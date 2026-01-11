El Liceo gana al SHUM (3-5) y duerme líder a la espera del Barça-Igualada del lunes

Xaus y Carballeira, frente a Aleix Domenech, en el partido disputado en Maçanet contra el SHUM Cedida

El Liceo venció por 3-5 en la pista del SHUM Maçanet y lidera la OK Liga en el inicio de la segunda vuelta. Por lo menos durante un día y medio, hasta que mañana a las 20.00 horas el Palau Blaugrana rompa el empate, o no, en el que llevan semanas instalados el Barça y el Igualada. Los verdiblancos tienen 35 puntos por los 34 de sus dos rivales. El que gane de los dos se quedará al frente con dos puntos de ventaja sobre los verdiblancos, que sería segundos, subiendo un puesto. Pero si no lo hace ninguno, se producirá un triple empate en cabeza que dejaría al conjunto coruñés de nuevo en tercera posición.

Los de Juan Copa hicieron su trabajo, que se complicó por momentos. El conjunto liceísta casi perdió por completo, entre los segundos finales del primer tiempo y los iniciales del segundo, una ventaja de tres goles que había tejido con un gran arranque en el que dio una lección de transiciones con Nil Cervera, César Carballeira y Toni Pérez como ejecutores. Supo salir del atolladero en el que se había metido con el acierto de Bruno Saavedra y Nuno Paiva y después cerrar una victoria que ya es la séptima seguida en la OK Liga.

Sin dar los buenos días. Con el saque de centro los dos equipos se pusieron a correr, como si en vez de los primeros minutos del partido fueran los últimos. Quizás los locales intentasen aprovecharse del cansancio del Liceo, que venía de jugar Champions el jueves, y ver si lo podía pillar en frío. O querían repetir la estrategia que les salió bien en el Palacio en la primera vuelta, cuando se pusieron 0-2 en apenas cinco minutos (después el partido terminó 3-3). En las dos primeras jugadas, los jugadores del SHUM se plantaron casi solos delante de Blai Roca. La bola pasaba de una punta a otra de la pista con solo un par de pases en cuestión de segundos. Pura electricidad.

El Liceo no tardó en reaccionar. Pareció un poco incómodo en las primeras jugadas, mientras se adaptaba a la pista en la que hacía tiempo que no jugaba. Pero la salida de los catalanes le obligó a sacudirse cualquier tipo de dudas porque había que igualar ese nivel de intensidad. Y no es que los verdiblancos no sepan correr. Ellos también saben jugar a las transciones aunque habitualmente elijan otras vías, como es el dominio a través de la posesión.

La gran diferencia también estaba bajo palos. Blai Roca empezó muy atento el partido, tapando todos los huecos. Y el Liceo llegaba y prácticamente marcaba cada vez que lo hacía. La primera vez en el minuto cuatro, con un pase al segundo palo a Nil Cervera que este remató hacia la otra escuadra. Solo un minuto después, recuperación de Bruno Saavedra, que subió corriendo, asistió atrás por donde venía por el centro César Carballeira que de pala la enchufó a gol.

El SHUM tenía que pedir tiempo muerto para frenar. Como un bumerán, el planteamiento se le había vuelto en contra. Y el Liceo empezó a mover el banquillo pronto, con rotaciones cortas para ayudar a las piernas y oxigenar el cerebro. Entró Toni Pérez y la consigna era clara. Bolas al segundo palo, hacia el área, donde se mueve con soltura. No fue a la primera, ni a la segunda. Pero a la tercera metió el sitck y para dentro. La jugada fue casa perfecta. Recuperó Carballeira, se la pasó al centro a Dava Torres, este se la devolvió a su compañero de capitanía, ya en la esquina derecha del área y de allí a la otra punta, donde esperaba Pérez. 0-3 y con la sensación de facilidad porque solo iban ocho minutos.

Bajada de ritmo

Era el momento de intentar contemporizar, de dormir un poco el juego para respirar y también para cortar el ritmo al rival. El equipo coruñés echó el freno y se dedicó a controlar el partido. Siguió buscando la portería, pero ya sin exigencia, evitando sobre todo riesgos innecesarios. Tuvo ocasiones, sobre todo un segundo palo en el que Dava Torres buscó y encontró a Jacobo Copa, que remató un poco alto. Blai Roca seguía a su nivel evitando todos acercamientos locales. Todo controlado y se acercaba ya el descanso cuando un disparo lejano de Roger Presas fue punteado por Sergi Pujol para despistar al meta liceísta y hacer el 0-1.

Quedaban solo 50 segundos para irse a vestuarios y el enfado era evidente. Y cuando solo iban 43 de la segunda parte, escuadrazo de Aleix Domenech para el segundo. En un visto y no visto el SHUM había recuperado parte de su desventaja (2-3). Como había pasado una semana antes en Alcoi. Como tres días antes frente al Bassano. Una vida extra para el rival. Dificultad para cerrar los partidos. Ni un día tranquilo.

Bruno Saavedra templó los nervios con una de sus especialidades. Robó en la presión adelantada, en el centro de la pista, corrió a la contra, se plantó solo delante del portero y definió a la perfección en el mano a mano. Poco después Nuno Paiva también sacó petróleo de una mala gestión defensiva en el balance del SHUM para el 2-5 que volvía a poner tres goles de distancias.

Nueva reacción

Se alejaban los fantasmas de aquella primera jornada de finales de septiembre, cuando los catalanes no solo se pusieron por delante de inicio, sino que marcaron en el último minuto para llevarse un punto del Palacio. Aún quedaba una nueva reacción local, con el 3-5 de Sergi Pujol con un disparo por el centro, demasiado solo. Y un pequeño susto con una azul a Bruno Saavedra que obligó a jugar dos minutos en inferioridad, si bien el Liceo no solo se defendió bien, sino que el talento de sus patinadores le permitió disponer de dos mano a mano de Carballeira y Paiva, que erraron en la definición.

No falló el Liceo en terminar de cerrar un partido que bajó el telón con una azul a Toni Pérez por salir a pista antes de tiempo en el cambio. Quedaban solo siete segundos y no supuso ninguna alteración del resultado, pero sí para el próximo partido, el sábado que viene en Riazor contra el Cerdanyola, que el asturiano no podrá jugar para cumplir sanción por el primer ciclo de azules, ya que era la quinta.