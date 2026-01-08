El Liceo gana al Bassano para mirar alto en Europa (4-3)

César Carballeira, en el partido contra el Bassano Patricia G. Fraga

El Liceo dio un importante paso en la Liga de Campeones con una peleada victoria sobre el Bassano por 4-3 que además de los tres puntos, supone alejar a un rival en la lucha por pasar a la final a ocho. Los verdiblancos dominaron en la primera parte, pero le faltaron los goles. Y cuando por fin llegaron, cometieron errores que el equipo italo-argentino supo aprovechar con picardía y que le hicieron sufrir hasta el final, con los italianos jugando sin portero para buscar el empate en superioridad. Otro paso importante antes de cerrar la primera vuelta de la esta liguilla de grupos con la visita al coco Benfica.

Juan Copa le levantó el castigo a Bruno Saavedra. El domingo le había sentado después de recibir tarjeta azul (tras dos amarillas seguidas por protestar un penalti) en el partido contra el Alcoi y no jugó en toda la segunda parte. Pero para la visita del Bassano el santiagués volvió al cinco inicial mientras que el descarte fue una vez más Jacobo Copa, cuatro van ya por una de Tombita, que fue el que no había viajado el fin de semana al partido liguero (y no tuvo minutos).

Saavedra demostró que el míster tenía razón devolviéndole la confianza con unos buenos primeros minutos, peleón en el área, insistente, no dando una bola por perdida. Se le escaparon dos controles para poder haber rematado a gol dos asistencias medidas de Dava Torres, otra la mandó al muñeco. Pero ahí estaba, intentando poner a la suerte de su lado. Buen trabajo para marcharse al banquillo tras la primera rotación y dejar su sitio en la pista a Toni Pérez.

También entró en ese momento Nuno Paiva, que en la salida de la bola provocó una azul de Giuliano Giuliani. El Liceo disponía de dos minutos en superioridad, que no de falta directa, y aunque movió la bola, no consiguió conectar con el interior, donde esperaba Toni Pérez, ni tampoco enganchar un buen disparo, si bien uno de César Carballeira, casi de su cancha, impactó contra el palo.

El Liceo dominaba, pero tampoco arriesgaba y eso no le permitió llegar con tanta claridad a la portería contraria. No quería permitir que el Bassano se encontrara cómodo jugando a las transiciones, así que pausaba el juego siempre que tenía la ocasión. Abría pista, pases largos, prácticamente dos delante y dos detrás. Así que los italianos más bien perseguían la bola y apenas les duraba la posesión. Ni siquiera cuando se quedaron con uno más por la azul a César Carballeira.

En superioridad incluso agotó la posesión, síntoma de que no se sentía nada cómodo. Además le duró poco tiempo el estar con uno más. Las fuerzas se igualaron cuando Andrea Scuccato, que acababa de salir a pista, también cometió una infracción sobre Nuno Paiva que los árbitros consideraron merecedora de azul. En el tres para tres Dava Torres tomó la iniciativa, Nil Cervera lo intentó con un disparo que se fue alto por poco y cumplidos los dos minutos de sanción, entró César Carballeira como un miura, dispuesto a recuperar el tiempo perdido.

El coruñés dispuso incluso de un penalti. Unos días atrás había acertado el que había tirado en Alcoi, pero esta vez no sorprendió a Valentín Grimalt, que estaba siendo el último guardián de su portería, impidiendo que el Liceo abriera el marcador por más que lo intentaba. Era lo único que le faltaba a un partido en el que apenas 15 minutos había pasado de todo pero que se tenía reservado un as bajo la manga para la recta final de la primera parte.

Ahí el Bassano se aprovechó de cierta incertidumbre que al Liceo le estaba dejando el hecho de dominar completamente sin conseguir marcar para empezar a probar a Blai Roca. Francisco Ipiñazar corrió de lado a lado la pista en una transición que sorprendió a los locales y mandó la bola al palo.

Con los verdiblancos todavía suspirando, Torres devolvió el golpe en la otra portería. Su bola se quedó muerta en el área y más rápido que nadie llegó Nuno Paiva para meter el stick y que se colara a gol casi por donde no había sitio. Quedaban 48 segundos para el descanso y aún queda una polémica. Con seis por jugar, Nil Cervera recibió un stickazo en la cara. Azul para Montigel y un carrusel de amarillas en las protestas.

El Liceo terminó el primero e inició el segundo tiempo en superioridad. Moviendo la bola, de nuevo buscaba a Toni Pérez. Pero a veces no hay nada mejor que invertir los papeles para sorprender. Y fue el asturiano el que encontró en el segundo palo a Dava Torres y este anotó el segundo.

El Bassano reaccionó cuando estaba contra las cuerdas. Presionó más, al Liceo le costó más salir de su lado de la cancha y los italianos son muy peligrosos si se pueden acercar al área. Primero tuvieron un penalti. Gerard Riba no pudo con Blai Roca. El español, máximo goleador de los visitantes, no suele fallar dos seguidas. La siguiente que pilló en el área fue para dentro, un visto y no visto.

Eran los mejores minutos del Bassano, en los que el Liceo se vio superado y solo encontró la manera de volver a enchufarse a través de la defensa, apretando mucho atrás, cortar de raíz los errores no forzados y recuperar la bola para que se volviera a jugar a lo que los verdiblancos mandaban.

Un gol de Bruno Saavedra, de remate de primeras en el área, y las paradas de Blai Roca hicieron el resto para desatascar una situación que parecía resolverse con el cuarto, de Arnau Xaus, atento a un rechace en el área. Podría haber sido el definitivo si no fuera porque nada más sacar de centro Posito recortó y con los dos equipos en nueve faltas, no era el momento de confiarse.

Tardó en llegar la décima. Cuando lo hizo para el Bassano, Torres falló la directa. A los pocos segundos, décima del Liceo y Gerard Riba sí que aprovechó la bola parada. Un minuto y 58 segundos para aguantar el marcador. Por lo civil o por lo criminal. Y otra vez en 5x4 porque el Bassano quitó al portero. Carballeira cortó un disparo y ya no hubo tiempo a más, ni siquiera para que sentenciara a puerta vacía.