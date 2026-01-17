Previa | Más alimento para el monstruo de tres cabezas

Nil Cervera celebra un gol con el Liceo esta temporada Germán Barreiros

La OK Liga es un monstruo de tres cabezas, la del Barça, la del Igualada y la del Liceo, que lideran la clasificación con un triple empate de 35 puntos después de 14 jornadas. El ritmo es salvaje y ninguno cede. Y quien lo haga, guillotina. No hay piedad entre tres equipos implacables y que marchan con once victorias, dos empates y solo una derrota cada uno, precisamente entre ellos, como en cadena: el Liceo le ganó al Barça, el Barça al Igualada y el Igualada, al Liceo. A los verdiblancos les toca abrir este sábado la contienda de una nueva jornada contra el Cerdanyola (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.00 horas). Para el domingo quedan el Igualada-Caldes (18.00 horas) y el Calafell-Barça (18.15 horas).

No le vino mal al equipo coruñés esta estrategia la semana pasada, cuando jugó antes que sus rivales. Ganó en Maçanet, durmió en la primera plaza y dejó la pelota en el tejado de Barça e Igualada, que se enfrentaban un día después entre ellos y cuyo empate permitió que los verdes recuperaran esta privilegiada posición, aunque sea compartida y por detrás de los otros dos guardianes de la OK Liga por cuestión de golaveraje (+36 , +27 y +24 respectivamente). Podría repetir guión: ganar al Cerdanyola y esperar si alguno de los otros dos pincha.

Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga Más información

Al Liceo tiene que servirle de lección lo que ocurrió la última vez que asaltó la cima, que le duró tan poco la alegría como una jornada. Se encaramó a lo alto de la clasificación en la quinta fecha, después de ganar al Calafell (3-2) y de que el Reus, líder en las primeras jornadas (y ahora ya a 13 puntos del triunvirato), perdiera contra el Barça. Lo cedió en la siguiente tras dejarse un empate, otra vez, en Sant Just.

No es el momento para perder comba. Sobre todo con un duelo directo contra el Barça a la vuelta de la esquina que, de seguir igual la clasificación, se presentará apasionante. A los de Juan Copa todavía les queda jugar hoy contra el Cerdanyola y dentro de dos semanas en Rivas, con otros dos duelos de Champions por el medio, los dos contra el Benfica. Primero en Lisboa (próximo jueves 22). Después en A Coruña en la semana grandes del año: el jueves 5 de febrero, Liceo-Benfica; el domingo 8, Liceo-Barça.

Un lustro del último Liceo líder Más información

Todo lo escrito hasta aquí solo serán cuentas de la lechera si el Liceo no suma ante el Cerdanyola su octava victoria seguida. Y por más que el catalán sea un equipo de la zona baja, novato entre comillas en la categoría ya que se trata del decano del hockey nacional, los verdiblancos no están teniendo prácticamente partidos tranquilos y acaban siempre pidiendo la hora. En parte se debe al apretado calendario de partidos, por ejemplo los tres en siete días con los que arrancó 2026 (Alcoi, Bassano y SHUM Maçanet).

Para este tuvo la semana limpia de entrenamientos. Sin Europa. Sin viajes. El mayor inconveniente para recibir el Cerdanyola es la baja de Toni Pérez. Descanso obligatorio para el delantero asturiano, que cumplirá la sanción por el primer ciclo de tarjetas azules. Eso implica también que entran en la convocatoria tanto Jacobo Copa como Tombita, que prácticamente se habían turnado los últimos descartes. Los dos jugadores intentarán aprovechar al máximo sus minutos para ponerle la decisión cada vez más complicada al entrenador, si bien sus otros siete compañeros parecen inamovibles y en un nivel un peldaño por encima.

Entre ellos, de hecho, se reparten casi de forma uniforme los 54 goles marcados en la OK Liga hasta el momento. Desde el que más, César Carballeira, que suma diez; hasta el que menos, Nuno Paiva, que ya cuenta con 6, están los 9 del ausente Toni Pérez; los 8 del pichichi de la temporada pasada Arnau Xaus; y los 7 tanto del capitán Dava Torres, como del santiagués Bruno Saavedra y de Nil Cervera.

Cambios en el rival

El Cerdanyola es un rival incómodo. Porque está bien dirigido por un Diego Mir que aprendió parte de su libreto en A Coruña siguiendo a Carlos Gil; porque tiene jugadores veteranos que se han visto en situaciones de todos los colores, dos de ellos bien conocidos en la ciudad como son Marc Coy y Sergi Miras, dos auténticas metralletas por sus potentes disparos que ya sufrieron los verdiblanos en la primera vuelta, pero también Xavi Rovira y Álvaro Giménez.

El doble fuego amigo que amenaza al Liceo en Cerdanyola Más información

Los coruñeses se llevaron la victoria por 2-5 de Can Xarau, no sin un susto inicial. Aunque el Cerdanyola llegará cambiado. Desde la portería, donde Iker Jiménez ocupó el puesto de un Francisco Veludo que puso rumbo a Suiza, hasta con un refuerzo llegado directamente desde el Barça, que le cedió a uno de sus canteranos con más proyección, un Miki Escala (que comparte generación con Jacobo Copa) que se unió a su hermano Jan.

El conjunto catalán es cuarto por la cola, fuera del descenso, pero con solo un punto de margen. La permanencia es su objetivo en un curso en el que regresó a la máxima categoría por la que no aparecía desde 2007 y donde quiere asentar el proyecto. Viene de jugar el miércoles, por lo que en teoría estará más cansado, aunque la victoria por 3-1 frente al Sant Just le dará alas. Era la cuarta de la temporada, con un empate y nueve derrotas, además de 36 goles a favor y 56 en contra, que completan unos números con los que quieren plantar batalla en Riazor.