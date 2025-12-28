El Liceo tira la caña y 'anuncia' un acuerdo con Vueling para sus viajes a Cataluña

El avión de Veuling personalizado con los colores del Liceo Hockey Club Liceo

El día de hoy, 28 de diciembre, es uno de esos días marcados en rojo en el calendario de todo community manager, y el del Hockey Club Liceo, fiel a la tradición de lanzar guiños con retranca, decidió subirse al avión de las inocentadas con un anuncio que hizo levantar más de una ceja entre la afición verdiblanca.

El club más laureado de Galicia 'anunció' en sus redes sociales un nuevo patrocinio con la aerolínea Vueling, pensado específicamente para facilitar los constantes viajes a Cataluña. El motivo, "prácticamente media OK Liga se juega allí, así que había que adaptarse a las circunstancias logísticas del hockey moderno".

✈️ O HC Liceo une forzas con @vueling para todos os desprazamentos a Cataluña.

Prácticamente toda a OK Liga lévanos alí… había que adaptarse ás circunstancias. 🟢⚪️

Ruta directa A Coruña – Barcelona, cores e escudo do Club incluídos.@vueling, confirmamos para toda a tempada?😏 pic.twitter.com/ktAzay9MIX — Hockey Club Liceo 🥬 (@HockeyClubLiceo) December 28, 2025

La propuesta no se quedaba corta. Ruta directa A Coruña–Barcelona, avión personalizado con los colores y el escudo del Liceo y un mensaje con aroma a negociación exprés: “@vueling, confirmamos para toda la temporada?”. Todo ello acompañado de un emoji cómplice que dejaba entrever que, quizá, no todo iba del todo en serio, pero tampoco del todo en broma.

La publicación se llenó de comentarios entre risas, resignación viajera y algún que otro “ya podían...”, porque si algo sabe el liceísmo es lo que supone hacer las maletas rumbo a Cataluña una jornada sí y otra también.

Eso sí, la inocentada tenía un poso de realidad. Y es que no sería la primera vez que Liceo y Vueling cruzan sus caminos. En la temporada 2019-2020, la aerolínea ya fue patrocinadora del club, con su logo luciendo en la parte trasera de la camiseta y presencia publicitaria en el Palacio de los Deportes de Riazor. Además, colaboró en los desplazamientos del equipo y lanzó campañas para acercar a los aficionados a los viajes europeos.

#GRAZAS | O Deportivo Liceo non o forman só os que levan patíns. Hoxe queremos agradecer a @vueling que decidiran voar con nós esta tempada! ✈🏑 #ForzaDeportivoLiceo pic.twitter.com/VHaKWta39e — Hockey Club Liceo 🥬 (@HockeyClubLiceo) September 27, 2019

Así que, ya se sabe que entre broma y broma... Por ahora, no habrá avión verdiblanco surcando el cielo rumbo a Barcelona, pero el Liceo ya ha tirado la caña.