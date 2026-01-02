Mi cuenta

Diario de Ferrol

Liceo

Vídeo | De la pista al hielo: el entrenamiento más divertido del Liceo

Los jugadores verdiblancos cambiaron sus patines de ruedas por los de cuchillas

María Varela
María Varela
02/01/2026 19:50
La plantilla del Liceo en la pista de hielo
La plantilla del Liceo en la pista de hielo
Liceo
El Liceo es el club más laureado de Galicia. La pista, con 43 títulos, la tiene controlada. Pero el hielo todavía se le resiste. El equipo verdiblanco cambió por un día los patines de ruedas por los de cuchilla para su entrenamiento más divertido. "¡Menos mal que no nos dedicamos al hielo!", suspiraba un sonriente Juan Copa.

Los jugadores, acostumbrados al deslizamiento, intentaban mantener el equilibro sobre una nueva superficie e incluso utilizaron sus sticks para jugar con un disco, que no una bola como habitualmente, pero aprovecharon para jugar, lanzarse bolas de hielo e incluso empujarse en los trineos que los niños utilizan para dar sus primeros pasos... unas imágenes para no perderse.

