Diario de Ferrol

Liceo

Fallece Chicho Faraldo, primer entrenador de la historia del Liceo

Dirigió al equipo en la temporada de su debut, la 1972-73

María Varela
María Varela
27/01/2026 21:30
La plantilla del Liceo que dirigió Chicho Faraldo en la temporada 1972-73
La plantilla del Liceo que dirigió Chicho Faraldo en la temporada 1972-73
Visten de verde y blanco
Luto en el Liceo por el fallecimiento de Dámaso Díaz, conocido como Chicho Faraldo, el que fuera el primer entrenador de su historia en la temporada 1972-73. El club lo anunció ayer a través de sus redes sociales: “Dende o Hockey Club Liceo lamentamos profundamente a perda de Dámaso Enrique Díaz Ferreiro, Chicho Faraldo, primeiro adestrador na historia do HC Liceo na temporada 1972-73. Moito ánimo á súa familia e aos seus seres queridos”.

El club verdiblanco acababa de nacer, como respuesta al vacío que había dejado la desaparición del María Pita, y debutó de la mano de Díaz en Segunda División Nacional, de la que se proclamó campeón con seis victorias y dos empates, pero claudica en la promoción de ascenso frente al Salamanca Tris.

Dava Torres, cuarto máximo goleador de la historia del Liceo con 301, a la mesa con Josep Lamas, Daniel Martinazzo y Jordi Bargalló

Dava Torres, otra leyenda a la mesa

Más información

Chicho Faraldo, que dirigió a jugadores como Luis Togores, Javier Lago, Rodríguez Cebrián, Quique Torres, Juan Carlos, Javier Chaver, Martínez Barbeito y Pepe Amado, solo estuvo al frente del Liceo esa temporada porque a la siguiente le sustituyó en el cargo el también desaparecido Chicho Rivero, que se mantuvo a las órdenes del conjunto coruñés durante seis temporadas, hasta el ascenso en el curso 1979-80. 

