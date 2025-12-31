El 2025 del Liceo | Llamando a la puerta

La plantilla del Liceo en la temporada 2025-26 Quintana

Año sin títulos para el Liceo, pero de coger carrerilla. Por lo menos de volver a jugar una final, la de la OK Liga, que ya dice Juan Copa, que es el primer paso para el éxito. Los verdiblancos mantuvieron una línea ascendente durante todo un 2025 que terminan como terceros clasificados de la competición doméstica más igualada de la última década, además de con todas las opciones abiertas en Europa. El equipo coruñés, también en un momento de estabilidad y crecimiento a nivel de club, vuelve a llamar a la puerta del éxito.

El primer trofeo al que aspiró el Liceo en 2025 fue la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Juan Copa era uno de los favoritos, sobre todo después de que el Barça quedara apeado a las primeras de cambio. Tampoco lo pasaron demasiado bien los verdiblancos en cuartos de final ante un Igualada que les obligo a esforzarse al máximo. Un gol de Dava Torres sobre la bocina metió al Liceo en la siguiente ronda, donde el equipo coruñés sufrió el efecto Martí Casas. El delantero del Reus, tocado por una varita mágica en el torneo del KO, marcó cuatro de los cinco goles con los que los suyos dejaron sin premio al Liceo (5-1), un póquer que repitió en la final frente al Lleida (4-3) para levantar el trofeo.

El Liceo compaginó con éxito la competición doméstica, en la que fue asentándose en la segunda posición por detrás del Barcelona, y la europea, en la que se clasificó para cuartos de final y acabó con un largo período de siete años en los que no había podido pasar de la fase de grupos. Los verdiblancos fueron cuartos de su grupo y quedaron emparejados con el Barcelos, primero por el otro lado del cuadro. El partido de ida, disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor, dejó al equipo liceísta contra las cuerdas (4-6), pero con la puerta abierta a la remontada en la vuelta. La visita al conjunto portugués fue uno de los grandes momentos de 2025 pese a que no tuviera final feliz. El equipo completó uno de sus mejores partidos para igualar la eliminatoria (2-4) y jugarse al pase a la final a cuatro en los penaltis, donde solo uno le separó del gran premio que correspondió al Barcelos, que después se llevaría el trofeo continental a casa.

El Liceo iba siendo eliminado por los campeones. Y aún tuvo una oportunidad más. El playoff le enfrentó al Lleida en primera ronda, con un pequeño tropiezo nada más empezar al perder en casa el primer partido, lo que le obligó a remontar con dos victorias seguidas, una a domicilio y otra de nuevo como local, para pasar a semifinales, donde esperaba el Reus. Los verdiblancos pasaron por la vía rápida, aunque con tres intensos partidos. El primero, en el Palacio, se decidió en los penaltis con hasta veinte lanzamientos hasta el acierto de César Carballeira. El segundo fue más claro mientras que el tercero, en Reus, tuvo un desenlace emocionante con Carballeira salvando la sentencia rival a puerta vacía, iniciando la contra para que Torres marcara sobre la bocina, empatara y en la prórroga Nil Cervera certificara el pase a la final. En ella esperaba un Barça que había mostrado debilidades durante el curso pero que, liderado por el coruñés Ignacio Alabart no dio ni una sola concesión en la lucha por el título.

Fue la despedida de Martí Serra, Pablo Cancela, Fabrizio Ciocale y Tato Ferruccio para que llegaran Blai Roca, Nuno Paiva, Toni Pérez y Tombita para un nuevo curso que empezó como había terminado el anterior, con duelo frente al Barça, esta vez en las semifinales de la Supercopa de España, aunque con el mismo resultado de derrota. Fue el pistoletazo de salida de un proyecto que se tomó la revancha en el Palau Blaugrana unas semanas después con una victoria casi insólita y que termina el año como tercer clasificado en Liga, a dos puntos de Barça e Igualada que comparten el mando, y entre los mejores de una Liga Europea en la que también dejó su sello al ganar al Oliveirense y empatar frente al Sporting en casa. 2026 llega por tanto cargado de retos a los que el Liceo nunca da la espalda.