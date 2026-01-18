El Liceo anuncia la Semana del Socio para recibir al Benfica y al Barça

Aficionados del Liceo en las gradas del Palacio en el partido del sábado contra el Cerdanyola Carlota Blanco

El Liceo anuncia la puesta en marcha de la Semana del Socio, una iniciativa con la que pretende llenar el Palacio de los Deportes de Riazor para sus dos próximos partidos como local, ambos de máxima exigencia, con la visita con solo cuatro días de diferencia de dos de los mejores equipos de mundo: el Benfica el jueves 5 de febrero (20.30 horas) en la Champions y el Barça el domingo 9 (12.00 horas) en un duelo clave para la OK Liga. Con esta promoción, todos los abonados del club verdiblanco podrán solicitar invitaciones para acompañantes para ambos compromisos vía correo electrónico para que nadie se pierda esta oportunidad única y de 2x1 de ver el mejor hockey de la actualidad.

Un Dava Torres de leyenda guía al Liceo a su octava victoria seguida que le confirma en el liderato Más información

En poco más de dos semanas, los de Juan Copa retan la hegemonía mundial y no estarán solos para su desafío. Las últimas jornadas el Palacio de Riazor ya mostraron una buena imagen, siempre por encima del millar de espectadores, pero todavía lejos del lleno. Ahora el Liceo afrontará dos partidos lejos de A Coruña, el próximo jueves en Lisboa contra el Benfica, que cierra la primera vuelta de la liguilla de la primera fase de la competición continental; y el sábado de la semana que viene (31 de enero) en Rivas la decimosexta jornada de la OK Liga.

El mercado del Liceo: renovar antes que fichar Más información

Cuando vuelva a casa lo hará por todo lo alto. Primero recibirá al Benfica, que tiene la plantilla más cara del hockey y que es el líder del grupo europeo, todavía sin ceder ningún punto. Y después al Barça, contra el que, con permiso del Igualada, posiblemente estará el liderato de la OK Liga en juego y algo más tras la victoria verdiblanca en la primera vuelta.