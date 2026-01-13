El Liceo, en un triple empate al frente de la OK Liga con Barça e Igualada

Los jugadores del Liceo celebran un gol esta temporada Germán Barreiros

Barça e Igualada firmaron tablas en el Palau Blaugrana (4-4), lo que deja la OK Liga tras la decimocuarta jornada con un insólito triple empate en la cabeza de la clasificación, donde el Barça, el Igualada y el Liceo marchan con 35 puntos, pero por este orden por el golaveraje: +36, +27 y +24 respectivamente.

El Igualada llegaba al Palau tras perder en Champions contra el Reus, pero salió con carácter, ese que le ha insuflado Marc Muntané, con la rebeldía que da la juventud aderezada con la veteranía de Matías Pascual, que volvía por primera vez al Palau Blaugrana tras su marcha el verano pasado, y el capitán Roger Bars, un portento físico. Los dos fueron protagonistas en la primera parte. Pascual limpió las telarañas de la esquina izquierda de la portería para abrir el marcador. Poco después, Bars hizo lo mismo pero del lado derecho. Dos golazos con los que los arlequinados llegaron al descanso (0-2).

Al Barça le bastaron los primeros cuatro minutos del segundo tiempo para ponerse a la par en el marcador. El coruñés Ignacio Alabart aprovechó la directa por la décima falta del Igualada y después se inventó una asistencia con la que dejó solo a Xavi Barroso, que también mandó la bola a la escuadra. El Igualada no estaba muerto y respondió con otro gran disparo de Miguel Cañadillas (2-3).

Su único problema eran las faltas, porque ya había cumplido el primer ciclo y se acercaba al segundo, a las 15, otra directa que sirvió a Alabart para devolver el equilibrio. El coruñés demostró que hoy por hoy es el jugador franquicia del Barça porque cuando Cañadillas volvió a adelantar a los suyos, respondió acto seguido con un gol casi sin ángulo para rescatar un 4-4 que deja la OK Liga con un triple mando.