeno justo la última jornada, en la que se impusieron a un rival directo como el Sant Just, penúltimo, por 2-3 en La Bonaigua, una pista en la que el Liceo no sabe lo que es ganar. Su jugador más en forma es Sergio Martín, con 13 goles, cinco desde un punto de penalti en el que es casi infalible (solo se le escaparon dos) y que es quinto en la clasificación del pichichi, a solo dos del líder de esta estadística, Nico Ojeda, del Lleida. Por detrás se sitúa el coruñés Pablo del Río, que lleva seis. Otro viejo conocido es Iñigo Artacho, que aunque es navarro, pasó por la cantera liceísta e incluso estuvo a las órdenes de Juan Copa en el Cerceda. Pero en la pista no hay amigos. Y el Liceo tampoco suele hacer prisioneros.