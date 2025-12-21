Despedida de leyenda a Jordi Bargalló

Jordi Bargalló se despide con los jugadores de la selección española y del Noia haciendo un pasillo de sticks en su honor Eva Pedrola

Jordi Bargalló ya es leyenda. El que fuera jugador del Liceo durante doce temporadas, capitán en parte de ellas, jugó su último partido el 24 de mayo. Ya había anunciado que colgaba los patines y la eliminación del Noia a manos del Reus en el segundo duelo de los cuartos de final del playoff supuso su adiós al hockey. Pero este todavía le debía un gran homenaje que se vivió el sábado en el Ateneu. Allí se enfrentaron la selección española con el equipo de Sant Sadurní en el que el ya exjugador se volvió a calzar las botas para coincidir con amigos e incluso parte de su familia como su primo Francesc, que también pasó por el Liceo, y su hermano Oriol. El pequeño, Pau (exliceísta y actualmente en el Benfica), también estaba pero no sobre la pista, recuperándose de una lesión. Ocupó su puesto el hijo de Jordi. Queda saga Bargalló para rato. Despedida y alternativa casi a la vez.

Fue una jornada emotiva, de muchos actos con la figura de Jordi Bargalló en el centro de todos ellos. Primero los hubo institucionales. Después ya los deportivos en el Ateneu Agrícola, que fue el pabellón que le vio debutar con el Noia y también retirarse cerrando el círculo después de pasar por el Igualada y el Oliveirense, pero sobre todo por el Liceo, que fue el club de su vida, en el que más tiempo militó a nivel profesional. En A Coruña dejó huella con diez títulos: una Liga, una Copa del Rey, tres Champions, una CERS, dos Supercopas de Europa y dos Intercontinentales.

El homenaje consistió en un partido entre el Noia y la selección española, en la que precisamente Bargalló tiene ahora el rol de segundo entrenador, y que finalmente contó con triple representación verdiblanca. En principio Pere Varias solo había convocado al coruñés César Carballeira y al portero Blai Roca, pero las bajas de los jugadores que están en Portugal (Iván Morales y Pol Manrubia), aún con competición en el fin de semana, le obligó a repescar a última hora tanto al liceísta Nil Cervera como a Marc Carol del Igualada (también Carles Casas sustituyó a última hora a su compañero en el Reus Guillem Jansà, lesionado).

Bargalló jugó un tiempo con cada uno de los equipos, volviendo a vestir también la camiseta de una selección española con la que levantó cinco títulos mundiales y cuatro Europeos. Con el combinado nacional compartió pista con César Carballeira, ahora uno de sus herederos deportivos en el Liceo, con el brazalete compartido con David Torres y a quien ya dirigió el verano pasado en el Europeo de Paredes.

Lo más emotivo se produjo una vez finalizado el partido ya que se jugó una prórroga, un tiempo extra para el que entraron a pista amigos y familiares del exjugador. Uno de ellos era Pedro Gil, otra leyenda del hockey recientemente retirada. De hecho, hace un año este mismo homenaje se le estaba dando él. Los dos empezaron juntos en la plantilla del conjunto del cava y el ahora director deportivo del Sporting portugués no podía faltar a la cita como Xavi Caldú y Albert Tena. Como tampoco podía perdérselo su familia, tan vinculada al hockey. Estuvo su primo Francesc, ahora seleccionador nacional sub-17; su hermano Oriol, portero, que jugó en equipos como Noia, Igualada, Prato, Follonica y Giovinazzo; y tomó la alternativa su hijo, también Jordi Bargalló, que con solo 11 años dejó destellos de gran calidad. Solo faltaba Pau, el hermano pequeño y considerado el mejor jugador del mundo de la actualidad, que está recuperándose de una grave lesión de rodilla.

Jordi Bargalló ya había recibido el cariño del Palacio de los Deportes de Riazor en la que fue su última visita el pasado 23 de marzo. Aunque él se negaba a que fuera a ser la última, agarrándose a la posibilidad de volver en el playoff, finalmente sí lo fue. El Liceo proyectó en el marcador del pabellón un vídeo con alguno de sus mejores momentos. Además, Pepe Guillín le entregó una camiseta y Facundo Salinas, de capitán a capitán, un brazalete para la posteridad.