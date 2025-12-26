El Liceo cierra 2025 en familia

Entrenamiento navideño del Liceo Germán Barreiros

A pesar de que el último partido como local fue el fin de semana pasado contra el Lleida, el Liceo quiso poner el broche final al 2025 junto a su público con una jornada festiva que uniese todavía más a los jugadores de la primera plantilla con su afición.

Despedida de leyenda a Jordi Bargalló Más información

El equipo verdiblanco abrió las puertas del Palacio de los Deportes de Riazor para que sus seguidores más fieles pudieran ver a sus ídolos de cerca una vez más antes de que finalice este 2025. Fueron alrededor de 150 personas las que acudieron a la llamada de Juan Copa y sus pupilos. El primer tramo de la tarde fue de puro entrenamiento sobre la pista del equipo liceísta.

Entrenamiento navideño del Liceo Germán Barreiros

Tras el hockey, se realizó la tradicional foto de familia del club antes de que niños y mayores se acercaran a los jugadores para pedirles fotos y autógrafos en las postales navideñas y demás artículos. Finalmente, el Liceo organizó un brindis a modo de confraternización entre plantilla y afición en la zona del gimnasio del Palacio de Riazor. Pero los momentos álgidos de la tarde llegaron con tono musical, ya que varios niños presentes en la grada se arrancaron con varios cánticos típicos de los partidos locales del equipo. Además, Juan Copa fue ‘obligado’ a exhibir sus dotes como cantante con el clásico villancico ‘Campana sobre campana’.

El de este viernes no fue el último entrenamiento del 2025 para el Liceo, aunque sí la última vez que vieron a su público en las gradas del Palacio en este año. El equipo verdiblanco entrenará también esta semana entrante para preparar el partido de OK Liga contra el Alcoi del próximo domingo. El club ha programado cuatro sesiones a partir del lunes 29 con descanso el jueves 1 de enero. Viajarán el sábado hasta Alicante vía Madrid para jugar el domingo y volver esa misma tarde a A Coruña.

El Liceo tiene una cita con el bombo el próximo 20 de enero en Sant Sadurní d’Anoia. Allí tendrá lugar el sorteo de los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputará en el Ateneu Agrícola del 19 al 22 de marzo de 2026 y para la que ya está clasificado como cabeza de serie tras el gran momento de forma con el que cerró el 2025, con cinco victorias de manera consecutiva.

El sorteo de la Copa del Rey será el 20 de enero en Sant Sadurní Más información

Todavía queda por disputarse la última jornada de la primera vuelta, que será el 4 de enero en horario unificado, todos a las 12.15 horas, incluida la visita del equipo verdiblanco al Francisco Laporta de Alcoi. Estará en juego el título honorífico de campeón de invierno, al que aspiran los tres primeros clasificados, Barça e Igualada, empatados en la cabeza de la tabla con 31 puntos, y el Liceo, tercero con 29.