Fallece Chicho Faraldo, primer entrenador de la historia del Liceo

Luto en el Liceo por el fallecimiento de Dámaso Díaz, conocido como Chicho Faraldo, el que fuera el primer entrenador de su historia en la temporada 1972-73. El club lo anunció ayer a través de sus redes sociales: “Dende o Hockey Club Liceo lamentamos profundamente a perda de Dámaso Enrique Díaz Ferreiro, Chicho Faraldo, primeiro adestrador na historia do HC Liceo na temporada 1972-73. Moito ánimo á súa familia e aos seus seres queridos”.

El club verdiblanco acababa de nacer, como respuesta al vacío que había dejado la desaparición del María Pita, y debutó de la mano de Díaz en Segunda División Nacional, de la que se proclamó campeón con seis victorias y dos empates, pero claudica en la promoción de ascenso frente al Salamanca Tris.

Chicho Faraldo, que dirigió a jugadores como Luis Togores, Javier Lago, Rodríguez Cebrián, Quique Torres, Juan Carlos, Javier Chaver, Martínez Barbeito y Pepe Amado, solo estuvo al frente del Liceo esa temporada porque a la siguiente le sustituyó en el cargo el también desaparecido Chicho Rivero, que se mantuvo a las órdenes del conjunto coruñés durante seis temporadas, hasta el ascenso en el curso 1979-80.