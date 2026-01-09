El 2x1 de Nuno Paiva: gol y susto contra el Bassano

Nuno Paiva celebra su gol contra el Bassano Patricia G. Fraga

A Nuno Paiva le tocó vivir lo mejor y lo peor del partido entre el Liceo y el Bassano italiano. Porque el jugador portugués fue el encargado de marcar un importante gol que servía para abrir el marcador de un partido que se le había atascado a los verdiblancos pese a su dominio y que finalmente consiguieron ganar por 4-3 para dar un paso hacia la final a ocho de la Liga de Campeones. Pero también acabó la jornada en el hospital. El de Póvoa de Varzim recibió un bolazo en el tobillo en la recta final del encuentro que ya necesitó atención inmediata en pista. Después fue acompañado a hacer una radiografía por el fisioterapeuta del equipo, Christian Costoya. La prueba descartó un problema óseo, por lo que finalmente el golpe quedó en un susto y pese a la contusión, en principio no será baja para jugar el domingo contra el SHUM Maçanet en el primer partido de la segunda vuelta.

Una buena noticia para Juan Copa porque Nuno Paiva está yendo de menos a más en lo que va de temporada y todavía queda por ver su mejor versión, que suele coincidir con los partidos importantes, que es cuando da un paso hacia adelante y no le quema asumir la responsabilidad. El portugués llegó el pasado verano al Liceo procedente del Lleida ya cumplida la treintena, en plena madurez después de una trayectoria diferente, pero propia, la de un jugador que explotó tarde y que respetó sus tiempos diferentes: primero dio prioridad a sus estudios y después buscó el mejor momento para lanzarse a la aventura.

Después de jugar un año en Compañía de María, dos en el Montebello italiano y tres en el Lleida, en el Liceo ha tenido que encontrar su sitio y eso tiene un proceso. Juan Copa empezó la temporada con un quinteto de veteranos en el que los capitanes Dava Torres y César Carballeira compartían protagonismo junto a Toni Pérez y el jugador luso. Pero con el paso de las jornadas decidió hacer mezcla y el asturiano y Nuno Paiva pasaron al banquillo para salir en la segunda unidad. Fue cuando empezó a encontrar su mayor rendimiento, demostrando entendimiento con sus compañeros.

Contra el Bassano, equipo al que ya conocía de su etapa en la liga transalpina, marcó su gol número seis de la temporada. Cinco en la OK Liga (Barça, Calafell (2), Sant Just y Reus) y el primero en la Liga de Campeones. Su tanto fue por insistencia, ya que fue el más rápido para llegar a un rechace en el área. Quedaban 48 segundos de la primera parte. El gol psicológico.

En la segunda, Copa confió en él y lo mantuvo sobre la pista en los momentos decisivos. Celebraba cada acción defensiva. E incluso se jugaba su propio cuerpo. En un chut rival metió el pie para bloquear el tiro. La bola impactó en su tobillo. Tuvo que pedir asistencia y aunque cojeaba, acabó el partido sobre la pista, luchando cada acción y sin quejarse, demostrando el aguante de su portentoso físico. Pero salió directo para el hospital. Las pruebas confirmaron que era solo una contusión. Una lesión no frenará, por tanto, la evolución continua que está teniendo.

Paiva, como el resto de sus compañeros, pudo celebrar una victoria clave para el Liceo, que tiene como objetivo pasar a la final a ocho europea. Se clasifican cuatro de los seis equipos del grupo y uno, el Bassano, con 0 puntos, ya ha quedado prácticamente descartado aunque aún quedan seis jornadas. El Benfica, con 12 puntos, y el Sporting, con 7, parecen superiores. Siete tiene también el equipo coruñés, que no obstante en la segunda vuelta de la liguilla tendrá más partidos fuera de casa y eso supone un desventaja. Oliveirense y Barcelos empatan por detrás con 4. La lógica dice que entre estos dos y el Liceo se jugarán dos plazas, por lo que uno se quedará fuera.

“Lo más importante son los tres puntos. Hicimos un partido para conseguirlos y así fue. Es cierto que se nos complicó al final, pero es que estamos en la Liga Europea y tenemos que saber que es una competición dificilísima y estamos siendo capaces de puntuar en casa, que es algo muy importante”, valoró el capitán Dava Torres tras el partido. “Gracias a la afición porque un día más hubo un ambiente muy chulo. Ahora a seguir en esta fase clasificatoria, que va a ser difícil. El objetivo es pasar a la final a ocho, entonces todo lo que sea puntuar en casa va a ser importantísimo”, añadió.

“Felicitar a los chicos, han hecho un esfuerzo terrible en un partido durísimo, de Copa de Europa ante un equipo que vino sabiendo lo que tenía que hacer”, aseguró Juan Copa por su parte. “Fue un buen partido, se vieron dos equipos con una propuesta muy parecida de ir a buscar la portería”, continuó su análisis, “y cuando conseguimos esa ventaja de 4-1, que pensábamos que podía ser la definitiva, se volvieron a meter en la partido”. El entrenador confirmó que solo pensaban en ganar: “Son tres puntos muy importantes para el devenir de la clasificación.

Cuestión de bolas

Lo más surrealista de la jornada sucedió al principio y al final. Primero con el anunciado minuto de silencio por el que había sido directivo del club en los años 70, Antón Cobián. Con todo preparado, Negra Sombra empezó a sonar y se tuvo que parar, porque los árbitros no se enteraban, hasta tres veces.

Lo que pasó al final fue cuestión de bolas. En concreto, de la propiedad de la bola con la que se había jugado. Los dos equipos la reclamaban y las discusiones, verbales, sin que llegara al sangre al río, se prolongaron durante cinco minutos en el centro de la pista. Dava Torres era el poli bueno, intentando hacer entrar en razón a los italianos por las buenas. César Carballeira perdía por momentos la paciencia. Una buena jugada de trilerismo del conjunto visitante y una muestra más del carácter koruño: del Palacio no se llevan ni las bolas.