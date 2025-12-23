El sorteo de la Copa del Rey será el 20 de enero en Sant Sadurní

Nil Cervera y César Carballeira, en el partido del Liceo contra el Lleida Quintana

El Liceo tiene una cita con el bombo el próximo 20 de enero en Sant Sadurní d’Anoia. Allí tendrá lugar el sorteo de los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputará en el Ateneu Agrícola del 19 al 22 de marzo de 2026 y para la que ya está clasificado como cabeza de serie. Conocerá así su suerte en el que será su segundo asalto de la temporada a un título. El primero fue en la Supercopa de España y quedó apeado en las semifinales traes perder contra el Barça.

Todavía queda por disputarse la última jornada de la primera vuelta, que será el 4 de enero en horario unificado, todos a las 12.15 horas, incluida la visita del equipo verdiblanco al Francisco Laporta de Alcoi. Estará en juego por un lado el título honorífico de campeón de invierno, al que aspiran los tres primeros clasificados, Barça e Igualada, empatados en la cabeza de la tabla con 31 puntos, y el Liceo, tercero con 29. Y por otro, las dos últimas plazas para el torneo del KO.

Ya están clasificados Barça, Igualada, Liceo, Calafell y Reus, los tres primeros como cabezas de serie mientras que los dos siguientes se jugarán la última plaza en el bombo de honor. También tiene su billete garantizado el Noia como club organizador. Voltregà y Alcoi son los mejores posicionados para esas dos plazas que quedan ya que con 15 puntos son séptimo y octavo y el noveno ya es el Rivas con 12.

El acto tendrá lugar en el Celler de la Fassina de Can Guineu a partir de las 18.00 horas. Según las normas de la competición, en semifinales se cruzarían el primer y el cuarto clasificados y el segundo y el tercero de la OK Liga.