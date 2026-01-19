El Liceo conocerá este martes su camino en la Copa del Rey 2026

La plantilla del Liceo levanta la última Copa del Rey conseguida por el club en 2021 Archivo DXT Campeón

Quedan dos meses para que se jueguen los partidos, pero el Liceo conocerá este martes a partir de las 18.00 horas su camino en la Copa del Rey 2026. El Celler de la Fassina de Can Guineu será la sede hoy del sorteo de la competición del K.O. para la que el equipo verdiblanco consiguió su billete de manera anticipada. El sorteo se podrá seguir en directo a través de OK Liga TV.

Además, los coruñeses lo lograron como cabezas de serie tras ser el tercer mejor equipo de la primera vuelta de la OK Liga. Eso implica que evitará a Barça, Igualada y Calafell en cuartos de final, por lo que su rival será uno de entre Calafell, Reus, Noia y Voltregà. En caso de pasar a semifinales, el Liceo se medirá al Igualada (o al equipo que lo elimine), ya que fue segundo al término de la primera mitad de temporada.

La Copa del Rey cambia este año de sede tras tres ediciones consecutivas disputadas en Calafell. El Ateneu Agrícola de Sant Sadurní acogerá la competición los días 19, 20 y 21 de marzo. Un fin de semana en el que el Liceo buscará su undécimo título copero, un trofeo que no levanta desde el año 2021, en la que fue la última vez que la Copa se disputó en A Coruña.

Desde entonces, los verdiblancos tan solo han sido capaces de llegar a la final en otra ocasión, en 2023. En aquel partido, el Liceo no pudo superar al Barça, que se llevó el título por 4-2. En la edición de 2024, los coruñeses no lograron clasificarse, algo que sí hicieron un año más tarde, en 2025. El Liceo firmó una gran actuación para superar al Igualada por 5-4 en cuartos de final, pero cayó con el Reus, posterior campeón, en semifinales.