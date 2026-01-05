El Liceo recupera al César más goleador

César Carballeira celebra un gol esta temporada contra el Oliveirense Javier Alborés

El Liceo dio comienzo al año 2026 de la misma manera en que despidió el 2025: con una victoria. Los verdiblancos se impusieron este domingo a domicilio al Alcoi por 3-5 en un partido en el que sus dos capitanes, Dava Torres y César Carballeira, fueron los grandes protagonistas. Los coruñeses participaron en los cinco goles del equipo. Dava marcó uno y asistió en dos, mientras que César regresó a A Coruña con un hat-trick bajo el brazo.

El ‘5’ liceísta parece haber recuperado su versión más goleadora en la presente temporada. Con los tres goles ante el Alcoi, Carballeira suma ya nueve en trece partidos de OK Liga que le sitúan en el puesto doce de la tabla de goleadores de la competición. El suyo es el mejor dato del Liceo en Liga, superando con la actuación del domingo a sus compañeros Dava Torres (siete), Arnau Xaus (ocho) y Toni Pérez (ocho). Además, César también es el máximo goleador verdiblanco en la presente edición de la Champions, donde ha conseguido ver puerta en dos ocasiones para sumar un total de once tantos en su casillero particular en lo que va de temporada 2025-26, recuperando de esta manera su faceta más goleadora.

César Carballeira lleva ya la mitad de goles que la temporada pasada, cuando consiguió un total de 22 sumando todas las competiciones (doce en Liga, uno en playoff, uno en Copa, uno en Supercopa y siete en Champions). La 2024-25 fue una temporada en la que el capitán sufrió un ligero bajón a nivel numérico, ya que venía de firmar una campaña excelsa en la 2023-24: 28 goles en Liga y cinco en playoff para un total de 33 en todo el curso, aunque no consiguió ver puerta en Supercopa ni Champions, así como en Copa del Rey, para la que el Liceo no consiguió clasificarse en esa edición.

Lo de César tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que es un jugador cuya labor principal sobre la pista suele ser defensiva, pero Carballeira no ha llegado a ser uno de los mejores jugadores a nivel nacional e internacional solo por su trabajo atrás, sino también por su capacidad de llegada sobre la portería contraria. Contra Alcoi firmó tres goles. El primero de ellos a pase de, quién sino, Dava Torres, pero mejor que su pase fue el latigazo de César directo a la escuadra de Marc Grau. Su segundo tanto del día llegó a tres minutos del final de la primera mitad. Dava lideró la contra, cedió hacia atrás para César, que se giró sobre sí mismo para deshacerse de su marcador y volver a quitar las telarañas de la escuadra de la portería del Alcoi. Carballeira puso el broche de oro a una actuación estelar justo antes del tiempo de descanso con un disparo letal desde el punto de penalti que selló su hat-trick particular y el 3-5 liceísta que sería definitivo.

El Liceo sumó con un gran César Carballeira su sexta victoria consecutiva en OK Liga, donde no conoce otra cosa que no sea el triunfo desde el pasado 2 de noviembre, cuando cayó a domicilio por 4-0 contra el Igualada en la jornada 7. El próximo reto para los verdiblancos será este mismo jueves, cuando recibirán en el Palacio al Bassano italiano. El domingo volverán a jugar a domicilio, estrenando la segunda vuelta de la competición doméstica en la pista del SHUM.