El mercado del Liceo: renovar antes que fichar

El Liceo se toma con paciencia la planificación para la próxima temporada. El año pasado a estas alturas, por ejemplo, ya había atado el regreso de Toni Pérez en la carta de los Reyes Magos así como la incorporación de Blai Roca para suplir la baja de Martí Serra en la portería. En un mercado que se mueve cada vez más rápido, con los trasatlánticos de Portugal ligados a clubes de fútbol planificando movimientos a dos años vista, la anticipación es clave, pero también acertar bien con el tiro. Así que el club se encuentra en un momento en el que la prioridad es mantener lo que tiene y después, en función de lo que pase, tomar decisiones. Renovar antes que fichar. O como dicen las normas básicas de convivencia: dejar salir antes de entrar. Y de momento el único en la rampa de despegue es Tombita.

De la actual plantilla, formada por dos porteros y nueve jugadores de pista, solo dos terminan contrato a final de temporada, que son Nuno Paiva y Bruno Saavedra. El club ya está en negociaciones con el santiagués y el portugués, que además son dos de los jugadores más en forma del equipo, para ampliar su vinculación. Saavedra llegó hace tres temporadas desde el Dominicos, pero tuvo la mala suerte de pasarse la primera prácticamente lesionado, lo que hizo que la segunda, la del año pasado, tuviera que empezarla prácticamente desde cero. Y esta ya desde el principio está demostrando esa potencia que le caracteriza, su verticalidad y puro talento que hacen de él una pieza determinante, aunque con el debe de las tarjetas por ese carácter que a veces va íntimamente ligado al genio. Sus goles dan muestra de su evolución. El primer año marcó seis, el segundo 21 (16 en Liga y 5 en Europa) y este, ya con la titularidad indiscutible, va por 9 (a pesar de que estuvo un mes en el dique seco), para 36 en total, a la altura de jugadores como Reinaldo García o Matías Pascual.

En el caso de Paiva, llegó el pasado verano procedente del Lleida. Firmó solo por un año. Su edad, ya cumplidos los 31 años y que el próximo verano serán 32, puede que no ayudara a atreverse con un contrato de mayor duración. También porque había que ver su capacidad de adaptación en el primer equipo grande de su carrera. Pero el Liceo está satisfecho con el rendimiento del portugués, que todavía puede dar más y que seguramente se vea su mejor versión en los partidos importantes, que es en los que se crece. De momento lleva 7 goles (6 en Liga, 1 en Europa) en el contexto de una plantilla con el protagonismo ofensivo completamente repartido, sin uno que sobresalga por encima del resto por más que marque el ritmo, con 12, César Carballeira. Además el luso aporta mucho más que gol, con veteranía, liderazgo desde la calma, patín y capacidad de pase y asociación.

Prórrogas

A los casos de Bruno Saavedra y Nuno Paiva hay que sumar a Nil Cervera y Fran Torres Tombita, porque ambos también terminan contrato, pero tienen opción de prórroga. Según está cláusula, la fecha límite es el 31 de enero. Si ese día ni el club ni los jugadores se han manifestado en contra se dará por ampliada su vinculación. Pero en este apartado los dos casos son muy diferentes.

Por un lado está Nil Cervera, uno de los pulmones del equipo. El jugador de Igualada ha dado un enorme paso adelante esta temporada. Si la pasada fue de adaptación, esta ha sido la de la explosión. No empezó bien, pero se fue entonando según avanzaron las jornadas, mejorando en la toma de decisiones, incombustible sobre la pista. El club quiere hacer efectivo su +2 y que vista la camiseta verdiblanca hasta 2028, una renovación que será automática a final de mes salvo que el propio jugador se pronuncie y diga lo contrario.

Tombita tiene un +1, pero la situación es más complicada. El argentino se ganó la vuelta a casa después de una exitosa cesión en Lleida, donde creció a todos los niveles. Pero una lesión le tuvo cuatro meses fuera de las pistas y le está costando volver a coger el ritmo, unido al cambio de rol en las filas liceístas, ya que en el conjunto ilerdense gozaba de mucho más protagonismo y minutos. En los dos últimos meses, Tombita y Jacobo Copa prácticamente se alternan como descartes en la convocatoria (el entrenador tiene que dejar a uno fuera cada jornada), lo que puede hacer indicar que ha llegado el momento de que club y jugador se separen.

Movimientos

Desde hace semanas han salido a la luz, sin confirmación oficial por parte de los clubes, algunas de las altas y bajas más llamativas para el próximo curso en la OK Liga. En el Barça sí que es público la marcha del veterano Pablo Álvarez, ex del Liceo, mientras que llegarán el italiano Davide Gavioli desde el Trissino, el argentino Nico Ojeda y, sobre todo, Martí Casas. El conjunto azulgrana da un golpe sobre la mesa con la incorporación de uno de los delanteros más resolutivos y a su vez debilita a un rival como el Reus.

Los rojinegros reaccionaron rápido y han conseguido traer de vuelta a España a otro talento nato como el de Roc Pujadas desde el Sporting de Portugal. La duda está ahora en si habrá más bajas en el Barça por hay tres altas y solo una baja, de momento, confirmada. El único que termina contrato es el internacional Sergi Llorca.