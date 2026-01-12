Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga

Juan Copa da indicaciones en un tiempo muerto de un partido de esta temporada Patricia G. Fraga

Juan Copa sigue batiendo registros en el banquillo del Liceo y este lunes celebró su 56 cumpleaños todavía saboreando la victoria del domingo frente al SHUM Maçanet, que era la número 200 en la OK Liga al frente del equipo verdiblanco. Soplando velas por partida doble, en la vida y en el deporte, que en su caso, además, son dos facetas indivisibles, que van de la mano y que no puede entender una sin la otra. El entrenador coruñés es el más veterano de los que quedan en activo en la competición doméstica, porque además de iniciar este curso su novena temporada al frente del conjunto verdiblanco, como Jordi García en el Reus, suma los cuatro cursos con el Cerceda y los nueve partidos que dirigió a los verdes en la 2005-06, cuando sustituyó en el cargo a Paco González. Solo le puede mirar a la cara Ferrán López, ahora en el Voltregà y que desde la 2007-08 pasó por Noia, Igualada y Calafell.

Los números de Juan Copa son casi de récord y prácticamente inigualables. Ya hace tiempo que puede mirar a la cara a los que habían sido los dos grandes entrenadores de la historia del club y que se ha ganado un sitio entre ellos. Por un lado, el sempiterno Carlos Gil, al que será muy difícil que pueda superar algún día como técnico que más partidos ha dirigido al equipo verdiblanco, ya que el argentino llegó a los 817, pero al que sí que mejora en porcentaje de victorias en la competición doméstica, 72,4% para el coruñés y 61% en el caso del de Buenos Aires. Por otro lado, el laureado Andrés Caramés, el líder de los dorados años 80, al que superó el curso pasado en número total de encuentros en el banquillo, 296 para el asturiano, 356 y subiendo para Juan Copa, que de momento no puede superar los porcentajes estratosféricos de Caramés, que en Liga ganó el 79,3% de los partidos que disputó.

Las 200 victorias de Juan Copa con el Liceo en la OK Liga Ana López

De la primera victoria en la OK Liga de Juan Copa también está cerca el aniversario. Fue en su debut el 11 de febrero de 2006, es decir, se van a cumplir 20 años de su primera muestra de carácter, de cuando afrontó prácticamente una final en el Palacio de los Deportes de Riazor con el equipo más cerca del descenso que de los puestos de arriba y el entrenador, Paco González, recién destituido. El coruñés acudió a la llamada de Carlos Figueroa, entonces director deportivo del Liceo, y tomó las riendas del banquillo para enfrentarse al Vilanova y el equipo se impuso por 4-3, un triunfo vital, con un doblete de Pablo Álvarez y otro de firma Bargalló, aunque repartido entre los primeros Jordi y Francesc. Y ya se quedó hasta final de curso.

Dos mitos frente a frente: Juan Copa iguala a Andrés Caramés Más información

Desde entonces han llegado 199 más para alcanzar las 200 por tan solo 18 empates y 58 derrotas. En total, ha dirigido al Liceo en 276 partidos en la máxima categoría nacional (34 de ellos de playoff), lo que le otorga un porcentaje de triunfos por encima del 70% (72,4) que si se suma al 3,6% de empates, supera el 75% de encuentros en los que ha conseguido puntuar. Por algo fue designado mejor entrenador de la liga tres veces en los últimos cuatro años. Las derrotas se quedan en solo un 21%, con la particularidad de que la mayoría han sido fuera de casa (43 de 58), como también la gran parte de los triunfos se produjeron al abrigo del feudo coruñés, con 114 en A Coruña y 86 en el caso de visitante.

En el resto de competiciones, Juan Copa tiene saldo positivo salvo en la Supercopa de España. A pesar de que la ha ganado dos veces (además de una Copa del Rey una OK Liga), suma cinco victorias en sus participaciones por siete derrotas. En la Copa del Rey ganó diez partidos y perdió cinco; en la Golden Cup, la competición con la que el Liceo celebró su 50 aniversario y que sirvió como una especie de contra Champions con el boicot a la teórica oficial de la mayoría de equipos, sumó otros tres triunfos y en la Liga de Campeones, que sube el nivel, se igualan los registros: 19 victorias, 12 empates y 18 derrotas. Más allá de los números, que son de campeón, Juan Copa ha dejado su huella en el Liceo, al que le ha insuflado su carácter rebelde y competitivo y con el que la historia todavía está por contar.