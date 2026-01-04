Torres asiste y Carballeira marca: los capitanes guían al Liceo en Alcoi a su sexta victoria seguida (3-5)

César Carballeira celebra un gol con Juan Copa en un partido contra el Alcoi Archivo DXT Campeón

El Liceo abrió 2026 con una victoria en Alcoi con sus dos capitanes como protagonistas principales. Uno, Dava Torres, asistiendo (y también marcando) y otro, César Carballeira, en modo pichichi con tres goles para el 3-5 final. Séxta victoria seguida en la OK Liga con la que los de Juan Copa llegarán reforzados al importante partido de Champions del jueves en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Bassano (20.30 horas).

Los tres puntos no sirvieron en cambio al conjunto verdiblanco para mejorar su clasificación en el final de la primera vuelta. Las victorias de Barça (2-4 en Rivas) e Igualada (2-4 en Voltregà) dejaron todo como estaba, con los culés como campeones de invierno, los arlequinados segundos y el equipo coruñés tercero a dos puntos de ambos. También se confirmaron los ocho integrantes para la Copa del Rey, con el Calafell como cuarto cabeza de serie (dejando al Reus, vigente campeón, para el segundo bombo), y el Voltregà y el Alcoi, pese a sus derrotas, como los dos últimos clasificados para la cita en Sant Sadurní d'Anoia.

El partido en Alcoi arrancó con emotividad por un minuto de silencio por el fallecimiento del hijo del portero local, Marc Grau Guiri, con tan solo tres meses. El meta enseñó una pequeña camiseta del equipo alicantino con su nombre que besaba para agradecer el cariño de compañeros, rivales y público.

Para el Liceo, que había jugado su último partido hace tres semanas, con fiestas de por medio y un viaje largo en tren en dos escalas para cruzar el país de oeste a este el día anterior, era fundamental coger el ritmo cuanto antes. Pero no lo hizo por las buenas, sino por las malas cuando se vio por detrás en el marcador.

Habían pasado poco más de dos minutos cuando en una jugada de Ceschin por la banda encontró a un Gonzalo Pérez solísimo en el segundo palo, donde solo tuvo que empujar la bola a la red. El Liceo estaba obligado a reaccionar. El 0-1 era un aviso de que sin la tensión necesaria iba a sufrir ante un equipo que no se lo pensaba dos veces.

Festival de asistencias

Así que la reacción empezó por ajustar en defensa. Porque de ordenar el ataque se encargó Dava Torres. El capitán sacó su versión míster catering, que ya le llevó a ser el curso pasado el máximo asistente de la liga, para liderar la remontada. En apenas tres minutos dio dos asistencias milimétricamente dirigidas, y excepcionalmente ejecutadas por César Carballeira y Toni Pérez, y marcó un gol. Adelantó a los Reyes Magos dando regalos.

El primer pase fue a contrapié de la defensa. Descolocó al Alcoi con un solo movimiento para dejar solo a un César Carballeira que aprovechó al máximo la buena situación en la que le había dejado su compañero. Había un carril despejado hacia la portería, se giró, armó el tiro y mandó la bola a la escuadra.

Toni Pérez fue el siguiente beneficiado. Torres le buscó con un pase cruzado hacia el segundo palo. El área es el hábitat natural del asturiano, que fijó a su defensa, se movió lo justo para recibir la bola y meter el stick de espaldas para batir a Guiri. El Liceo se ponía por delante y Pérez empataba en goles en el duelo de hermanos.

Para el 1-3 se cambiaron los papeles. Fue Toni Pérez el que encontró con su pase a un bien situado Torres, que al primer toque también la mandó a la escuadra. Los verdiblancos le estaban quitando las telarañas a la portería del Alcoi.

El Liceo tenía el partido controlado y pudo sacar más réditos de las combinaciones en el área con un Arnau Xaus muy activo, aunque sin suerte en el acierto, sin poder celebrar con gol su cumpleaños, e incluso con una bola al palo de Nuno Paiva. El portugués recibió en una jugada un bolazo. Mientras pedía la asistencia, el Alcoi salió rápido a la contra y Bruno Saavedra arrolló a un rival en el área. Los árbitros señalaron penalti y le sacaron una amarilla por las protestas, que fueron tan continuadas que le valieron una segunda y por consiguiente, la azul.

Un doble castigo (con amarilla para Juan Copa que también pedía explicaciones). Primero el lanzamiento, que Gonzalo Pérez tiró directamente fuera, y después los dos minutos en inferioridad. El técnico utilizó a Carballeira, Cervera y Paiva. Estaba aguantando sin sobresaltos. Pero un empujón de Cervera a Pérez en el área se cobró un nuevo penalti. En el rechace Manel Hernández batió a Blai Roca y acortó el resultado.

La inspiración de Carballeira

Carballeira, en un día inspirado, prácticamente calcó su gol para que los coruñeses llegaran con calma al descanso (2-4), pero en un último minuto loco, volvió a recortar el Alcoi con un disparo de Joan Pascual y después el propio Carballeira ejecutó un penalti para su tercer gol de la mañana y para el 3-5 con el que se fueron los equipos a vestuarios.

La segunda parte fue más tranquila, por lo menos en cuanto a goles. El Liceo sabía que su misión tenía que ser, sobre todo, no seguir encajando, por lo que no iba a arriesgar. Con dos goles de ventaja, para Juan Copa lo fundamental es jugar con cabeza, también mirando el marcador de faltas, ya que los dos equipos entraron al segundo tiempo muy cerca de la décima.

Con estos argumentos, Carballeira imponía su ley en la defensa y en ataque el Liceo iba soltando pequeñas dosis de su juego combinativo. Cada vez que Dava Torres se ponía detrás de la portería creaba peligro buscando a sus compañeros en el interior.

El Alcoi esperaba más bien a la contra, tampoco es que el Liceo le cediese la posesión de la bola y no le quedaba otra. Gonzalo Pérez no dejaba de intentarlo. "A ver si es menos pesado", pedía Toni sobre su hermano antes del partido y el pequeño no le cumplió con el deseo porque estaba en todas, si no era con Carballeira, era con Cervera, no bajó los brazos en ningún momento.

Pero tampoco los verdiblancos permitieron muchas concesiones. Ya en la recta final, Arnau Xaus tuvo una directa por la décima falta local, pero Guiri adivinó sus intenciones. Y cuando quedaban seis segundos, Cervera cometió la décima liceísta otorgando una directa al rival en la que Ceschin no pudo imitar a Darío Giménez en el Palacio en el cierre de 2025 y sus aproximación a la portería dando toques fue cortada por Roca, dejando el marcador igual que había llegado al descanso: 3-5.