Liceo

La Torre de Hércules que recibirá al Liceo en el pabellón del Benfica

El trofeo de la Golden Cup, uno de los últimos conquistados por el conjunto lisboeta, figura en un lugar destacado de sus vitrinas

María Varela
María Varela
20/01/2026 18:15
El Benfica, con el trofeo de la Torre de Hércules ganado en 2022 en A Coruña
El Benfica, con el trofeo de la Torre de Hércules ganado en 2022 en A Coruña
Luis Velasco
Al Liceo no se le da especialmente bien jugar en Lisboa contra el Benfica, al que visita este jueves en la quinta jornada de la Liga de Campeones. Solo ganó una vez allí y para eso fue en la tanda de penaltis. Pero desde hace unos años se siente un poco más como en casa en el pabellón Fidelidade, dentro del complejo del Estadio da Luz. Porque en su camino a la pista se encuentra con una Torre de Hércules que le da la bienvenida. 

Es el trofeo de la Golden Cup que el Benfica conquistó en A Coruña en 2022, uno de los últimos grandes éxitos de las águilas, sobre todo a nivel europeo. La ciudad fue el escenario de esta competición con la que por un lado se celebró el cincuenta aniversario del Liceo y por otro, se escenificó la ruptura de los grandes clubes con el ente federativo continental, el germen de la nueva Champions.

Dava Tores introduce el stick del Liceo en la Torre de Hércules del trofeo de la Golden Cup tras ser eliminado en semifinales
Dava Tores introduce el stick del Liceo en la Torre de Hércules del trofeo de la Golden Cup tras ser eliminado en semifinales
Luis Velasco

Y con un trofeo singular. Se trataba de una Torre de Hércules transparente que se podía abrir por arriba y en el que cada uno de los equipos participantes iba introduciendo un stick con su nombre y escudo al ser eliminado. Así hasta solo quedar uno, el ganador, que fue precisamente el Benfica, verdugo del Liceo en las semifinales y que en la final se impuso al Barcelos. Ahora el trofeo reposa en un lugar destacado del pabellón benfiquista.

Plan de viaje

El equipo viajará ya este miércoles, con la salida en autobús prevista a las diez de la mañana desde el Palacio de los Deportes de Riazor. Parará a comer por el camino y llegará a tiempo para hacer por la tarde un primer contacto con la pista en la que jugará el jueves a partir de las 21.30, hora española (20.30 portuguesa).

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola

El Barça se cae del triunvirato y deja líderes a Liceo e Igualada

Es la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la que se llega al ecuador de una liguilla en la que el Liceo se mantiene entre los cuatro primeros clasificados, los que pasan a la final a ocho, uno de los grandes objetivos de la temporada. 

Aficionados del Liceo en las gradas del Palacio en el partido del sábado contra el Cerdanyola

El Liceo anuncia la Semana del Socio para recibir al Benfica y al Barça

En concreto, el equipo coruñés es tercero con siete puntos, los mismos que tiene el Sporting, segundo, pero ya lejos del Benfica, que marcha con pleno: 12 puntos con cuatro victorias en cuatro partidos. Por detrás, Oliveirense y Barcelos cuentan con 4 mientras que cierra el grupo el Bassano, sin estrenarse.

Precedentes

A priori, es la salida más complicada que le toca al Liceo. Todas lo son. De hecho, ya perdió en Barcelos. Pero el Benfica parece un peldaño por encima. Por un lado, por la propia calidad de una plantilla hecha a golpe de talonario en la que destacan nombres como los de Roberto di Benedetto, João Rodrigues, Conti Acevedo, Lucas Ordóñez, Zé Miranda o Diogo Rafael, aún con la ausencia de Pau Bargalló, recuperándose de una operación de rodilla. Por otro, los resultados avalan al conjunto dirigido por Edu Castro, ex Barça: 11 victorias y un empate (contra el Sporting) en la liga portuguesa y cuatro de cuatro en Europa.

Benfica, el gigante luso de los mejor pagados

Tampoco es que los precedentes inviten al optimismo. La última visita, la temporada pasada, se saldó con una derrota por 5-1. Le fue mejor en la anterior, en la 2022-23, cuando sacó un punto con un empate a dos goles en el que el gran protagonista fue Tombita, con un doblete. Mismo resultado que en la vuelta de la primera ronda en el curso 1997-98. Como la ida en Riazor también había acabado 2-2, la eliminatoria se decidió en unos penaltis que sonrieron al Liceo (0-2). El resto son derrotas: 5-4 en la vuelta de las semifinales de la 1993-93 y 6-2 en la vuelta de los cuartos de la 2016-17.

