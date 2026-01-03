Mi cuenta

La fecha marcada en rojo por la familia Pérez

El liceísta Toni Pérez se reencuentra con su hermano Gonzalo, del Alcoi, después de ocho años: “Espero que sea menos pesado”, bromea

María Varela
María Varela
03/01/2026 04:05
Toni Pérez y su hermano Gonzalo Pérez, en un Cerceda.-Liceo disputado en 2013
Toni Pérez y su hermano Gonzalo Pérez, en un Cerceda.-Liceo disputado en 2013
Pedro Puig
Cuando Toni Pérez volvió al Liceo, la familia esperaba impaciente el sorteo del calendario para ver en qué fecha caía el partido contra el Alcoi para volver a disfrutar, después de ocho años, de un duelo fraternal. El último, por lo menos oficial, había sido el 25 de marzo de 2017, en la anterior etapa del mayor en el equipo coruñés y con el menor, Gonzalo, en las filas del Alcobendas. Mucho ha pasado desde entonces. Más desde que compartían piso en Matogrande cuando el pequeño también abandonó Oviedo y eligió el Cerceda como destino. Dos hermanos. Dos jugadores similares, delanteros que viven del gol. Mucha experiencia. Y las mismas ganas de hockey.

Toni Pérez, Juan Copa y Jacobo Copa

Treinta años a través del espejo

Más información

“Sí que cuando salió el calendario pensamos para organizarnos y juntarnos toda la familia, pero la fecha no ayudó porque era difícil conseguir billetes de avión”, asegura Toni Pérez, “así que tendremos que posponerlo para la vuelta”. Sería ya el 2 de mayo y con uno más en la familia, ya que Gonzalo espera su primera hija para abril. Es una de las principales diferencias de aquellos iniciales enfrentamientos más allá de las pachangas caseras. “El primero lo gané yo”, presume Gonzalo, que formaba parte del Cerceda que dio la campanada al ganar al Liceo por 5-4 en la temporada 2013-14. 

"Espero encontrarme con un Gonzalo menos pesado que las últimas veces, que no nos dé mucho la murga y podamos ganar el partido"Toni Pérez, Liceo

Gonzalo tenía 20 años, Toni tres más. Eran rivales en la pista. Pero vivían juntos fuera de ella. “Para mí fue una experiencia muy bonita porque era la primera vez que estaba fuera de casa y poder compartirlo con mi hermano, y no con un compañero de equipo cualquiera, me ayudó mucho. Estaba como en casa. Además como él ya llevaba un tiempo fuera, pudimos volver a estar juntos”, recuerda.

Desde entonces pasó por el Alcobendas e Italia antes de asentarse en Alcoi, donde ya con 32 años inició su sexta temporada seguida. “Tengo trabajo, familia y hasta hipoteca aquí”, se ríe. Y Toni llevaba ocho años ganando títulos en Portugal con el Sporting y con 35 regresó a A Coruña ya también como padre de familia. “Pasa el tiempo que vuela”, dice el del Alcoi. “Nuestra vida ahora es muy diferente y ya estamos más cerca de colgar las botas”, añade. “Hace muchísimos años que no juego contra él, la última vez fue un torneo de pretemporada. Siempre es bonito verle sobre la pista, sé que nos queda mucho de hockey, así que hay que aprovecharlo”, responde Toni, que matiza riendo: “Poco lo digo por él, espero que a mí me quede algo más”.

"El primer duelo de hermanos lo gané yo, cuando estaba en el Cerceda y ganamos al Liceo por 5-4"Gonzalo Pérez, Alcoi

Ese paso del tiempo hará que se reencuentren muy cambiados. “Gonzalo es un jugador mucho más veterano, capitán del Alcoi, que juega en todas las posiciones. Lleva muchísimos años allí haciendo unas temporadas espectaculares. Y espero encontrarme a un tío menos pesado de lo que me encontraba antes, que no nos dé mucho la murga y podamos ganar el partido”, bromea Toni.

“Yo a él le veo bien, más padre dentro del equipo, no tiene nada que ver el rol que tenía en el Liceo de nuestros últimos enfrentamientos al que tiene ahora. Creo que le está costando un poco la adaptación de salir de un Sporting megaprofesional, que lo ves llegar a las pistas con quince entrenadores. Pero mantiene las ganas y la ambición”, señala Gonzalo, que cree que el Liceo tiene opciones de luchar por todos los títulos.

Juan Copa, entrenador del Liceo y de ambos en el Cerceda

Una de las claves del conjunto verdiblanco, dice, es que está bien dirigido. Y precisamente Juan Copa es otra persona que tienen en común los hermanos Pérez, porque los dirigió a ambos en el Cerceda y ahora también a Toni en el Liceo. “Son dos jugadores con gol, dos muy buenos delanteros de interior”, analiza el entrenador coruñés, “quizás Gonzalo se adapta mejor a jugar por fuera y Toni es mucho más de área, puro interior”. La historia le sigue ligando con los Pérez después de jugar con el tío de ambos en Asturias. “Los dos son grandes jugadores, con mucho gol, y grandes personas”, concluye. 

