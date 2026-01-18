El Barça se cae del triunvirato y deja líderes a Liceo e Igualada

Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Cerdanyola Carlota Blanco

Vuelve a saltar la sorpresa en una OK Liga que está que arde. El Barça es el primero en ceder el ritmo en el triunvirato que mandaba en la clasificación desde la semana pasada. El conjunto azulgrana perdió por 4-1 en su visita al Calafell, donde se estrelló contra Martí Serra y sus guardas con el escudo del Liceo. El equipo coruñés, que el sábado metió presión con su victoria sobre el Cerdanyola (4-3), y el Igualada, que pudo con el Caldes por 2-0, se quedan como líderes empatados a 38 puntos, aunque con los arlequinados por delante por golaveraje, con +29 por el +25 de los verdiblancos.

Con estos resultados cobra todavía más importancia el esfuerzo que hizo el sábado el conjunto dirigido por Juan Copa para imponerse al Cerdanyola con más sufrimiento del esperado porque aunque siempre fueron por delante en el marcador, los catalanes se mantuvieron a una distancia de un gol, acechando incluso en los últimos segundos con uno más al quitar al portero. El Liceo ganó, hizo su trabajo, y este domingo eran sus rivales por el mando de la competición los que tenían que responder.

El Liceo anuncia la Semana del Socio para recibir al Benfica y al Barça Más información

El Igualada lo hizo. Le bastó con un gol en el primer minuto del exverdiblanco Matías Pascual y otro a dos para el final de Marc Carol para superar en Les Comes al colista Caldes, que solo suma cinco puntos, a ocho de la salvación. Más complicado se presentaba la jornada para un Barça que visitaba el Joan Ortoll, un escenario complicado, con mucho ambiente y en donde los locales, guiados por la pizarra de Guillem Cabestany, sobre todo le superaron en intensidad sustentados desde atrás por Martí Serra, que mantuvo su portería a cero durante 49 minutos.

Los azulgrana venían de empatar el lunes contra el Igualada en un un duelo que les salvó la calidad y el coraje del coruñés Ignacio Alabart. Pero en Calafell se quedó demasiado solo. El argentino Jero García abrió el marcador para los locales, que ya por delante tuvieron que aguantar en inferioridad por una azul a Sergi Folguera. Defendía bien el conjunto local, que cerca del descanso volvió a golpear, esta vez con Aleix Miramón como ejecutor.

Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga Más información

Fue el mismo protagonista del tercer tanto del Calafell, de penalti. La balanza se decantaba y mucho más cuando el Barça tampoco podía a bola parada. Alabart y Aragonés se estrellaron contra Serra en una directa y un penalti respectivamente. La sentencia, a dos minutos para el final, llegó con Biel Pujadas. Con todo decidido, cuando solo quedaban 36 segundos por jugar, Marc Grau subió al marcador el único tanto culé.

La clasificación queda con el Igualada y el Liceo en lo más alto. Ambos tienen 38 puntos, 12 victorias, 2 empates, 1 derrota y 58 goles anotados. La única diferencia (además del 4-0 en contra de los verdiblancos en el duelo directo) está en los encajados: 29 para los catalanes y 33 en el caso de los coruñeses. Tres más abajo, con 35, se queda el Barça. Y cuarto, ya con 30, sigue el Calafell, a cinco de los azulgrana, pero con otros cinco de ventaja sobre el Reus.