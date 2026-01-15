Mi cuenta

Toni Pérez abre el ciclo de las azules

El asturiano cumplirá sanción este sábado contra el Cerdanyola 

15/01/2026 15:34
Quintana
Toni Pérez no podrá jugar este sábado contra el Cerdanyola (Palacio de los Deportes de Riazor, 19.00 horas) porque cumplirá una sanción de un partido por el primer ciclo de tarjetas azules. El asturiano vio la quinta en los últimos siete segundos del encuentro que el Liceo jugo el pasado domingo en Maçanet en una acción no de juego, sino entrando desde el banquillo anticipadamente. Pudo haber forzado la situación para sacarse cuanto antes de encima el castigo, sobre todo teniendo en cuenta que en dos jornadas, dentro de tres semanas, el Barça, con el que colidera la OK Liga en un tridente que también incluye al Igualada, visitará el Palacio de los Deportes de Riazor.

La primera tarjeta azul de la temporada la vio Toni Pérez en la quinta jornada, cuando el conjunto verdiblanco se impuso al Calafell por 3-2. Hasta la novena aguantó sin ninguna más, pero la segunda llegó en el Ateneu Agrícola, en el duelo en el que el Liceo se impuso por 1-3 al Noia. Y le tocaron dos seguidas, porque en la décima, contra el Voltregà (triunfo por 6-1), recibió la tercera. Cerró 2025 contra el Lleida (otra victoria, por 3-1) con la cuarta azul, por lo que entró en 2026 ya en peligro. Aguantó en el cierre de la primera vuelta en Alcoi (en el que vivió un duelo con su hermano Gonzalo Pérez) y ya en el primero de la segunda fue cuando recibió la quinta.

Bruno Saavedra, en el partido contra el Bassano

El mercado del Liceo: renovar antes que fichar

Pérez es el tercer jugador de la OK Liga que cumple el ciclo. El primero en llegar a las cinco azules fue Álvaro Giménez, del Cerdanyola, precisamente el próximo rival del Liceo. Ya cumplió su en el primer partido de 2026 y ya pudo jugar el miércoles en la victoria de su equipo contra el Sant Just que cerró la decimocuarta jornada de la competición. El otro es un ex del Liceo, Arnau Canal, ahora en el Voltregà, que también vio la azul el pasado fin de semana, en el empate frente al Caldes, y se perderá la visita del Lleida de este sábado.

Plantilla larga

De momento ningún otro jugador del Liceo está apercibido. El que se encuentra más cerca es Bruno Saavedra, que lleva tres, las dos últimas consecutivas (tiene también dos rojas, pero en otras competiciones, una en las semifinales contra el Barça de la Supercopa de España que abrió la temporada y otra en la Liga de Campeones frente al Barcelos). Por detrás está César Carballeira con dos (que también vio una en Europa) y solo con una Dava Torres (también otra en la competición continental), Nil Cervera, Nuno Paiva, Jacobo Copa y Tombita. El único jugador de pista que se mantiene limpio es Arnau Xaus mientras que tampoco los porteros, Blai Roca y Martín Rodríguez, han sido sancionados.

Juan Copa da indicaciones en un tiempo muerto de un partido de esta temporada

Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga

Con la sanción de Toni Pérez, Juan Copa no tendrá que hacer convocatoria y dejar a un jugador fuera, como en los últimos partidos. Tombita y Jacobo Copa se fueron turnando, por lo que ambos tendrán su oportunidad frente al Cerdanyola. El entrenador cuenta con una plantilla larga, lo que tiene sus hándicaps, como tomar la decisión de quién es el descarte, pero también su lado bueno, que es estar cubierto ante todo tipo de eventualidades, sobre todo ahora que se acerca el tramo fuerte de la temporada y es vital que la plantilla se mantenga fresca. 

