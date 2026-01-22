El Liceo cae contra el Benfica tras un ejercicio de pundonor sin premio (4-2)

João Rodrigues frente a Blai Roca en el Benfica-Liceo disputado este jueves Liceo

El Liceo cayó con dignidad en la pista del invencible Benfica, donde después de verse 3-0 abajo tras una exhibición rematadora del local João Rodrigues hizo un ejercicio de pundonor liderado por Jacobo Copa para complicarle el final del partido a los locales. De hecho, un disparo del coruñés a falta de 58 segundos pudo haber supuesto el empate que solo la parada casi milagrosa de Pedro Henriques evitó. Los verdiblancos, ya a la desesperada, se la jugaron sin portero, y se encontraron con la sentencia. Volvieron con las manos vacías, pero sabiendo que pueden competir de tú a tú y que en dos semanas, en el Palacio, la revancha está servida.

Juan Copa sabía que se trataba de, posiblemente, el partido más complicado que se puede afrontar en la actualidad y tiró de los veteranos para empezar el partido. Nuno Paiva y Toni Pérez subieron al cinco inicial. No escondía ninguna carta el Liceo. Todo sobre la mesa, sin dejarse intimidar ni por el rival ni por el escenario, que si bien no presentaba la mejor de sus entradas, sí contaba con una incansable grada de animación.

Dava Torres asumió las labores de intendencia, liderando el ataque, aunque solo fueran unos primeros avisos y acercamientos para ir probando, lanzando el mensaje de que el Liceo no había ido de paseo. El capitán levantó y picó y después chutó desde lejos. Pedro Henriques no daba muestras de flaqueza, poniendo el listón alto para el resto del partido.

Pero también Blai Roca respondió bien la primera vez que se tuvo que aplicar. En un error defensivo de los verdiblancos, Nil Roca se quedó completamente solo en el segundo palo. En el duelo entre hermanos, el portero puso la primera pica. En el otro área Torres intentaba encontrar desde detrás de la portería a Toni Pérez, pero este llegaba demasiado forzado al remate.

El partido había empezado con ritmo, intenso, y el entrenador coruñés no tardó en empezar a mover al banquillo. Quería piernas frescas para igualar físicamente al Benfica. Era el minuto seis y ya salían a dar ese aire Nil Cervera y Bruno Saavedra, poco después Arnau Xaus y también tuvo su momento Jacobo Copa (Tombita se quedó en la grada).

El santiagués necesitó poco para hacer daño. Casi en la primera bola que tocaba, la única forma que encontró João Rodrigues de frenarle fue arrollándole con una zancadilla. Los árbitros señalaron falta, pero desde el suelo Saavedra hacía claras señales de que tenía que haber sido algo más. Con un cuarteto más rápido, el Liceo buscó las transiciones, con Cervera intentando encontrar el último pase o incluso jugándosela, y casi sorprendiendo, desde el centro de la pista.

El Liceo no solo estaba resistiendo defensivamente. Pero en el ecuador del primer tiempo cometió uno de sus pocos errores, un penalti cometido por Arnau Xaus sobre Vítor Oliveira. Blai Roca detuvo el lanzamiento de João Rodrigues, tantas veces verdugo verdiblanco cuando vestía de azulgrana. El rechace le quedó franco y el delantero portugués no falla dos seguidas. 1-0.

Carballeira, que estaba en el banquillo, volvió a pista. El Liceo entendía que no tenía que cambiar su guión. Que era solo un contratiempo, pero el plan estaba funcionando. Defensa con dosis de atrevimiento y, sobre todo, de transiciones. Lucas Ordóñez, con un buen disparo, obligó a una nueva parada de Blai Roca, pero a partir de ese momento hasta el descanso, los coruñeses acumularon las mejores ocasiones: una contra de tres pases en la que Carballeira encontró a Xaus en el segundo palo y, sobre todo, un mano a mano de Saavedra. Su remate se marchó demasiado alto por encima de la portería.

Tal y como había terminado el primero tiempo, recibir un gol a los doce segundos del reinicio del juego fue como un puñal directo a la moral liceísta. Saque de centro, Zé Miranda se fue de todos por el lado derecho de la pista y mandó la bola al segundo palo, pase medido a un João Rodrigues que le cogió la espalda a Carballeira y empujó a gol en una de sus especialidades.

El Liceo quedó KO. Si siempre duele encajar, pero el gol tan rápido hizo que todo lo hablado en los vestuarios no sirviera de nada. Tocaba improvisar hasta el siguiente tiempo muerto. Y también arriesgar. Ya no valía esperar atrás. Los verdiblancos sin embargo estaban siendo arrollados por un Benfica que había subido una marcha. Nil Roca tuvo dos ocasiones en el mismo minuto, una asistido por Roberto di Benedetto, otra en un mano a mano. El francés también lo intentaba con un disparo. Blai Roca, que resistía como podía, aprovechaba la parada para pedir secarse el casco, para frenar con veteranía la salida en tromba de los lisboetas.

Paró el ritmo, pero João Rodrigues tenía uno de esos días. El portugués subió por la banda izquierda y cuando parecía que buscaría el segundo palo, casi sin ángulo la puso en la escuadra contraria, imposible para Roca, que bastantes milagros había hecho ya. Lo del delantero luso es un dolor de muelas para el Liceo. Ya eran 30 los goles encajados... en no tantos duelos.

Con todo en contra, Jacobo Copa se convirtió en el revulsivo del equipo coruñés. El benjamín de la plantilla salió a pista convencido de que no tenía nada que perder. Al contrario, contagió de ambición y ganas al resto luchando cada bola, en casa esquina, daba igual quien estuviera delante, si era un coetáneo como Vitinho, con el que se vio en una y mil batallas, aunque con otras camisetas, las de sus selecciones, en categorías inferiores, o Lucas Ordóñez, que ya jugaba en la OK Liga cuando él solo tenía un año de vida.

Empezó a avisar. La tuvo en una transición. Y quizás encontró el premio cuando menos lo buscaba, porque envió una bola al área y esta pasó en medio de varias piernas rojas e impactó con las de precisamente Vitinho, que protegía el segundo palo, y se introdujo. Ese gol fue como la dosis de energía que necesitaba el Liceo para terminar el partido. Y aún quedaban diez minutos.

Y si no se lo creía, terminó por hacerlo cuando Arnau Xaus se inventó el gol de la noche. Un tiro de espaldas entre las piernas directo a la escuadra. Una maravilla digna de un museo. Los verdiblancos sonreían. No estaba todo dicho. El final del partido volvió a ser de tú a tú, si bien al Liceo le costaba más llegar a la portería del Benfica que viceversa. Se iba a entrar en el último minuto y Jacobo Copa no se lo pensó. Tras un robo le llegó la bola. Iba por el centro, lejos, pero armó el disparo. Una intervención descomunal de Henriques, que elevó la guarda hasta la escuadra, impidió el 3-3.

Quedaban 58 segundos y el Benfica pidió tiempo muerto. Juan Copa aprovechó para jugársela sin Blai Roca. No le quedaba otra. Los jugadores movieron la bola buscando el mejor disparo. Le llegó a Carballeira, pero su tiro le salió mordido, suave, ni llegó al área. Todo lo contrario. La bola le quedó suelta a Ze Miranda, que vio la portería vacía y desde su cancha la mandó a las redes para sentenciar y firmar la primera vuelta perfecta del Benfica.