La previa | Deberes hechos y a por nota en Alcoi

Dava Torres avanza con la bola, con Martí Gabarró en el suelo, en el partido en el Palacio de los Deportes de Riazor entre el Liceo y el Lleida, el último de 2025 Quintana

El Liceo cierra la primera vuelta de la OK Liga, una jornada con las dos últimas plazas en juego para la Copa del Rey, en Alcoi (Miguel Sarasa, 12.15 horas). Los verdiblancos ya han hecho sus deberes y están clasificados como cabezas de serie, pero dependiendo de los resultados, si fallan Barça o Igualada, pueden incluso llegar al ecuador de la competición como campeones de invierno o en la segunda plaza. Juan Copa cuenta con toda su plantilla tras la vuelta de vacaciones por lo que se ha visto obligado a hacer un descarte, siendo Tombita (en el final de 2025 le tocó tres veces seguidas a Jacobo Copa) el que se ha quedado en casa y ya no viajó con el resto de la expedición, que se desplazó este sábado en tren con escala en Madrid.

Da la casualidad que la última jornada de la primera vuelta enfrenta, todos a la misma hora, a los tres equipos de arriba que se juegan el título honorífico de campeón de invierno, Barça, Igualada y Liceo, con los tres implicados en la lucha por subirse a un avión para la Copa para el que solo quedan dos billetes, Rivas (que es el que más difícil lo tiene), Voltregà y Alcoi.

El líder Barça visita al Rivas, que a tres puntos de Voltregà y Alcoi, necesita ganar y esperar a que los otros dos no puntúen. Los culés defienden una primera posición en la que, empatados a puntos con el Igualada, les sostiene el golaveraje (+33 por +25). Los arlequinados, que tendrían que ganar por nueve goles más que por lo que lo hiciera el Barça para acabar la primera vuelta en la primera posición, se enfrentan a domicilio a un Voltregà al que le basta con puntuar para confirmar su puesto en el torneo del KO e incluso le valdría perder si el Rivas no suma. Mientras que la opción para el Liceo, tercero a dos puntos de sus rivales, para ser campeón de invierno es que ambos pierdan y hacer su trabajo en Alcoi, donde los locales están en la misma posición que el Voltregà (o sumar o esperar que el Rivas pierda).

Eso es a grandes rasgos lo que está en juego en una última jornada de la primera vuelta que también decide al cuarto cabeza de serie entre el Calafell, que juega en Cerdanyola, y el Reus, que lo hace en Lleida. Hay solo un punto entre ambos, por lo que si los dos hacen su trabajo y mantienen sus posiciones actuales, el vigente campeón, el Reus, será el regalo envenenado del sorteo de los emparejamientos de cuartos de final (previsto para el próximo 20 de enero) para uno de los cabeza de serie.

Sin especular

El Liceo no va a estar pendiente de cábalas. Irá a hacer su trabajo a Alcoi, a ganar, como en cada partido que afronta. Los de Juan Copa cerraron 2025 con cinco victorias seguidas (Reus, Noia, Voltregà, Caldes y Lleida) y seguramente en su mejor momento de la temporada, bien en defensa y con Blai Roca a un nivel excelso; y más entonado en ataque, mejorando la calidad de los pases y con la progresiva aparición de los goles de aquellos destinados a destacar en este apartado como Arnau Xaus, ya el pichichi en liga con ocho tantos, y Toni Pérez, con siete.

Por eso siempre es un arma de doble filo el hecho de parar cuando el equipo parecía embalado. El descanso viene bien, sobre todo a un conjunto coruñés al que le castigan tanto los continuos viajes (y eso que esta temporada está teniendo suerte de no tener que pasar semanas enteras fuera de casa por encadenar varios compromisos lejos de A Coruña). Pero también se corre el riesgo de la falta de tensión para retomar los partidos, un mal del que ha pecado en los últimos tiempos, siempre costándole retomar el pulso a la competición.

Las vacaciones no han sido largas, menos para los internacionales como Blai Roca, César Carballeira y Nil Cervera. El grupo retomó los entrenamientos la semana pasada con una jornada de puertas abiertas en la que los aficionados pudieron comprobar el buen momento de forma de los jugadores; y esta, salvo el festivo, tuvo cita todos los días en el Palacio de Riazor.

Tombita, que empezó el curso lesionado, es el que se queda fuera de la convocatoria. El calendario empieza a complicarse y a subir la dificultad tanto en la Liga con la entrada en la segunda vuelta como en la competición continental (el jueves visita A Coruña el Bassano), con la Copa del Rey ya en el horizonte, por lo que conviene que empiecen las rotaciones para que todos puedan descansar y lleguen en la mejor de las condiciones posibles a la lucha por los títulos.

Esperanza rival

El Alcoi, octavo con 15 puntos (4 victorias, tres empates y cinco derrotas) espera confirmar su presencia en la Copa por tercera temporada seguida, cuarta en los últimos cinco años. Es el primer objetivo del curso de un club que el año pasado levantó su primer título europeo (WSE Trophy). La plantilla cambió desde entonces con la retirada de uno de sus jugadores más emblemáticos como Ferrán Formatjé. También se marchó el coruñés Pablo del Río.

Eso dejó a Gonzalo Pérez (pichichi con diez goles), hermano del liceísta Toni Pérez, como el veterano junto al portero Marc Grau y a los argentinos Agustín Domínguez y Caco Ceschin, rodeados de jóvenes como Joan Pascual, Manel Hernández, Iago Vázquez (de origen gallego) y Biel Autet. Los precedentes sonríen al Liceo: 36 enfrentamientos, 31 victorias, un empate y 4 derrotas, tres de ellas en sus visitas que también se saldaron con 15 triunfos.