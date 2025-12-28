Mi cuenta

Liceo

El Liceo tira la caña y 'anuncia' un acuerdo con Vueling para sus viajes a Cataluña

Esther Durán
28/12/2025 17:19
El avión de Veuling personalizado con los colores del Liceo
El avión de Veuling personalizado con los colores del Liceo
Hockey Club Liceo
El día de hoy, 28 de diciembre, es uno de esos días marcados en rojo en el calendario de todo community manager, y el del Hockey Club Liceo, fiel a la tradición de lanzar guiños con retranca, decidió subirse al avión de las inocentadas con un anuncio que hizo levantar más de una ceja entre la afición verdiblanca.

El club más laureado de Galicia 'anunció' en sus redes sociales un nuevo patrocinio con la aerolínea Vueling, pensado específicamente para facilitar los constantes viajes a Cataluña. El motivo, "prácticamente media OK Liga se juega allí, así que había que adaptarse a las circunstancias logísticas del hockey moderno".

La propuesta no se quedaba corta. Ruta directa A Coruña–Barcelona, avión personalizado con los colores y el escudo del Liceo y un mensaje con aroma a negociación exprés: “@vueling, confirmamos para toda la temporada?”. Todo ello acompañado de un emoji cómplice que dejaba entrever que, quizá, no todo iba del todo en serio, pero tampoco del todo en broma.

La publicación se llenó de comentarios entre risas, resignación viajera y algún que otro “ya podían...”, porque si algo sabe el liceísmo es lo que supone hacer las maletas rumbo a Cataluña una jornada sí y otra también.

Eso sí, la inocentada tenía un poso de realidad. Y es que no sería la primera vez que Liceo y Vueling cruzan sus caminos. En la temporada 2019-2020, la aerolínea ya fue patrocinadora del club, con su logo luciendo en la parte trasera de la camiseta y presencia publicitaria en el Palacio de los Deportes de Riazor. Además, colaboró en los desplazamientos del equipo y lanzó campañas para acercar a los aficionados a los viajes europeos.

Así que, ya se sabe que entre broma y broma... Por ahora, no habrá avión verdiblanco surcando el cielo rumbo a Barcelona, pero el Liceo ya ha tirado la caña.

