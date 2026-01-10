La previa | Doble oportunidad para el Liceo ante el SHUM en el inicio de la segunda vuelta

Bruno Saavedra se cuela entre tres rivales en el partido contra el Bassano Patricia G. Fraga

Arranca la segunda vuelta sin apenas respiro para el Liceo, que visita al SHUM Maçanet (12.30 horas) después de una atareada semana. Hace siete días cruzaba el país en tren para jugar en Alcoi con un complicado viaje de vuelta. El jueves disputaba un exigente partido de Champions contra el Bassano. Y menos de 48 horas después volvió el sábado a hacer las maletas para subirse al avión destino Girona, donde este domingo tiene una doble oportunidad: ganar para prolongar su buena racha a siete victorias y esperar a lo que pase el lunes en el Barça-Igualada.

El duelo directo entre los líderes, dos puntos por encima del conjunto verdiblanco, abre las posibilidades. Podría ser que la jornada incluso terminase con un prácticamente insólito a estas alturas triple empate en la cabeza o con los coruñeses adelantando al que pierda. Pero para eso tienen que hacer primero su trabajo y meter presión a los dos equipos con colores azulgrana, que disfrutarán de un día más de descanso después de la jornada europea del pasado jueves.

El Barça fue el campeón de invierno, pero está acostumbrado a llegar al parón de Navidad ya con media liga, cuando era formato regular, o media primera posición, cuando se instaló el playoff, ya sentenciadas. Pero este curso le han salido dos duros competidores que le mantienen el ritmo, uno el Igualada, otro el Liceo, que si bien pinchó cuando menos se lo esperaba (salvo su única derrota precisamente en Igualada), lleva seis victorias seguidas, resistiéndose a ser el primero en perder fuelle en esta carrera de fondo.

Menos cuando en el horizonte ya atisba la visita del Barça a Riazor (8 de febrero). Conviene no fallar por el camino (SHUM, Cerdanyola y Rivas, precisamente los tres ascendidos esta temporada a la categoría) para afrontar el clásico a tiro de piedra o incluso por delante de los culés.

Sin confianzas

Para eso aún queda tiempo y sabe bien el Liceo que no puede fiarse porque precisamente uno de sus tropiezos de la temporada fue contra el SHUM, en la primera jornada de la competición, cuando empató 2-2 en casa. Dos puntos que se esfumaron (como en Sant Just) que ahora marcan la diferencia en la clasificación.

El conjunto gerundés desde entonces ganó a Caldes, Cerdanyola y la semana pasada al Sant Just y empató frente a Lleida y Alcoi para sumar 12 puntos y de momento estar fuera de descenso, aunque con solo un punto de margen. Además, en su cancha plantó cara tanto a Igualada (4-5) como a Barça (0-2). Y tiene en su filas al pichichi de la competición, Roger Presas con 13 goles.

Más avisos por si fuera necesario, aunque alicientes tampoco faltan. El cansancio será un enemigo extra por lo que la dosificación de minutos, minimizar errores y aprovechar las ocasiones serán claves para tener, por fin, un día tranquilo en la oficina.