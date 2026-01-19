Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Liceo conocerá este martes su camino en la Copa del Rey 2026

Los verdiblancos parten como terceros cabezas de serie en el sorteo del cuadro

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
19/01/2026 19:14
La plantilla del Liceo levanta la última Copa conseguida por el club en 2021
La plantilla del Liceo levanta la última Copa del Rey conseguida por el club en 2021
Archivo DXT Campeón
Quedan dos meses para que se jueguen los partidos, pero el Liceo conocerá este martes a partir de las 18.00 horas su camino en la Copa del Rey 2026. El Celler de la Fassina de Can Guineu será la sede hoy del sorteo de la competición del K.O. para la que el equipo verdiblanco consiguió su billete de manera anticipada. El sorteo se podrá seguir en directo a través de OK Liga TV.

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola

El Barça se cae del triunvirato y deja líderes a Liceo e Igualada

Además, los coruñeses lo lograron como cabezas de serie tras ser el tercer mejor equipo de la primera vuelta de la OK Liga. Eso implica que evitará a Barça, Igualada y Calafell en cuartos de final, por lo que su rival será uno de entre Calafell, Reus, Noia y Voltregà. En caso de pasar a semifinales, el Liceo se medirá al Igualada (o al equipo que lo elimine), ya que fue segundo al término de la primera mitad de temporada.

La Copa del Rey cambia este año de sede tras tres ediciones consecutivas disputadas en Calafell. El Ateneu Agrícola de Sant Sadurní acogerá la competición los días 19, 20 y 21 de marzo. Un fin de semana en el que el Liceo buscará su undécimo título copero, un trofeo que no levanta desde el año 2021, en la que fue la última vez que la Copa se disputó en A Coruña.

Desde entonces, los verdiblancos tan solo han sido capaces de llegar a la final en otra ocasión, en 2023. En aquel partido, el Liceo no pudo superar al Barça, que se llevó el título por 4-2. En la edición de 2024, los coruñeses no lograron clasificarse, algo que sí hicieron un año más tarde, en 2025. El Liceo firmó una gran actuación para superar al Igualada por 5-4 en cuartos de final, pero cayó con el Reus, posterior campeón, en semifinales.

