El Liceo sigue metiendo presión en cabeza de la OK Liga con su novena victoria seguida

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola Carlota Blanco

Novena victoria seguida en la OK Liga del Liceo, que se impuso por 1-3 al Rivas y vuelve a meter presión en la lucha por el liderato al Igualada, que juega este domingo con la soga de no poder fallar frente al Calafell si quiere volver a empatar en la primera posición. Porque los verdiblancos no pisaron el freno, con goles de Nuno Paiva, César Carballeira y Toni Pérez. Y, de paso, consiguen otro pequeño objetivo, que era el de conservar la renta de tres puntos sobre el Barça antes del duelo directo entre ambos la próxima jornada, el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor.

La estrategia funcionó bien las dos últimas semanas, en las que pasó de estar a dos puntos de los entonces líderes, Igualada y Barça, a empatar con el primero y dejar a tres al segundo. Porque hace dos jornadas ganó el Liceo al SHUM Maçanet, se puso líder y al día siguiente, el empate entre sus dos rivales dejó un triple empate en cabeza de la competición. Y un fin de semana después, ganó el sábado el Liceo al Cerdanyola y solo respondió el domingo el Igualada, porque el Barça perdió en Calafell y se quedó a tres de ambos. Ahora el Liceo vuelve a ganar. El Barça también lo hizo en casa contra el Sant Just. Y la bola queda en el tejado de los arlequinados.

El equipo coruñés presentaba en Rivas la baja de Bruno Saavedra, que provocó modificaciones en el esquema de salida. Juan Copa, que ya no había podido contar con el santiagués esta temporada durante un mes, cuando este sufrió una lesión muscular, optó por un cambio doble de salida, apostando por la entrada de dos delanteros como Toni Pérez y Arnau Xaus. Doble referencia arriba con Dava Torres de enlace y César Carballeira como cierre y última defensa de una portería de nuevo para Blai Roca.

La diferencia de historia, plantilla y objetivos entre ambos equipos es grande. El Rivas disputa su segunda temporada en la OK Liga buscando la permanencia que no logró en su anterior etapa. El Liceo, un histórico de la competición, quería quedarse con el liderato en solitario. Pero lo que parece un abismo sobre el papel se acorta muchas veces en la pista, donde el no tener nada que perder es en ocasiones el mejor arma de los pequeños cuando se enfrentan a los grandes, sobre todo cuando lo hacen en su feudo.

En el Cerro del Telégrafo, la consigna del conjunto verdiblanco fue la de no darle ninguna concesión a los locales, no permitirles que se vinieran arriba. Si querían épica, que se la ganasen. Pero que no fuese por un regalo de ellos. No darles vida. Los madrileños claramente le cedieron la posesión de la bola para esperar su ocasión a la contra y casi la encuentran con un fallo de Carballeira en la subida de la bola. Ese era precisamente un ejemplo de lo que había que evitar.

En la otra portería, Castañer se las apañaba para resistir la avalancha, y eso que el Liceo prefería no correr, sino controlar el juego. Con tanta calidad sobre la pista tenía que esforzarse para mantener su portería a cero. Y no bajaba el listón cuando eran los suplentes los que salían desde el banquillo. Nil Cervera y Jacobo Copa le imprimieron más velocidad al juego, pero fue Nuno Paiva el que rompió la balanza. El portugués amagó para acomodarse la bola y encontrar el pasillo directo a la portería para con un disparo que entró por la escuadra, por el único hueco entre el guante de Castañer y el palo, anotar el 0-1.

Volver a empezar

Parecía que abrir la lata supondría para los madrileños tener que salir de la retaguardia, arriesgar y dejar más huecos. Pero no cambió nada porque en una buena acción individual por detrás de la portería, el capitán de los locales Curro Fernández empató y el guión del partido siguió como hasta entonces. El Liceo volvía a empezar e iba a necesitar un poco más de paciencia para acabar con la resistencia y ya llegando al descanso tuvo su premio con un disparo de César Carballeira, prácticamente desde el centro de la pista. A Castañer, con mucho tráfico delante, no le dio tiempo a ver por dónde le llegaba la bola en forma de misil.

La ventaja sentó bien al Liceo, que entró mejor en la segunda parte, mucho más directo a portería, como queriendo sentenciar cuanto antes, contar con un gol más de renta que le permitiera poder dosificar. No se puede jugar pensando en lo que viene (Benfica el jueves y el Barça el domingo) pero es muy difícil que no llegue a afectar, por lo menos inconscientemente. Un poco como la hormiga durante el invierno. Hacer acopio y descansar. Pero está teniendo un problema el equipo de Juan Copa para cerrar los partidos. No llegaba el tercero, ni siquiera con la directa de Arnau Xaus, y aunque Blai Roca vivía bastante cómodo, podían entrar los nervios.

Lo evitó una jugada de tiralíneas en la transición. Prácticamente solo dos pases para dejar solo a Toni Pérez frente al portero, un mano a mano que el asturiano no perdonó. Ahora sí, con la ventaja de dos goles y diez minutos por delante tocaba contemporizar. No pasó demasiados apuros, por más que al Rivas también le tocó jugarse sus últimos cartuchos. Y lo intentaron los madrileños incluso sin portero durante el último minuto para atacar en superioridad. Porque el Liceo estaba con nueve faltas y eso podía tener un doble premio. Y Jorge Nájera casi se sale con la suya. Porque a falta de 21 segundos los árbitros pitaron la décima. Un coruñés pudo haber metido en problemas al Liceo, pero Pablo del Río se encontró con un paradón de Roca y ya en el segundo final incluso los verdiblancos pudieron aumentar su renta con otra directa, por la decimoquinta infracción local, que Carballeira mandó fuera.